Ngâm bột yến mạch với chanh và mật ong theo cách này để ăn mỗi sáng, eo thon, dáng đẹp như người mẫu sau vài tuần

Nếu đang cố gắng giảm cân, lấy lại thân hình thon gọn, săn chắc đón Tết, bạn nhất định nên tham khảo 5 công thức từ bột yến mạch sau đây từ Shefind.
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Ăn bột yến mạch giảm cân từ lâu đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều chị em. Loại bột ngũ cốc này không chỉ có khả năng đốt cháy chất béo, giảm cân hiệu quả mà còn vô cùng tốt cho sức khỏe. Để sớm lấy lại vóc dáng săn chắc, cân đối mà vẫn đảm bảo thể trạng, hãy học 3 công thức món ăn giảm cân bằng bột yến mạch dưới đây.
Công thức giảm cân bằng bột yến mạch
Bột yến mạch, chanh và mật ong
Bạn chỉ cần kết hợp 7 muỗng canh bột yến mạch, 1 hũ sữa chua không đường, vỏ chanh bào nhuyễn, 2 muỗng canh nước chanh, 1 muỗng cà phê mật ong và vài sợi rau húng tây vào trong chiếc bát lớn. Đặt hỗn hợp này qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh, sau đó, hãy thưởng thức chúng vào buổi sáng cùng một ly nước mật ong ấm.
Bột yến mạch và sữa hạnh nhân
Để thực hiện món ăn này, bạn chỉ cần thêm 5 muỗng canh yến mạch, 50ml sữa hạnh nhân không đường, 1 muỗng cà phê hạt chia, một vài loại trái cây yêu thích vào chiếc ly hoặc bát lớn. Giữ chúng trong tủ lạnh khoảng 30 phút là có thể thưởng thức ngay.
Công thức món ăn kiêng từ bột yến mạch này cực kỳ lành mạnh đối với sức khỏe và có tác dụng nuôi dưỡng làn da. Do đó, không chỉ giảm cân, thường xuyên bổ sung món ăn này, bạn sẽ sở hữu vẻ đẹp rạng ngời.
Bột yến mạch và quế
Đầu tiên, cho một nhánh quế, 5 muỗng canh yến mạch, 1 hũ sữa chua không đường, vài hạt lanh và trái cây yêu thích vào chiếc bát lớn. Sau đó, đặt chúng vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 25 - 30 phút là có thể thưởng thức ngay.
Hãy học ngay các công thức chế biến bột yến mạch trên và áp dụng ngay bây giờ, chỉ sau thời gian ngắn, bạn sẽ giảm cân thành công và sở hữu vóc dáng săn chắc, thon gọn hằng mơ ước.