Bí quyết sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào nhờ mặt nạ mật ong sữa chua

Mật ong vốn là “thần dược” trong làm đẹp da, đặc biệt là đối với làn da có các dấu hiệu lão hóa. Lý do là bởi trong mật ong có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp kháng viêm, kháng khuẩn cho da và cung cấp lượng ẩm cần thiết cho làn da, giúp da không bị khô ráp, sần sùi.

Mật ong và sữa chua là hai nguyên liệu sử dụng trong làm đẹp không còn xa lạ với các chị em phụ nữ. Sự kết hợp 2 nguyên liệu này tạo nên công thức làm đẹp tuyệt vời, giúp điều trị rất nhiều vấn đề về da, giúp phụ nữ có làn da trẻ trung, tươi sáng. Bài viết dưới đây sẽ bật mí bí quyết để sở hữu làn da đẹp nhờ mặt nạ mật ong sữa chua.

Vì vậy, khi kết hợp hai nguyên liệu tuyệt vời này, chị em sẽ có một công thức làm đẹp không thua kém các loại mỹ phẩm đắt tiền. Vừa điều trị các hư tổn trên da, mặt nạ mật ong sữa tươi còn làm đẹp da rất tốt.

Còn sữa chua vốn nổi tiếng là thực phẩm giàu vitamin tốt cho cơ thể. Không những thế, sữa chua còn rất tốt cho làn da, đặc biệt là đối với da có vấn đề về mụn. Sữa chua còn là nguồn nguyên liệu để tạo nên các công thức trắng da hiệu quả và an toàn.

Ngoài công thức mặt nạ hay các hình thức bôi trực tiếp lên da, chị em cũng có thể áp dụng ăn sữa chua với mật ong để nâng cao sức đề kháng cho da, giúp da sáng và đồng đều màu. Phương pháp trong uống ngoài bôi này sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ.

Cách làm sữa chua mật ong đắp mặt hiệu quả tốt

Có rất nhiều công thức mặt nạ sữa chua mật ong, dưới đây là một số loại mặt nạ điển hình để chị em có thể tham khảo:

Đắp mặt nạ mật ong sữa chua hàng ngày

Không cần phải tìm đến các công thức làm đẹp phức tạp hay tốn kém, chị em chỉ cần sử dụng một chút mật ong nguyên chất và 1-2 thìa sữa chua không đường là có thể sở hữu một loại mặt nạ hiệu quả tuyệt vời. Đặc biệt là đối với loại mặt nạ này, chị em có thể đắp hàng ngày mà không sợ bị bào mòn hay mỏng da. Bởi mật ong và sữa chua đều là các nguyên liệu làm đẹp an toàn, lành tính và rất tốt cho da, kể cả da nhạy cảm.

Mặt nạ sữa chua mật ong có thể đắp hàng ngày mà không gây kích ứng - Ảnh minh họa: Internet.

Mặt nạ mật ong sữa chua nghệ

Nếu bạn đang sở hữu làn da khô, nhạy cảm, bong tróc nhiều mỗi khi thời tiết khô hanh và đang không biết tìm loại mặt nạ nào phù hợp thì mặt nạ mật ong sữa chua nghệ là sự lựa chọn lý tưởng. Làn da của bạn sẽ nhanh chóng được cân bằng độ ẩm và trở nên căng mướt, tinh bột nghệ còn giúp làm mờ dần các đốm nâu, thâm và tàn nhang, trả lại làn da mịn màng và tươi sáng.

Mặt nạ từ mật ong, sữa chua và nghệ giúp làn da khô trở nên mịn màng - Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Sữa chua không đường: 1-2 thìa.

Mật ong nguyên nhân: 1 thìa cà phê.

Tinh bột nghệ nguyên chất: 1 thìa cà phê.

Bạn trộn đều tất cả các nguyên liệu cho đến khi thật nhuyễn rồi đắp lên da sau khi rửa sạch. Sau khoảng 15-20 phút bạn rửa sạch lại với nước ấm và bôi kem dưỡng ẩm để khóa ẩm cho làn da.

Mặt nạ sữa chua mật ong trứng gà

Đây là loại mặt nạ rất thích hợp với những chị em sở hữu làn da bóng dầu, kém thẩm mỹ. Trứng gà sẽ giúp lấy đi trên bề mặt da lượng dầu thừa, làm sạch lỗ chân lông, sữa chua giúp kháng khuẩn và mật ong sẽ giúp da dầu không bị mất đi độ ẩm cần thiết.

Mặt nạ sữa chua mật ong trứng gà phù hợp da dầu - Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1-2 thìa cà phê sữa chua không đường.

Lòng trắng trứng gà.

1 thìa cà phê mật ong nguyên chất.

Trước tiên, bạn cần tách trứng gà lấy lòng trắng để sử dụng, vì trong lòng trắng có nhiều thành phần rất tốt trong vấn đề giảm lượng dầu thừa trên da. sau đó bạn đánh lòng trắng trứng với sữa chua và mật ong cho đến khi hỗn hợp tan hoàn toàn thì đắp lên mặt. Khi nào bạn cảm thấy hỗn hợp đông và hơi cứng lại trên mặt thì sử dụng nước ấm để rửa sạch. Cuối cùng là sử dụng sản phẩm dưỡng cho da dầu để tránh bị thoát ẩm, vì da dầu mất độ ẩm cũng là nguyên nhân dầu nhờn tiết ra nhiều hơn.

Mặt nạ sữa chua mật ong trị mụn

Trong công thức này, bạn cũng thực hiện tương tự như công thức cho da dầu nhưng thay lòng trắng trứng bằng 1-2 thìa nước chanh nguyên chất. Nước chanh sẽ có công dụng tốt trong cân bằng lượng dầu thừa và trị mụn cho da rất hiệu quả. Ngoài ra, sữa chua cũng là loại nguyên liệu tốt cho da mụn. Vì vậy, những bạn bị mụn có thể sử dụng mặt nạ này để đắp 1-2 lần một tuần.

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Công thức sữa chua mật ong và chanh trị mụn - Ảnh minh họa: Internet.

Mặt nạ sữa chua mật ong vitamin E

Mặt nạ này đặc biệt phù hợp với những làn da khô và có dấu hiệu lão hóa. Vitamin E là loại nguyên liệu thần thánh để cứu vãn làn da của phụ nữ khi bắt đầu ngoài 30. Vitamin E kết hợp với mật ong và sữa chua sẽ tạo nên công thức chống lão hóa, giúp căng da, làm mờ các đốm tàn nhang và nám rất tốt.

Nguyên liệu:

1 thìa cà phê sữa chua không đường.

1 thìa mật ong nguyên chất.

1-2 viên vitamin E dạng lỏng.

Mặt nạ sữa chua mật ong vitamin E cho da lão hóa - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau và đắp lên mặt khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch. Khâu rửa mặt cần làm sạch kỹ lưỡng bởi sữa rửa mặt bởi nước thường rất khó lấy đi hết lượng vitamin E đắp trên mặt.

Trên đây là một số thông tin về mặt nạ mật ong sữa chua. Đây là loại mặt nạ rất tốt trong điều trị các vấn đề về da và làm trẻ hóa, giúp chị em có làn da trẻ trung và trắng mịn. Có rất nhiều công thức làm đẹp từ loại mặt nạ này, chị em có thể tham khảo để thực hiện sao cho phù hợp với làn da của mình.