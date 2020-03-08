Cách trị nám bằng nha đam cho da đẹp không tì vết

Làm đẹp 08/03/2020 08:00

Nha đam là nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời, giúp loại bỏ nám và tàn nhang trên da mặt. Bài viết sau sẽ chia sẻ đến bạn cách trị nám bằng nha đam giúp da sáng đẹp.

Nội dung bài viết

Cách trị nám bằng nha đam là một phương pháp dân gian an toàn và hiệu quả được nhiều chị em sử dụng. Cách trị nám này cực kỳ dễ thực hiện giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí không phải đến Spa hay mua những loại mỹ phẩm đắt tiền, thậm chí còn gây nên những tác dụng phụ có hại cho da.

Cach tri nam bang nha dam 1
Cách trị nám bằng nha đam cho da đẹp không tì vết - Ảnh minh họa: Internet

Nha đam có tác dụng gì trong việc trị nám?

Các axit folic, axit cinnamic, các loại vitamin C, vitamin A, vitamin E, vitamin nhóm B,.... cùng các khoáng chất có trong nha đam mang đến cho da mặt những lợi ích tuyệt vời sau:

  • Bổ sung nước và độ ẩm cho da.
  • Giúp da tái tạo tế bào mới, mô mới đồng thời làm sạch tế bào cũ.
  • Ức chế sự phát triển của các sắc tố melanin tạo nên các vết tàn nhang và nám trên da.

Cách trị nám bằng nha đam nguyên chất

Bạn có thể dùng chất nhầy - gel của nha đam để làm đẹp, giúp da mềm mịn và lấy lại nét thanh xuân. Nguyên liệu chỉ cần 1 nhánh nha đam to và tươi.

Cách thực hiện: Đem nha đam rửa sạch rồi dùng dao tách lớp vỏ xanh bên ngoài, giữ lại phần thịt bên trong. Tiếp theo, vệ sinh da mặt sạch rồi dùng gel nha đam thoa lên mặt, kết hợp mát xa nhẹ nhàng nhằm giúp các tinh chất có trong nha đam thẩm thấu vào các tế bào da, giúp tái tạo tế bào da mới. Thư giãn khoảng 20 phút, sau đó rửa mặt sạch lại với nước mát hoặc nước ấm.

Cach tri nam bang nha dam 2
Dùng gel nha đam thoa lên mặt giúp trị nám hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Khi tách vỏ nha đam, bạn cần cẩn thận để tránh dính vỏ vào phần nhựa khiến vi khuẩn xâm nhập và khiến da mặt bị kích ứng. Bên cạnh đó, bạn hãy kiểm tra xem da mặt có bị dị ứng với nha đam hay không bằng việc thử đắp nha đam lên vùng da nhỏ trước khi đắp lên mặt.

Uống nước nha đam trị nám từ bên trong

Ngoài cách trị nám bằng nha đam bên ngoài bằng việc đắp mặt nạ, bạn có thể dùng nước nha đam uống mỗi ngày. Điều này sẽ giúp trị nám, tàn nhang từ bên trong. Không những vậy, nước nha đam còn có tính mát, thanh nhiệt, đào thải độc tố và tăng cường sức khỏe, đẹp da đẹp cả sức khỏe. 

Cách nấu nước nha đam mật ong trị nám: Chuẩn bị khoảng 200g thịt của nha đam. Sau đó, cắt thịt nha đam thành hạt lựu rồi cho vào nồi. Đổ thêm 400ml nước vào nồi đun sôi khoảng 5 phút. Tiếp theo, chắt nước nha đam cho vào cốc, thêm một chút mật ong và uống. 

Cach tri nam bang nha dam 3
Uống nước nha đam mật ong trị nám - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị nám bằng nha đam ngâm giấm

Nha đam ngâm giấm là cách trị nám được đánh giá là có hiệu quả cao. Giấm chứa nhiều axit axetic, axit amin và vitamin, kết hợp với các vitamin và dưỡng chất trong nha đam giúp da tẩy tế bào chết, tái tạo tế bào mới, trắng da, trị nám và se khít lỗ chân lông,...

Các nguyên liệu cần chuẩn bị

  • 400g nha đam.
  • 4 thìa cà phê đường.
  • 1 thìa cà phê nhỏ muối biển.
  • 1 lít giấm gạo (hoặc giấm táo).
Cach tri nam bang nha dam 4
Nha đam ngâm giấm trị nám, tàn nhang - Ảnh minh họa: Internet

Cách ngâm nha đam trị nám hiệu quả với giấm

  • Rửa sạch lá nha đam rồi ngâm khoảng 45 phút với nước muối loãng, giúp loại bỏ tạp chất có trong vỏ và nhựa nha đam. 
  • Vớt nha đam ra, để qua đêm giúp lá nha đam ráo và khô bớt. Đến khi ngâm, nha đam sẽ không bị nổi váng. 
  • Sáng ra, bạn hãy gọt phần gai lá nha đam rồi cắt nha đam thành từng khúc (để nguyên vỏ và thịt). 
  • Tiếp theo, trộn nha đam với muối và đường. Sau đó, cho hỗn hợp vào một chiếc bình sạch, thêm 1 lít giấm rồi đậy nắp kín lại. Để yên như vậy 30 ngày, ở chỗ thoáng mát. Đến khi nha đam lên men thì có thể mang ra sử dụng.

Cách sử dụng nha đam ngâm giấm trị nám

  • Mỗi ngày, lấy một ít giấm nha đam trộn với chút nước dùng để rửa mặt sẽ làm trắng và sạch da. 
  • Bạn cũng có thể sử dụng bông gòn sạch, thấm chút giấm nha đam và chấm lên chỗ da bị nám. Để yên 15 phút rồi rửa mặt sạch sẽ.

Cách trị tàn nhang bằng nha đam và mật ong

Mật ong chứa các chất chống oxy hóa và các vitamin nhóm B như B2, B2, B12,... các tế bào tăng cường sản xuất collagen giúp da mờ vết thâm nám và căng mịn.

Cach tri nam bang nha dam 5
Trị tàn nhang bằng nha đam và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu gồm có: 200g nha đam và 2 thìa mật ong.

Cách thực hiện: 

  • Rửa sạch lá nha đam rồi gọt vỏ, giữ lại phần gel.
  • Trộn gel nha đam với mật ong.
  • Dùng hỗn hợp trên đắp lên mặt. Thư giãn trong vòng 20 phút.
  • Cuối cùng, rửa mặt sạch lại.

Áp dụng mỗi tuần 2-3 lần, da mặt bạn sẽ sáng lên và mờ thâm nám.

Cách trị đồi mồi bằng nha đam và rau diếp cá

Rau diếp cá chứa nhiều khoáng chất, vitamin tốt cho sức khỏe và làm đẹp da, khi kết hợp với nha đam sẽ tăng công dụng trị nám và trắng da.

Nguyên liệu gồm có: 200g rau diếp cá và 3 thìa thịt nha đam cùng 2 thìa mật ong.

Cach tri nam bang nha dam 6
Trị nám, đồi mồi bằng nha đam và rau diếp cá - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Rửa sạch rau diếp cá, ngâm 5 phút với nước muối loãng để làm sạch tạp chất và bụi bẩn. Tiếp theo, giã nát rau diếp cá rồi ép lấy nước cốt, trộn với nha đam và mật ong. Dùng hỗn hợp vừa làm để đắp lên mặt. Thư giãn 30 phút rồi rửa mặt sạch lại bằng nước mát.

Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ biết thêm nhiều cách trị nám bằng nha đam từ bên trong lẫn bên ngoài. Chúc bạn nhanh chóng có một làn da sáng mịn và sạch mụn. 

Thử trị nám bằng nha đam và kết quả bất ngờ

Thử trị nám bằng nha đam và kết quả bất ngờ

Trị nám bằng nha đam từ lâu đã trở thành cứu tinh của chị em phụ nữ, xóa tan nỗi lo âu về các vết nám trên da, cải thiện làn da hồng hào, tươi tắn…

Xem thêm
Từ khóa:   tìm hiểu cách trị nám bằng nha đam những cách trị nám bằng nha đam hướng dẫn cách trị nám bằng nha đam

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới