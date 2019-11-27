5 sai lầm khiến cơ thể tích tụ mỡ thừa, tăng cân 'vùn vụt' dù bạn đang ăn kiêng kham khổ

Một trong những cách giảm cân tốt nhất đó chính là ăn kiêng. Tuy nhiên, nếu áp dụng phương pháp này không đúng cách, tình trạng tăng cân sẽ thêm tồi tệ, thậm chí còn gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe.

Béo phì là nguyên nhân gây nên rất nhiều căn bệnh nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch, huyết áp. Do đó, giảm cân không chỉ mang đến cho mọi người một vóc dáng đẹp mà còn có lợi đối với sức khỏe.

Khi ăn kiêng giảm cân, mọi người đều tính calo thực phẩm bổ sung mỗi ngày mà không phân biệt lượng calo xấu và calo tốt. Điều này chính là sai lầm lớn nhất khiến quá trình ăn kiêng giảm cân thất bại. Khi cơ thể nạp vào quá nhiều calo xấu, insullin - hoóc môn tích tụ mỡ thừa trong cơ thể sẽ tăng lên.

Theo Brightside, dưới đây là 5 sai lầm khi ăn kiêng phổ biến nhất mà hầu hết mọi người đều mắc phải khiến việc giảm cân thất bại.

Theo đó, lượng calo từ rau quả là tốt, trong khi lượng calo từ các món ăn đóng hộp, thịt có màu đỏ là xấu.

Nên bổ sung calo từ thực phẩm lành mạnh để ăn kiêng giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

2. Chọn thực phẩm ăn kiêng chế biến sẵn

Chế độ ăn ít chất béo, ưu tiên thực phẩm lành mạnh là lựa chọn lý tưởng khi giảm cân nhưng điều này không đúng hoàn toàn. Vì một số thực phẩm được gọi là lành mạnh nhưng lại chứa rất nhiều đường, đặc biệt là các sản phẩm ăn kiêng đóng gói.

Do đó, thay vì bị đánh lừa bởi dòng chữ "ăn kiêng" trên bao bì, bạn nên tự chế biến thực phẩm để giảm cân hiệu quả hơn.



Đôi khi sản phẩm ăn kiêng lại chứa nhiều đường hơn thực phẩm thông thường - Ảnh: Brightside

3. Không bổ sung đủ chất đạm

Nhiều người khi ăn kiêng giảm cân loại bỏ hoàn toàn thịt ra khỏi khẩu phần dinh dưỡng, điều này hết sức sai lầm. Vì protein hay đạm có nhiều trong thịt nạc là chất dinh dưỡng quan trọng nhất nếu bạn đang áp dụng chế độ ăn kiêng giảm cân.

Một thực đơn giàu protein lành mạnh sẽ giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn và tác động tích cực đến một số hoóc môn điều chỉnh cân nặng. Bên cạnh đó, loại chất này còn có tác dụng săn chắc cơ bắp, đốt cháy chất béo nhanh chóng.

Một nghiên cứu cho thấy chế độ ăn chứa khoảng 0,6 - 0,8 gram protein mỗi buổi ăn có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn và cải thiện cơ bắp hiệu quả.

Bổ sung đầy đủ protein sẽ giúp bạn giảm cân nhanh hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

4. Thiếu chất xơ

Bổ sung nhiều chất xơ làm giảm cảm giác thèm ăn vì chúng khiến bạn no nhanh và lâu hơn. Loại chất này mang đến tác dụng giảm cân bằng cách làm cho cơ thể hấp thụ ít calo hơn từ các loại thực phẩm khác.

Các nghiên cứu cho thấy rằng việc tăng gấp đôi lượng chất xơ hàng ngày sẽ khiến cơ thể hấp thụ ít hơn khoảng 130 calo. Do đó, khi đang giảm cân, hãy bổ sung thật nhiều rau củ quả giàu chất xơ. Đừng vì mong muốn giảm cân mà cắt giảm hoàn toàn các loại thực phẩm.

Bổ sung gấp hai lần chất xơ từ rau củ quả tươi hàng ngày để tăng tốc quá trình giảm cân - Ảnh: Internet

5. Ăn thường xuyên, ngay cả khi không đói

Mặc dù chia thành nhiều bữa ăn nhỏ là thói quen giúp giảm cân hiệu quả nhưng đừng vì vậy mà ăn quá thường xuyên. Điều này sẽ gây ra phản ứng ngược khiến cơ thể tăng cân.

Ăn quá nhiều lần trong ngày hoặc ăn khi không đói vô tình khiến lượng calo nạp vào cơ thể vượt mức cho phép, đây là lý do khiến bạn tăng cân dù đang ăn kiêng.

Đừng ăn quá thường xuyên trong ngày hoặc ăn khi bụng không đói, những thói quen này sẽ vô tình khiến cơ thể tăng cân - Ảnh: Internet

Nếu đang mắc phải một trong những sai lầm khi ăn kiêng trên, bạn hãy điều chỉnh ngay để hiệu quả giảm cân cao hơn.