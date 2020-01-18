Trang điểm kiểu Nhật: 5 điều căn bản không thể thiếu

Trang điểm kiểu Nhật là những cách makeup có nguồn gốc từ Nhật Bản và được phổ biến đến các quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Phong cách trang điểm này đã du nhập vào Việt Nam từ lâu, nhưng do việc đa dạng của các phong cách trang điểm và tầm ảnh hưởng của các kiểu makeup Hàn Quốc, Âu Mỹ; makeup Nhật Bản có vẻ chưa thực sự biết đến nhiều với một bộ phận các chị em. Mãi tới những năm gần đây, khi mà việc làm mới và học hỏi thêm các phong cách làm đẹp , makeup kiểu Nhật mới được nhiều người chú ý tìm hiểu hơn.

Ngoài những phong cách trang điểm phổ biến kiểu Hàn Quốc, kiểu Âu Mỹ, có một trường phái makeup khác rất đặc trưng và thu hút mà chưa được nhiều chị em biết tới, đó chính là trang điểm kiểu Nhật . Vậy cụ thể trang điểm Nhật Bản là gì và chúng có những điểm nào thú vị, chúng ta hãy cùng phân tích cụ thể trong bài viết này nhé.

Trang điểm tự nhiên kiểu Nhật có rất nhiều đặc trưng mà chỉ cần nhìn qua một vài lần là các chị em giỏi makeup đã có thể nhận ra, nhưng để vạch rõ các nét khác biệt, chúng tôi xin phân tích cụ thể trong các ý chính như sau:

Khác với đặc điểm trang điểm tự nhiên kiểu Hàn Quốc, trang điểm Nhật Bản thường hướng tới sự trong trẻo thuần khiết nhất. Nên hiện nay nó cũng được ứng dụng thường ngày để khiến chị em sở hữu ngoại hình đẹp tươi trẻ, trong sáng. Rất nhiều chị em đã trở thành fan ruột của lối trang điểm này sau khi tiếp xúc. Và cánh mày râu cũng bị thu hút không nhỏ bởi những nét trang điểm mỏng nhẹ đầy thuần khiết này. Nên nếu bạn chưa biết tới trang điểm kiểu Nhật thì hãy cùng tìm hiểu những nét đặc trưng của chúng trong phần dưới đây nhé.

Về lớp nền trong makeup Nhật Bản

Tiêu chí chính trong lớp nền makeup kiểu Nhật là hướng tới sự tự nhiên, mỏng nhẹ nhưng vẫn phải có khả năng che phủ tốt và lâu trôi. Nếu nhìn qua lớp nền trang điểm này, có thể bạn sẽ không phát hiện ra đối phương có trang điểm hay không, vì căn bản da người Nhật đã đẹp và cách chăm sóc da của họ luôn đứng top đầu thế giới, nhưng việc tạo ra một lớp nền tự nhiên và mỏng nhẹ còn khiến bạn khó nhận ra hơn.

Nếu như trang điểm phong cách Hàn Quốc cũng hướng tới sự tự nhiên, nhưng lớp nền của họ thường rất cầu kỳ, kỹ lưỡng và có độ bóng nhất định để tạo hiệu ứng căng nhịn. Còn với makeup Nhật Bản, lớp nền này thường phải mịn và lì, họ thường ưu tiên những loại kem nền lì, không nặng mặt, thông thoáng và trông phải nhẹ nhàng tự nhiên.

Do đó, phụ nữ Nhật thường ưa chuộng những loại kem nền, kem lót dạng lỏng để có để tiệp với da nhất có thể, đồng thời cũng đem lại cái nhìn thật tự nhiên. Họ sẽ không thực sự mê những loại kem nền hiệu ứng bóng hay quá lộ liễu, họ muốn mình trang điểm nhưng trông như không.

Lớp nền lì và tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Cách trang điểm đôi mắt

Và để bản thân có một ngoại hình trong trẻo Nhất, phụ nữ Nhật thường trang điểm đôi mắt đơn giản nhất có thể. Họ sẽ không đánh mắt quá nhiều hay quá cầu kỳ như trang điểm Âu Mỹ, thay vì vậy đôi mắt sẽ chỉ dùng một loại phấn có màu trông thật tự nhiên, thậm chí trùng luôn với màu da. Nếu dùng phấn mắt, đa số họ sẽ chọn những màu dạng san hô hoặc sát màu da tự nhiên nhất, sau đó nếu muốn nổi bật thì tô thêm nhũ mắt.

Với trang điểm thường ngày, họ cũng thường bỏ quá bước kẻ mắt, nhưng vẫn dùng kẹp mi và chuốt mi để tạo độ cong và dày tự nhiên cho mi mắt. Điều này khiến đôi mắt của phụ nữ Nhật khi nhìn từ xa trông rất trong trẻo, tới gần chúng ta mới phát hiện ra chút chuốt mi mà họ đã dùng. Bên cạnh đó, người Nhật chú trọng vào độ sâu và trong của đôi mắt, nên họ thiên về những thứ tạo độ to tròn cho mắt và cong cho lông mi. Họ không kẻ mắt quá đậm như phong cách Âu Mỹ, không dùng phấn mắt nhiều như Hàn Quốc, nhưng lại tiêu thụ các sản phẩm chuốt mi, mi giả, lens, nhũ mắt khá nhiều.

Trang điểm đôi mắt kiểu Nhật - Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm trên lông mày

Bên cạnh việc đơn giản hóa trong trang điểm mắt, lông mày của phụ nữ Nhật sẽ được để tự nhiên nhất có thể. Họ không rập khuôn dáng lông mày kẻ ngang như trong makeup Hàn, mà họ thường chuộng lông mày có độ cong và lưu giữ những đường nét tự nhiên. Vì vậy khi quan sát phụ nữ Nhật, ta sẽ thấy những nét riêng của họ được xuất hiện nhiều hơn, từ đôi mắt tới lông mày.

Khi tiến hành trang điểm, họ sẽ chỉ tỉa gọn những sợi lông mày mọc thừa ra chứ không cạo nhiều. Sau đó các chị em sẽ lấy bột tán lông mày hoặc kẻ mày để tạo thêm độ sắc nét, màu sắc cũng thường chọn những màu gần với màu tóc hoặc những màu lông mày tự nhiên nhất. Thậm chí với những chị em có dáng lông mày sắc nét sẵn thì họ có thể chỉ chải gọn lại thôi.

Lông mày giữ nét tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Tạo điểm nhấn với má hồng

Nếu những phần như mắt, lông mày hay lớp nền được làm thật tự nhiên, tối giản thì trong makeup kiểu Nhật, phụ nữ thường tạo điểm nhấn rất rõ ràng với má hồng. Phong cách này còn được gọi với cái tên thân quen hơn là makeup kiểu “say rượu”. Phần gò má và dưới bọng mắt sẽ được tô má hồng phớt như khi say rượu. Kết hợp với lớp nền tự nhiên, cách makeup này sẽ khiến các chị em có diện mạo trong veo với đôi mắt ướt át và gò má hồng nũng nịu. Ngoại hình này đã khiến không ít các anh chàng chết mê chết mệt vì vẻ đáng yêu, nên nó nhanh chóng trở thành một trong những trend trang điểm được phổ biến rộng rãi trên thế giới.

Ngoài điểm nhân về má hồng ra, khuôn mặt thường không được tạo khối sắc nét, hoặc bỏ qua việc tiến hành tạo khối. Việc này sẽ tạo hiệu ứng rất tốt lên đôi mắt, gò má và đôi môi. Sở dĩ người Nhật Bản khi so với người Âu Mỹ khuôn mặt cũng không được sắc nét bằng mà thường có độ tròn trịa và ít góc cạnh hơn, vì vậy việc nhấn vào má, mắt và môi sẽ giúp họ khai thác được những nét đẹp của mình, đồng thời cũng tôn lên sự thu hút tự nhiên, trong trẻo nhất.

Đánh má hồng kiểu say rượu - Ảnh minh họa: Internet

Đôi môi căng mọng tươi trẻ

Một điểm nhấn khác trong phong cách makeup Nhật Bản chính là những đôi môi căng mọng tươi trẻ. Nếu như makeup Hàn Quốc chuộng đôi môi xí muội, makeup Âu Mỹ chuộng đôi môi dày căng sexy thì với người Nhật, họ thích một bờ môi căng mọng nhưng vẫn nhẹ nhàng tươi trẻ.

Chính vì vậy, các màu son san hô và son bóng được phụ nữ Nhật Bản tiêu thụ rất nhiều. Họ thường chọn những màu son rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên thiên về tông san hô, nude. Son được thoa đều từ trong lòng môi ra, hoặc trong lòng môi đậm hơn một chút, sau đó tô thêm một lớp bóng để tạo hiệu ứng căng mọng.

Đôi môi căng mọng tươi trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những phân tích cụ thể về các thông tin và đặc trưng cách trang điểm kiểu Nhật Bản. Vì đây là một lối trang điểm rất dễ học và mang lại diện mạo rất tự nhiên và tạo thiện cảm nên các chị em có thể ứng dụng hằng ngày khi đi ra ngoài. Đặc điểm nhân trắc học khuôn mặt phụ nữ Việt Nam nhiều điểm tương đồng với phụ nữ Nhật Bản nên việc ứng dụng phong cách này không mang lại sự phản cảm hay lệch lạc gì, các chị em không cần lo ngại gì. Hy vọng với những thông tin trên, các bạn đã có thêm những kiến thức hữu ích cho bản thân.