Cách làm trắng da bằng chanh tươi an toàn, giúp da trắng hồng không tì vết

Chanh là nguyên liệu tự nhiên có chứa hàm lượng vitamin C và axit citric rất cao có tác dụng giải độc, cấp nước, làm giảm các nếp nhăn giúp cho da trắng sáng và đều màu.

Chanh được biết đến là thực phẩm giàu vitamin C có tác dụng làm trắng da nên còn được gọi là nguyên liệu “vàng” trong làm đẹp , được rất nhiều chị em ưa chuộng. Và phương pháp làm trắng da bằng chanh cũng không còn xa lạ gì với các chị em nữa. Vậy chanh có công dụng thần kỳ như thế nào trong việc làm trắng sáng da và cách làm trắng da bằng chanh như thế nào thì hiệu quả nhất?

Hơn thế nữa, nước cốt chanh tươi chứa nhiều axit giúp kích thích tái tạo lại da và loại bỏ đi các tế bào sừng và da chết trên làn da, đặc biệt là vùng da mặt. Đồng thời làm mờ đi các vết thâm sẹo và điều trị mụn nhọt, mụn đầu đen, mụn trứng cá rất hiệu quả. Chính điều này khiến cho da bạn khỏe và trắng sáng hơn.

Chanh dùng để uống với nước ấm kết hợp mật ong vào mỗi sáng có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa bài tiết các chất độc, thanh lọc và cân bằng cơ thể. Khi độc tố được đào thải ra ngoài thì hệ bài tiết trên da không phải làm việc quá sức giúp da mạnh khỏe và trắng hồng. Nước chanh tươi ấm còn giúp quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng, giúp cơ thể hấp thụ được các vitamin cần thiết để làm căng da, có độ đàn hồi cao và mịn màng hơn.

Lượng vitamin C dồi dào trong từng tép chanh tươi giúp cơ thể thúc đẩy, sản sinh thêm collagen giúp da căng mịn, săn chắc hơn. Qua đó, làm giảm các nếp nhăn, những vết chân chim hay vết đồi mồi xấu xí. Trong nước cốt chanh tươi rất giàu chất chống oxy hóa, giúp chống lão hóa và làm cho da hồng hào và khỏe khoắn hơn.

Chanh chứa thành phần chống oxy hóa đẩy lùi quá trình lão hóa da - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da bằng chanh tươi

Có rất nhiều cách làm trắng da bằng chanh tươi các chị em có thể tự làm tại nhà để dưỡng da cho chính mình như là: tắm trắng bằng chanh, làm trắng da bằng chanh - cà chua, làm trắng da bằng chanh - sữa tươi, làm trắng da bằng chanh – khoai tây,...

Cách 1: Tắm trắng bằng chanh

Trộn muối biển với nước cốt chanh theo tỷ lệ 1 thìa nước cốt chanh, 1 thìa muối biển. Thoa hỗn hợp này lên cơ thể và tắm với nước ấm. Lưu ý nên tắm buổi tối để da tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, tắm đều đặn liên tục trong vòng 7 ngày bạn sẽ sở hữu một làm da trắng sáng, mịn màng vạn người mê.

Muối biển và nước cốt chanh tươi có tác dụng loại bỏ tế bào da chết, giúp da trắng hồng tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2: Làm trắng da bằng chanh – cà chua

Cà chua là nguyên liệu chứa rất nhiều vitamin và dưỡng chất. Cà chua cũng giống chanh, chứa hàm lượng vitamin C rất cao, lượng axit giúp loại bỏ tế bào da chết và cấp nước cho da. Cách này khá là dễ để thực hiện.

Cách làm: Ép 1 quả cà chua lấy nước kết hợp với ¼ muỗng nước cốt chanh tươi rồi hòa đều và đắp lên mặt, thư giãn và đợi khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm. Nên áp dụng cách làm này 2 lần/tuần bạn sẽ sở hữu một làn da căng đầy và trắng hồng như mơ ước.

Chanh - cà chua, phương pháp làm trắng da siêu tốc, chi phí rẻ, nguyên liệu tự nhiên rất an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Cách 3: Làm trắng da bằng chanh - sữa tươi

Trong sữa tươi có chứa rất nhiều vitamin và thành phần các dưỡng chất giúp nuôi dưỡng làm mềm da, rất tốt trong việc chăm sóc và làm trắng da. Sữa tươi và nước cốt chanh là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo, đây là phương pháp làm trắng và khỏe da khá dễ làm.

Cách làm: Đầu tiên, cắt chanh làm đôi và cắt đôi tiếp 1 nửa quả, lấy ¼ của quả chanh vắt lấy nước cốt, kết hợp với 3 thìa sữa tươi nguyên chất không đường và 2 thìa bột mì. Trộn toàn bộ hỗn hợp này lên đến khi hỗn hợp nhuyễn ra. Đắp hỗn hợp này lên mặt và chờ đợi trong khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Với phương pháp này, bạn nên sử dụng 1 lần/tuần đều đặn trong vòng 2 tháng để đạt được hiệu quả như ý muốn.

Chanh - sữa tươi là phương pháp làm trắng da cực kỳ hiệu quả, chỉ trong vòng một thời gian ngắn - Ảnh minh họa: Internet

Cách 4: Làm trắng da bằng chanh - khoai tây

Khoai tây cũng là một trong những nguyên liệu tự nhiên rất tốt để dưỡng da và làm đẹp da. Vì trong khoai tây rất giàu vitamin C và vitamin E là thành phần chống oxy hóa cực kỳ tốt mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Vì vậy, khoai tây kết hợp với chanh đem lại hiệu quả hồi phục da lão hóa, sạm đen rất tốt chỉ trong vòng một thời gian ngắn.

Cách làm: Bạn chỉ cần luộc chín củ khoai tây, bỏ vỏ, tán nhuyễn trong chén và kết hợp với 2 thìa nước chanh, trộn đều. Sau đó, đắp hỗn hợp này lên mặt đợi trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm. Bạn có thể áp dụng cách này 2 lần/tuần để cảm nhận hiệu quả.

Khoai tây giàu vitamin E kết hợp với chanh giàu vitamin C giúp làm trắng da - Ảnh minh họa : Internet

Bài viết trên đây mách bạn các cách làm trắng da bằng chanh tự nhiên rất dễ làm, nguyên liệu dễ tìm và chi phí khá rẻ. Chúc bạn áp dụng thành công các công thức làm đẹp trên!