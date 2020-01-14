Những kiểu tóc đơn giản dễ làm giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn

Nhiều bạn gái thường rất lười sử dụng phụ kiện, nhưng rõ ràng chúng khiến mái tóc của chúng ta đẹp hơn nếu biết cách kết hợp khéo léo. Không chỉ vậy, bổ sung những phụ kiện này cũng khiến phong cách của bạn có thêm dấu ấn và điểm nhấn ấn tượng hơn. Khi nhìn vào một đám đông, những người có phong cách đặc biệt thường sẽ khiến người khác ghi nhớ.

Nếu bạn là một người không có nhiều thời gian cho những mẫu tóc cầu kỳ mà vẫn muốn xinh đẹp nổi bật thì những kiểu tóc đơn giản dễ làm dưới đây sẽ có ích với bạn đấy, đừng bỏ qua nha!

Và với kiểu tóc này, bạn chỉ cần tết tóc theo những kiểu bạn thích, có thể là tết xương cá, tết tóc 2 bên hay buộc đuôi ngựa lên rồi tết,…sau đó buộc một chiếc khăn xinh xinh như chiếc bờm từ phần tóc mai ra sau gáy. Chỉ vậy thôi nhưng vẻ đẹp của kiểu tóc và ngoại hình của bạn sẽ được tăng lên đáng kể. Đây cũng là một cách làm tóc đẹp đi dự tiệc rất đáng cân nhắc, vì chúng khiến bạn trông vừa thời thượng vừa thanh lịch.

Khăn turban là loại khăn nhẹ thường dùng làm phụ kiện cho trang phục, có chức năng chủ yếu là ngăn gió, thực ra công dụng làm ấm của nó không quá đặc sắc, nhưng ngược lại tác dụng làm đẹp lại rất nhiều. Bạn có thể dùng khăn turban quàng trên cổ, buộc trên trán, thắt lên tóc đều rất đẹp mắt.

Thêm vào đó, khăn turban có thể đa dạng hóa các loại phong cách khác nhau, chứ không chỉ dành riêng cho những quý cô như nhiều người nghĩ. Tùy theo kiểu khăn và kiểu tết tóc của bạn mà ánh nhìn đem lại sẽ biến đổi theo, nên đừng ngại gì mà không thử nhé.

Tóc tết kết hợp khăn turban - Ảnh minh họa: Internet

Tóc buộc kết hợp nơ

Tương tự như lựa chọn phía trên, đây là một kiểu tóc sử dụng phụ kiện khá dễ làm và đẹp mắt. Những chiếc kẹp nơ hoặc dây chun nơ đều sẽ khiến mái tóc của bạn trông dễ thương hơn rất nhiều. Bạn có thể buộc tóc theo bất kỳ kiểu nào mà mình thích, không cần quá cầu kỳ hay phức tạp, nhưng sẽ cần tới một chiếc nơ xinh xắn và bắt mắt để khiến kiểu tóc của mình trở nên đặc biệt. Những chiếc nơ xinh xinh phối cùng các kiểu buộc tóc đơn giản mà đẹp mắt, thực sự rất đáng để bạn lưu tâm.

Kẹp nơ có khá nhiều loại khác nhau, nhưng nhìn chung chúng sẽ phù hợp với phong cách dễ thương đáng yêu, nhưng bạn cũng có thể cải biên chúng bằng cách chọn cho mình cách buộc tóc năng động hơn, ví dụ như tóc đuôi ngựa, tóc buộc đỉnh đầu,…Và khi chọn chiếc kẹp nơ, bạn có thể lựa những loại trông ấn tượng và đặc biệt, có rất nhiều thiết kế nơ theo nhiều phong cách khác nhau, thậm chí còn có loại nơ kiểu dáng thể thao, kinh dị, phá cách,…Nên hãy thỏa sức sáng tạo với những kiểu tóc buộc phối hợp với nơ nhé.

Tóc buộc nơ xinh xắn - Ảnh minh họa: Internet

Tóc tết mái cá tính

Có rất nhiều kiểu tóc tết khác nhau để bạn thử, nhưng nếu bạn đang vội mà vẫn muốn có một phong cách tóc đặc biệt và mang nét cá tính một chút thì chúng tôi xin gợi ý kiểu tóc tết mái. Đương nhiên là để thực hiện được lựa chọn này thì phần tóc mái của bạn phải đủ độ dài để tết, những kiểu tóc có phần mái khó tết sẽ không tạo được hết độ đẹp như mong muốn được.

Để thực hiện kiểu tóc này, bạn hãy rẽ lấy phần tóc ở chỗ mái, tết phần tóc đó dọc theo hướng tóc mọc hoặc tết thẳng theo hướng đường chỉ tóc của bạn. Nên tết sát da đầu với những chất tóc bông xù và những kiểu tết không theo chiều tóc mọc. Bạn cũng có thể chọn tết một đường hoặc nhiều đường khác nhau tùy theo sở thích và cảm quan thẩm mỹ cá nhân.

Nhưng lưu ý ngoài phần tết này bạn không nên tác động quá nhiều hay quá phức tạp lên các phần khác của đầu. Vì bản thân những đường bện tóc này đã là một điểm nhấn đặc biệt, nếu dùng quá nhiều tác động hay những trang trí khác lên tóc xung quanh có thể vô tình khiến kiểu đầu của bạn trông loạn xạ và rối ren đó.

Tuy nhiên, với những bạn có phần thái dương hơi móp và trán quá nhỏ so với tỷ lệ mặt thì nên cẩn thận một chút khi diện phong cách này, vì tết gọn phần tóc mái nên từ trán tới thái dương của bạn cảm giác sẽ nhỏ hơn, nên càng lộ yếu điểm phần thái dương móp và tỷ lệ mặt không đẹp.

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Tóc tết phần mái cá tính - Ảnh minh họa: Internet

Tóc buộc đốt tết 2 bên

Đây cũng là một kiểu tóc rất ấn tượng và thú vị khác. Nhưng để làm kiểu tóc này bạn sẽ cần cẩn thận và tỉ mỉ hơn một chút. Đừng lo về điều đó, khi đã hoàn thành rồi có thể bạn và mọi người xung quanh sẽ phải trầm trồ về độ độc đáo của nó đấy. Nó sẽ khiến bạn ấn tượng theo một cách khá cá tính và lạ mắt, không quá nghiêng về vẻ chất chơi, cũng chẳng hề nữ tính quá, và đặc biệt không dễ đụng hàng với ai.

Để làm kiểu tóc này, đầu tiên bạn chia tóc đều ra hai bên, những bạn có đường chỉ tóc lệch và khó đổi có lẽ sẽ cần một chút keo tạo nếp tóc để dễ thực hiện hơn. Khi đã chia xong, bạn hãy chuẩn bị một túm dây chun buộc tóc, màu sắc tùy sở thích.

Tiếp theo, ở một bên tóc, bạn túm một nhánh tóc từ tóc mái ra sau một chút. Chú ý đừng lấy quá nhiều tóc, ánh khoảng độ dày cỡ một ngón tay trỏ thôi, rồi buộc chúng lại thành một chỏm với dây chun. Sau đó, tiếp tục lấy một nhanh tóc bên dưới của phần đã buộc, nhớ là không thẳng hàng mà hơi so le một chút với chân chỏm tóc vừa nãy, vuốt thành một túm rồi buộc lại. Tới đây, bạn lấy túm tóc đã buộc đầu tiên, dùng tay hơi xoắn lại để tóc không bị te tua ra xung quanh, sau đó buộc đuôi túm tóc với phần chân của chỏm tóc thứ 2. Thực hiện tiếp tục như thế tới khi hết đầu thì thôi, và tương tự với nửa đầu bên kia nha.

Tóc buộc đốt hai bên - Ảnh minh họa: Internet

Tóc tết xương cá

Tóc tết xương cá là loại tóc rất dễ làm và không khén gương mặt, nhưng độ dài của tóc nên hàn trở xuống thì khi thực hiện sẽ có độ đẹp mắt hơn. Các kiểu tết tóc Hàn Quốc hút mắt và dễ làm thường được ứng dụng là: Tết tóc xương cá 2 bên, tết xương cá từ đỉnh đầu xuống thành 1 đường và buộc nửa đầu rồi tết nguyên nhánh buộc đó. Những lựa chọn này đều không hề khó làm, chỉ tốn của bạn một chút thời gian để tết tóc thôi, nên nếu bạn muốn một phong cách an toàn và dễ làm thì hãy chọn tóc tết xương cá nhé.

Tóc tết xương cá - Ảnh minh họa: Internet

Tóc búi

Tóc búi cũng là một lựa chọn hành đầu mà chúng tôi khuyên bạn nên thử. Kiểu tóc này không quá kén gương mặt hay cần tới sự cầu kỳ tỉ mỉ. Bạn chỉ cần túm toàn bộ tóc, hoặc một nửa đầu, một nhánh tóc,…tùy theo sở thích của bạn và búi chúng lại. Phần búi cũng không cần quá chỉn chu mà hơi rối tự nhiên một chút cũng vẫn ổn.

Và tùy theo từng dáng mặt mà bạn có thể chọn vị trí búi thích hợp cho mình. Với những bạn mặt tròn, ngắn và to, bạn nên búi thẳng lên đỉnh đầu để tạo cảm giác khuôn mặt thon nhỏ và các đường nét thanh mảnh hơn. Còn với những bạn có khuôn mặt gầy, dài và các đường nét sắc mảnh thì nên bùi ở khoảng nửa đầu trở xuống và đánh rối một chút để khiến tỷ lệ mặt được cân bằng lại.

Nhìn chung kiểu tóc này rất dễ sử dụng, đồng thời nó sẽ đem lại cho bạn ngoại hình năng động, cá tính mà vẫn có phần dễ thương, nhí nhảnh. Vậy nên ngoại việc dễ dùng, nó còn giúp bạn ăn gian tuổi kha khá đó.

Tóc búi củ tỏi đỉnh đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tóc búi 2 bên

Tóc búi 2 bên thì đặc biệt hơn một chút, nó sẽ đem lại cái nhìn rất bắt mắt cho những bạn dám thử. Việc búi tóc 2 bên cũng không hề khó hơn búi tóc củ tỏi. Bạn chỉ cần chọn những phần tóc bạn muốn và búi chúng lại, chú ý để hai bên tóc cân với nhau một chút là được.

Tuy nhiên, khi dùng kiểu tóc này bạn cần lưu ý một chút về phong cách của bản thân. Cần có trang phục và kiểu makeup phù hợp với nó một chút. Hầu hết việc búi tóc 2 bên sẽ khiến bạn trông cá tính, năng động, có chất nhí nhảnh lí lắc nên bạn đừng chọn những bộ trang phục và makeup lệch tông quá nhé. Cũng nên chú ý tới những nơi bạn sẽ đến khi diện phong cách tóc này. Điểm khó là ở chỗ lựa chọn phong cách đi kèm chứ không hề khó ở việc làm tóc, nên đừng e ngại mà cứ thử ngay nhé, có thể chúng sẽ cho bạn những trải nghiệm thời trang thú vị đấy.

Tóc búi 2 bên xinh xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những kiểu tóc đơn giản dễ làm dành cho những cô nàng bận rộn, hy vọng bài viết này đã đem lại những thông tin hữu ích cho bạn, chúc bạn một ngày tốt lành.