Ngâm bột yến mạch với chanh và mật ong theo cách này để ăn mỗi sáng, eo thon, dáng đẹp như người mẫu sau vài tuần

Ăn bột yến mạch giảm cân từ lâu đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều chị em. Loại bột ngũ cốc này không chỉ có khả năng đốt cháy chất béo, giảm cân hiệu quả mà còn vô cùng tốt cho sức khỏe. Để sớm lấy lại vóc dáng săn chắc, cân đối mà vẫn đảm bảo thể trạng, hãy học 3 công thức món ăn giảm cân bằng bột yến mạch dưới đây.

Công thức giảm cân bằng bột yến mạch

Bột yến mạch, chanh và mật ong

Bạn chỉ cần kết hợp 7 muỗng canh bột yến mạch, 1 hũ sữa chua không đường, vỏ chanh bào nhuyễn, 2 muỗng canh nước chanh, 1 muỗng cà phê mật ong và vài sợi rau húng tây vào trong chiếc bát lớn. Đặt hỗn hợp này qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh, sau đó, hãy thưởng thức chúng vào buổi sáng cùng một ly nước mật ong ấm.