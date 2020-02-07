4 cách làm trắng da bằng cà phê an toàn, tự nhiên cho mọi loại da

Nhưng cụ thể, khi sử dụng những cách làm trắng da bằng cà phê , thành phần dinh dưỡng có nhiều cafeine của nguyên liệu này sẽ kích thích sự phát triển, tái cấu trúc tế bào da, đồng thời khiến làm da được tẩy sạch những lớp da chết, xóa mờ các vết thâm nám do hắc sắc tố.

Trong các công thức tẩy da chết và làm trắng da của các hãng mỹ phẩm lớn, cà phê luôn đóng vai trò quan trọng và là thành phần chính để giúp các công thức này thành công. Với những chị em hay dùng kem dưỡng da, hẳn các nàng đã không còn xa lạ gì với loại nguyên liệu này.

Bột cà phê là loại bột xay trực tiếp từ cà phê rang. Để làm được bột cà phê phục vụ cho tắm trắng hay các nhu cầu khác, bước chuẩn bị nguyên liệu và rang cà phê là rất quan trọng. Hạt cà phê cần chọn những loại nguyên chất, nguyên hạt, không bị hư hại hay sâu bệnh gì, cũng ưu tiên những loại không có sử dụng chất hóa học hay chất bảo quản thực vật. Nếu bạn chọn loại cà phê hạt kém chất lượng, nó sẽ khiến bột cà phê làm gia không đạt được tiêu chuẩn mong muốn.

Khi đã loại bỏ các thành phần hư hại trên da rồi, cà phê còn khiến da bạn trắng bật tông hơn khi chưa dùng. Tính chất chống oxy hóa của nó giúp da bạn tăng cường sức đề kháng, trở nên chắc khỏe một cách tự nhiên, không bị làm mòn hay bị phụ thuộc vào các loại dưỡng chất như khi dùng mỹ phẩm. Chính vì vậy, sử dụng cà phê làm trắng da luôn là một phương pháp được rất nhiều chuyên gia khuyên dùng.

Tiếp theo, một khâu vô cùng quan trọng đó chính là rang cà phê. Nếu bạn vừa muốn làm bột cà phê để uống và để làm đẹp thì bước này nên đặc biệt chú ý. Vì cách rang không hợp lý sẽ làm hỏng chất lượng của cà phê, khiến cà phê bị mất đi các chất quan trọng, mất độ ngon vốn có và đạt chất lượng kém hơn.

Khi rang cà phê, hãy chọn loại chảo chống dính, cho cà phê hạt đã làm sạch vào đó, rang với lửa nhỏ cho cà phê chín dần dần, nhớ đảo đều tay để các mặt được vàng hết. Khi đã chín, các hạt cà phê sẽ sậm màu hơn một chút, thường là màu nâu đen hoặc có thêm sắc nâu vàng. Lúc này bắt các hạt cà phê ra, để nguội thì cho vào máy xay nhuyễn. Tới đây bạn đã thu được bột cà phê tự làm của mình rồi.

Bột cà phê - Ảnh minh họa: Internet

Làm bã cà phê

Bã cà phê là từ dùng để gọi chung phần bã của cà phê sau khi đã qua sử dụng, có thể là bã của cà phê sau khi pha, bã cà phê hạt sau khi đun, hoặc bột cà phê sau khi đã dùng,…Loại bã này thường có màu đen nâu, nâu vàng thùy thuộc vào loại cà phê mà bạn dùng.

Vì rất nhiều thành phần dinh dưỡng của cà phê nằm lại trong phần bã này, nên khi đã dùng rồi thì phần bã này vẫn rất giàu giá trị sử dụng, bên cạnh việc làm trắng da, bạn có thể dùng nó làm bánh, làm phân bón,…

Để thu được bã cà phê, bạn hãy lấy phần bã của cà phê sau khi đã qua sử dụng để khô và nguội, tới khi chúng đã có độ ráo và khô nhất định thì đúc vào các lọ để bảo quản, đặt vào tủ lạnh ở nhiệt độ thấp. Vậy là bạn đã có bã cà phê cho mình rồi. Lưu ý, nếu bạn có các túi lọc để đựng riêng từng phần bã một thì rất tốt, nó sẽ khiến các công cuộc bảo quản dễ dàng hơn. Và không nên để bã cà phê còn quá ướt và quá nóng đi đóng gói hay đóng lọ sẽ khiến chúng xuống cấp đi trông thấy đấy.

Bã cà phê - Ảnh minh họa: Internet

4 cách làm trắng da bằng cà phê an toàn nhất

Khi bạn đã có bột cà phê và bã cà phê tự nhiên để làm đẹp rồi thì có thể ứng dụng các công thức sau tại nhà, chúng sẽ giúp làn da của bạn được cải thiện về độ trắng sáng và mịn màng hơn rất nhiều, hãy tham khảo ngay dưới đây nhé.

Cách tắm trắng bằng đậu đỏ và cà phê

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, trong thành phần đậu đỏ có chứa nhiều vitamin như A,E, B và các loại khoáng chất như kẽm, sắt,…giúp da được trắng hồng và sáng đẹp hơn. Kết hợp với bã cà phê sẽ tạo ra một công thức tuyệt vời và lành tính để làm trắng da.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 100g đậu đỏ đã luộc chín, 100g cà phê bột hoặc bã cà phê.

Cách thực hiện: Bạn trộn đều hai loại nguyên liệu trên với nhau, sau đó cho vào máy xay cùng một chút nước để xay hỗn hợp này thật nhuyễn, có thể ứng dụng luôn nước đậu đỏ luộc khi nãy để tăng cường thêm dưỡng chất, lưu ý không cho quá nhiều nước để hỗn hợp có độ sệt nhất định. Tới khi hoàn thành rồi thì lấy da, bôi trực tiếp lên da lúc tắm, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào da hơn, để nguyên trên da khoảng 7-10 phút trước khi rửa lại với nước sạch. Thực hiện 2 lần/ tuần, kiên trì từ 1-2 tháng trở lên để thấy rõ hiệu quả.

Hỗn hợp đậu đỏ và cà phê xay - Ảnh minh họa: Internet

Cách tắm trắng bằng bã cà phê với sữa tươi/sữa chua

Sữa chua và sữa tươi là một trong những nguyên liệu hàng đầu trong các công thức làm trắng da vì những tính chất hữu ích của nó. Với các vitamin quan trọng thuộc nhóm A, E,…và khả năng chống oxy hóa ở mức cao, sữa chua và sữa tươi không chỉ giúp cải thiện các vùng da hư tổn, làm da khỏe mạnh mà còn khiến độ trắng của da được chuyển biến tích cực.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 hộp sữa chua không đường hoặc 50ml sữa tươi không đường, 100g bã cà phê.

Cách thực hiện: Trộn trực tiếp 2 nguyên liệu trên lại với nhau, sau đó bôi lên da, để nguyên trong khoảng 7-10 phút để các dưỡng chất thấm sâu vào da, nên kết hợp massage da nhẹ nhàng để tăng hiệu quả và độ thư giãn. Tiếp đó rửa lại với nước sạch là bạn đã hoàn thành rồi. Thực hiện khoảng 2 lần/ tuần, kiên trì từ 1-2 tháng trở lên để thấy rõ các hiệu quả đạt được.

Cà phê và sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Cách tắm trắng bằng bã cà phê và mật ong

Bên cạnh các nguyên liệu trên, mật ong cũng rất dễ tìm và đem lại những công dụng vô cùng ấn tượng. Mật ong được biết đến là chất có tác dụng chống oxy hóa trên da thuốc nhóm hàng đầu, khi ứng dụng mật ong để làm đẹp, làn da của bạn sẽ được cải thiện những vùng hư tổn, xóa mờ các vết sẹo, thâm, nám hay các loại mụn khó ưa. Bên cạnh đó loại nguyên liệu này còn là chất dưỡng ẩm là làm mịn da ấn tượng, nên cấu trúc của da cũng chuyển biến rõ rệt sau khi dùng loại chất này.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2-3 muỗng mật ong nguyên chất, 100g bã cà phê.

Cách thực hiện: Trộn 2-3 muỗng mật ong với lượng cà phê nói trên, nhớ trộn đều tay để chúng hòa quyện lại với nhau kỹ càng. Khi đi tắm, dùng hỗn hợp này bôi trực tiếp lên da, để nguyên trong khoảng 7-10 phút trước khi rửa lại với nước sạch, nên kết hợp với massage nhẹ nhàng để đạt hiệu quả sâu hơn. Thực hiện khoảng 2 lần/ tuần, kiên trì từ 1-2 tháng bạn sẽ nhận được những kết quả mong đợi.

Cà phê và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Cách tắm trắng bằng cà phê và dầu oliu/ dầu dừa

Vì cà phê có tính chất tẩy da chết, nên với những loại da khô sẽ dễ gặp tình trạng da căng rít khó chịu và phải dùng thêm dưỡng ẩm. Vì vậy khi làm trắng da với cà phê, nên kết hợp thêm với những loại chất dưỡng da. Bên cạnh những nguyên liệu kể trên, các loại dầu như dầu oliu/dầu dừa cũng đem lại hiệu quả dưỡng da, làm trắng đáng kinh ngạc với các loại vitamin A, E, C, B và các khoáng chất. Vì vậy các chị em cũng không nên bỏ qua gợi ý tắm trắng này nhé.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 100g cà phê bột hoặc bã cà phê, 3 muỗng dầu oliu/dầu dừa.

Cách thực hiện: Trộn hai loại nguyên liệu trên lại với nhau, nhớ trộn thật kỹ và đều tay để các nguyên liệu có thể hòa quyện tốt nhất. Khi đã hoàn thành rồi thì lấy bôi trực tiếp lên da lúc đi tắm, để nguyên trong khoảng 7-10 phút trước khi rửa lại bằng nước sạch, nên kết hợp massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu hơn. Thực hiện khoảng 2 lần/ tuần, kiên trì trong 1-2 tháng trở lên để thấy rõ hiệu quả đạt được.

Cà phê và các loai tinh dầu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là các cách làm trắng da bằng cà phê an toàn, tự nhiên cho mọi loại da. Hy vọng những thông tin này đã đem lại những hiểu biết hữu ích cho các bạn và người thân. Chúc bạn có một làn da ngày càng tươi trẻ và xinh đẹp!