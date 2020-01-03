Cấp cứu da với 6 cách trị mụn li ti trên mặt cần thiết nhất

Bụi bẩn trong không khí, các loại nước sinh hoạt ô nhiễm, chỉ số ô nhiễm không khí ở mức cao, khói thải xe cộ, môi trường sống không hợp vệ sinh,…sẽ gây ra hàng loại những loại chất bẩn tác động lên da mặt chúng ta mỗi ngày. Nếu để lâu không có cách khắc phục hay bảo vệ khoa học sẽ khiến da bị những loại chất bẩn đó tổn thường và gây ra những vấn đề nghiêm trọng trên da. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên những lớp mụn li ti trên khuôn bạn, nên nếu bạn đang bị mắc chứng mụn này thì nên xem xét lại môi trường sống xung quanh và việc bảo vệ da mặt của bản thân.

Mụn li ti trên mặt có thể là nhiều loại mụn khác nhau như mụn cám, mụn ẩn, mụn đầu đen,…Những loại mụn này thường mọc dày và li ti khiến mặt bị bao phủ trong một lớp mụn rất sần sùi và khó chịu. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra những tình trạng này, để tìm ra cách trị mụn li ti trên mặt hiệu quả bạn cần nắm rõ lý do hình thành mụn trên da mặt của mình để có cách xử trí tận gốc nhất. Dưới đây là những nguyên nhân gây hình thành mụn li ti trên mặt, hãy cùng tìm hiểu cụ thể với chúng tôi nhé.

Đây là một loại nguyên nhân gây ra mụn từ chính bên trong cơ thể của bạn, thường thì đây có thể là những lý do rất phổ biến và không đáng ngại như thay đổi hormone trong thai kỳ, kỳ kinh nguyệt, mãn kinh,…hoặc xuất phát từ những loại bệnh lý gây rối loạn các cơ chế sinh học như bệnh về gan, tuyến bài tiết, viêm da,…Để biết được chính xác nguyên nhân bệnh lý nào đã khiến khuôn mặt bạn nổi những lớp mụn li ti, bạn cần theo dõi kỹ tình trạng của mình và khi thấy hiện tượng nổi mụn chuyển biến ngày càng xấu thì nên tới các trung tâm y tế để tìm ra vấn đề chính xác, từ đó có hướng giải quyết khoa học hơn cho bản thân.

Các lớp mụn hoàn toàn có thể xuất phát từ những nguyên nhân bên trong, nếu đúng như vậy thì chúng thường nghiêm trọng và khó xử lý hơn những tác nhân bên ngoài rất nhiều. Khi bạn giữ những thói quen sinh hoạt không lành mạnh như thức khuya, hoạt động và làm việc quá tải, ít hoạt động, sử dụng nhiều loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe ,…sẽ khiến các quá trình sinh học trong cơ thể bị ảnh hưởng, từ đó khiến sức khỏe làn da đi xuống và xuất hiện những triệu chứng mụn khó chịu.

Vệ sinh da không sạch

Ngoài các nguyên nhân từ bên trong cơ thể, việc những lớp mụn li ti phát sinh có thể do bạn vệ sinh da không sạch để da bị nhiễm khuẩn và dần dần hình thành mụn. Hằng ngày, khi bạn tiếp xúc với môi trường xung quanh, có rất nhiều loại chất bẩn và vi khuẩn bám lại trên da bạn. Cộng thêm việc cơ thể tiết các loại bã nhờn qua các lỗ chân lông, nếu bạn không có phương pháp vệ sinh da khoa học và sạch sâu, những loại chất bẩn này sẽ đọng lại và khiến da bạn xuống cấp nhanh chóng, về lâu dài hoàn toàn có thể gây da các loại bệnh lý không mong muốn trên da. Và với một số chị em, việc tẩy trang không sạch để lại những cặn trang điểm làm bít lỗ chân lông cũng khiến tình hình da tệ đi. Nên hãy chăm chỉ vệ sinh da điều độ mỗi ngày và cố gắng bảo vệ da khỏi các loại đến từ môi trường bên ngoài cẩn thận nhất.

Tẩy trang không sạch sẽ để lại cặn trên da - Ảnh minh họa: Internet

Do các loại mỹ phẩm và kem bôi da

Nhiều chị em do dùng phải các loại mỹ phẩm kém chất lượng có thể khiến làn da bị các ảnh hưởng tiêu cực, một số người thì dị ứng với những thành phần trong có trong các loại mỹ phẩm và kem bôi mà mà trên mặt xuất hiện những lớp mụn li ti. Nhìn chung nếu rơi vào trường hợp này, bạn nên tạm dừng những loại kem nghi ngờ khiến da bị nổi mụn và khắc phục bằng cách dùng những loại sản phẩm có chất lượng hơn.

Ảnh hưởng từ thời tiết và khí hậu

Việt Nam là đất nước nhiệt đới ẩm gió mùa với sự thay đổi thời tiết diễn ra rất rõ ràng và sâu sắc, điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe làn da của chúng ta. Thông thường vào những ngày ôi bức nóng nực, tình trạng nóng trong cơ thể có thể khiến da nổi mụn nhiều hơn. Vào những ngày độ ẩm quá cao, việc da không thể toát mồ hôi, đào thải khó khăn cũng khiến da bức bí hơn và hình thành mụn. Để khắc phục tình hình này, mỗi đợt chuyển mùa bạn nên chú ý và chăm sóc kỹ hơn cho làn da của mình.

Thiếu chất dinh dưỡng

Một số tình trạng thiếu chất dinh dưỡng cũng khiến da mặt nổi các loại mụn li ti, tùy theo từng cơ địa và vấn đề của từng người mà có cách khắc phục cụ thể riêng, nhưng nhìn chung nếu xuất phát từ lý do này bạn nên bổ sung thêm các loại dưỡng chất cần thiết để da được khỏe mạnh hơn, ưu tiên dùng các loại dưỡng chất tốt cho da.

Mỹ phẩm kém chất lượng cũng gây ra mụn - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị mụn li ti trên mặt

Những biện pháp cơ bản và tạm thời để cấp cứu tình trạng da bị nổi mụn li ti được chúng tôi đề xuất thực hiện gồm những biện pháp sau:

Tạm dùng các loại mỹ phẩm và kem bôi, thay vào đó nên thực hiện các biện pháp cải thiện sức khỏe da từ bên trong và bên ngoài cơ thể. Nên tìm hiểu rõ nguyên nhân có xuất phát từ các loại mỹ phẩm không để có cách xử trí thích hợp.

Vệ sinh da sạch sẽ, thực hiện đủ các bước tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ, dùng nước hoa hồng, chống nắng,…Nhưng hãy chú ý chọn những loại mỹ phẩm vệ sinh da cũng cần phải thật cẩn thận, vì nếu dùng phải những nhãn hàng không chất lượng có thể làm làn da bạn thê thảm hơn trước rất nhiều.

Dùng thêm các loại khẩu trang hoạt tính, các phương pháp giảm thiểu việc tiếp xúc với bụi bẩn từ bên ngoài môi trường. Nên bảo vệ da khi buộc phải tiếp xúc với những nơi ô nhiễm bên ngoài, nhớ không được chủ quan vì làn da của bạn đang rất nhạy cảm rồi, đừng bắt nó phải chịu đựng quá mức thêm nhé.

Không nên nặn mụn hoặc sử dụng bừa bãi các phương pháp loại bỏ mụn cấp tốc, vì việc bóp nặn mụn có thể làm da bị nhiễm khuẩn và trở nên yếu hơn, các phương pháp loại bỏ mụn nếu không được dùng thích hợp cũng sẽ gây phản tác dụng.

Bổ sung các loại dưỡng chất giúp cải thiện sức khỏe da như vitamin C, E, B, các loại dưỡng chất giúp tăng cường cấu trúc và khả năng tái tạo da như kẽm, folate, các loại axit có lợi,…để da khỏe đẹp hơn từ bên trong. Đặc biệt, với loại mụn li ti xuất hiện quanh mắt chủ yếu do các nguyên nhân từ bên trong cơ thể thì đây là cách trị mụn li ti quanh mắt nên dùng.

Nếu mụn bị viêm sưng và gây đau, chảy máu có thể chườm đá lạnh để tạm thời cải thiện các triệu chứng đau, chảy máu trên mặt. Còn nếu mụn sưng tấy và viêm đỏ thì có thể rửa mặt bằng nước ấm để kích thích sự lưu thông và trao đổi chất trên da, từ đó cải thiện việc sưng đỏ đi ít nhiều. Đây là cách trị mụn li ti trên má và cải thiện tình hình mụn tại đây khá hiệu quả.

Hãy chăm sóc da thật cẩn thận để cải thiện tình trạng mụn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nguyên nhân và những cách trị mụn li ti trên mặt cơ bản nhất cho những người đang mắc phải tình trạng này. Nếu sau khi áp dụng những biện pháp trên không có tác dụng thì bạn nên tới những trung tâm y tế để được kiểm tra và tìm ra vấn đề cụ thể trên da của mình, từ đó sớm có được phương pháp giải quyết chính xác để trị dứt điểm những lớp mụn cứng đầu này nhé.