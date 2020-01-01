6 giải pháp tối ưu giúp loại bỏ ô nhiễm không khí trong nhà

Nguyên nhân tiếp theo gây ô nhiễm môi trường nhà ở chính là rác thải sinh hoạt của gia đình bạn. Nếu những loại rác thải trong quá trình sinh hoạt không được để hoặc bỏ đi kịp thời có thể khiến môi trường trong nhà bị ảnh hưởng, đặc biệt là môi trường không khí. Thêm vào đó, nó còn tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, vi rút phát sinh theo quá trình ô nhiễm, từ đó khiến sức khỏe gia đình bạn bị tác động tiêu cực.

Lý do phổ biến nhất gây nên ô nhiễm không khí trong nhà là việc xâm nhập của bụi bẩn và chất thải từ môi trường xung quanh. Chúng có thể là bụi, khói thải xe hơi, khí thải nhà máy,…Đặc biệt nếu nhà bạn ở trong những thành phố lớn thì nguyên nhân này càng dễ xảy ra, vì đặc điểm của đời sống những đô thị lớn dễ khiến môi trường bị nhiễm nhiều loại chất thải từ sinh hoạt và sản xuất, nhà ở quanh những khu vực này thường sẽ phải chịu việc ô nhiễm tương tự như môi trường xung quanh.

Các loại hóa chất như nước sơn, nước tẩy quần áo, nước xịt phòng hay thậm chí là nước lau nhà cũng là một nguyên nhân khiến căn nhà bị ô nhiễm mà ít ai nghĩ tới. Sỡ dĩ có tình trạng như vậy vì không phải loại chất nào có mặt trong đồ dùng sinh hoạt cũng đảm bảo chất lượng, có những trường hợp không may mua phải sơn giả, xịt phòng giả, nước lau kính kém chất lượng,…đã khiến căn nhà bị phủ thêm một lớp chất hóa học nguy hiểm. Từ đó làm chất lượng môi trường nhà ở bị đi xuống, tỉ dụ như dùng nước xịt phòng kém chất lượng sẽ khiến môi trường không khí trong phòng không được lành mạnh nữa, hay dùng sơn kém chất lượng cũng khiến cơ sở vật chất bị nhiễm những hoạt chất có hại cho cơ thể. Nên khi có ý định dùng loại hóa chất nào cho căn nhà của mình, các bạn nên tìm hiểu kỹ để không may mua phải hàng giả, hàng nhái.

Thú nuôi tưởng chừng như là vật vô hại nhưng lông và những nguồn chất thải của chúng cũng khiến ngôi nhà trở nên ô nhiễm nếu không được kiểm soát cẩn thận. Việc lông chó mèo phát tán trong không khí hay chất thải của chúng vương vãi trong nhà dễ sinh ra những vấn đề nhiễm bẩn đường không khí, làm mất vệ sinh môi trường sinh hoạt và phát sinh tình trạng nấm mốc, côn trùng ký sinh,…Vậy nên chúng không chỉ khiến ô nhiễm trong nhà mà còn tạo điều kiện cho những loại vi sinh vật, nấm mốc hay bệnh lý nguy hiểm phát sinh.

Rác thải và lông thú cưng cũng là một nguyên nhân quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi thời tiết

Có một thực tế là thay đổi thời tiết và ảnh hưởng của chúng cũng khiến căn nhà của chúng ta dễ phát sinh ô nhiễm hơn. Chẳng hạn như trong mùa nồm ẩm, độ ẩm không khí quá cao khiến căn nhà lúc nào cũng ướt át ẩm thấp, nếu không được vệ sinh cẩn thận thì chúng sẽ tạo điều kiện rất tốt cho nấm mốc, vi khuẩn và ô nhiễm sinh sôi nảy nở, đặc biệt là tại những góc kín ít được để mắt tới. Và trong những mùa hạn, khi mà thiếu hụt mưa tạo cơ hội cho tỷ lệ ô nhiễm không khí, khói thải và bụi bẩn tăng lên trong không khí tăng lên đáng kể thì căn nhà của bạn cũng dễ bị ảnh hưởng hơn, việc dùng tới máy lọc không khí hay tìm cách giữ sạch nhà cửa là rất cần thiết. Vì vậy hãy để ý tới sự thay đổi của thời tiết để có phương án giữ vệ sinh nhà cửa thích hợp nhé.

Tình trạng nghiện thuốc lá

Trong thuốc lá có rất nhiều chất độc hại đối với sức khỏe của con người. Khi khói thuốc được thải ra môi trường, chúng đầu độc và hủy hoại sự trong lành của không khí xung quanh chúng ta. Nên khi nói về vấn đề ô nhiễm môi trường nhà ở, một nguyên nhân rất đáng lưu tâm chính là tình trạng nghiện thuốc lá của các thành viên cư trú. Nếu khói thuốc thường xuyên được thải ra trong nhà, độ trong lành của không khí sẽ giảm xuống rất nhanh chóng, kéo theo sức khỏe của mọi người đi xuống theo, nên đừng chủ quan với thuốc lá, hãy tìm cách giảm nhẹ và chấm dứt để bảo vệ chính mình và gia đình.

Cặn đường ống, đồ dùng

Cặn đường ống, đồ dùng cũng là một lý do đáng để nhắc tới, vì mọi người có vẻ xem nhẹ ý kiến này so với những điều đã nêu. Cặn đường ống có thể gây ra ô nhiễm không khí và nguồn nước sinh hoạt, ô nhiễm cơ sở vật chất tại nơi ở. Việc đóng cặn ở đồ dùng sẽ khiến chất lượng môi trường sống bị ảnh hưởng xấu, nếu để lâu dài có thể gây ra các bệnh lý trên da, bệnh lý đường tiêu hóa, hô hấp,…Vì vậy lời khuyên được đưa ra chính là vệ sinh và loại bỏ các loại cặn đóng trong đồ dùng sinh hoạt thường xuyên để không phải gặp những tác động xấu tới sức khỏe.

Khói thuốc làm tăng khả năng ô nhiễm trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách khắc phục ô nhiễm không khí trong nhà

Sử dụng máy lọc không khí

Máy lọc không khí có thể giúp lọc sạch khí bẩn trong nhà và trả lại sự trong lành cho tổ ấm của bạn. Bạn nên lọc sạch không khí thường xuyên để tránh khỏi những vấn đề ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe và sản sinh ra những bệnh lý không mong muốn. Đây được coi là giải pháp chống ô nhiễm không khí trong nhà hàng đầu. Tuy nhiên, giá thành của máy lọc không khí ở mức khá cao nên có thể với thu nhập của nhiều hộ gia đình, phương án này chưa thực sự khả thi.

Tự tạo sự đối lưu không khí

Nếu như chưa có đủ kinh phí để sắm sửa máy lọc không khí cho gia đình mình, bạn có thể chọn cách tự lọc sạch không khí bằng cách tạo ra đủ sự đối lưu và thoáng khí cần thiết. Để làm được như vậy, bạn cần tìm hiểu xem gió thổi tới nhà mình từ hướng nào để mượn chúng tạo sự thông thoáng. Hãy mở cửa sổ đón gió và để chúng thổi bớt những bụi bẩn khí thải trong nhà một cách tự nhiên. Ngoài ra bạn có thể tham khảo cách tạo ống thông gió, tại quạt gió, thông hơi,…cũng sẽ có hiệu quả và giúp không khí trong nhà được lành mạnh hơn.

Chủ động tạo sự thoáng khí cho căn nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đặt các loại cây lọc khí

Các loại cây lọc khí có thể hỗ trợ hút bớt các loại khí độc trong nhà và khiến ngôi nhà bạn trong lành hơn. Bên cạnh đó chúng cũng khiến cảnh quan thêm đẹp mắt và giàu sức sống. Giá thành để sắm các loại cây lọc khí cũng khá rẻ khi so với chi phí lắp máy lọc khí, nên bạn hoàn toàn có thể thử. Nhưng lưu ý, vào ban đêm các loại cây thải ra khí CO2, nên bạn không được đóng kín cửa vào ban đêm sẽ dễ bị ngột ngạt khó thở.

Lọc sạch cặn bám trên đồ dùng

Như đã phân tích ở phần trên, cặn bám trên đồ dùng có thể khiến ô nhiễm môi trường nhà ở dễ xảy ra hơn. Vì vậy hãy thường xuyên lọc bỏ những cặn bám trong đường ống, đồ dùng, góc phòng bằng các loại nước tẩy rửa chuyên dụng để trả lại cho căn nhà vẻ sạch sẽ vệ sinh nhất.

Sử dụng các loại cây giúp lọc khí - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chỉ vệ sinh nhà cửa

Đây là một điều nhất định phải làm để tránh ô nhiễm nhà ở. Nếu bạn không chịu vệ sinh nhà cửa nhà cửa khoa học mà vẫn muốn tổ ấm luôn luôn trong lành thì thật khó có phải không? Trước khi tính đến việc mua máy lọc khí, mở cửa sổ để thông khí thì bạn hãy thường xuyên tổng vệ sinh nhà cửa trước đã. Chúng sẽ giúp bạn hạn chế tối đa những tác nhân gây ô nhiễm, và nếu việc vệ sinh của bạn có hiệu quả cao, bạn không cần bỏ ra thêm một khoản phí cao để mua máy lọc không khí nữa, vậy sẽ tiết kiệm hơn nhiều đó.

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Hạn chế hút thuốc và xả rác lung tung

Việc hạn chế hút thuốc và xả rác sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc bảo vệ sự lành mạnh của ngôi nhà, nên hãy tập cho mình những thói quen vệ sinh nhà khoa học thay vì hút thuốc và vứt rác linh tinh nha.

Hãy thật chăm chỉ vệ sinh nhà cửa - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nguyên nhân và các giải pháp giúp xử lý tình trạng ô nhiễm không khí trong nhà. Hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã biết cách bảo vệ sự trong lành cho ngôi nhà của mình thật hiệu quả. Chúc bạn luôn có một không gian sống thật lành mạnh và bình yên!