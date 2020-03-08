Cách trị nám bằng nha đam cho da đẹp không tì vết

Cách trị nám bằng nha đam là một phương pháp dân gian an toàn và hiệu quả được nhiều chị em sử dụng. Cách trị nám này cực kỳ dễ thực hiện giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí không phải đến Spa hay mua những loại mỹ phẩm đắt tiền, thậm chí còn gây nên những tác dụng phụ có hại cho da.

Bạn có thể dùng chất nhầy - gel của nha đam để làm đẹp , giúp da mềm mịn và lấy lại nét thanh xuân. Nguyên liệu chỉ cần 1 nhánh nha đam to và tươi.

Ức chế sự phát triển của các sắc tố melanin tạo nên các vết tàn nhang và nám trên da.

Các axit folic, axit cinnamic, các loại vitamin C, vitamin A, vitamin E, vitamin nhóm B,.... cùng các khoáng chất có trong nha đam mang đến cho da mặt những lợi ích tuyệt vời sau:

Cách thực hiện: Đem nha đam rửa sạch rồi dùng dao tách lớp vỏ xanh bên ngoài, giữ lại phần thịt bên trong. Tiếp theo, vệ sinh da mặt sạch rồi dùng gel nha đam thoa lên mặt, kết hợp mát xa nhẹ nhàng nhằm giúp các tinh chất có trong nha đam thẩm thấu vào các tế bào da, giúp tái tạo tế bào da mới. Thư giãn khoảng 20 phút, sau đó rửa mặt sạch lại với nước mát hoặc nước ấm.

Dùng gel nha đam thoa lên mặt giúp trị nám hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Khi tách vỏ nha đam, bạn cần cẩn thận để tránh dính vỏ vào phần nhựa khiến vi khuẩn xâm nhập và khiến da mặt bị kích ứng. Bên cạnh đó, bạn hãy kiểm tra xem da mặt có bị dị ứng với nha đam hay không bằng việc thử đắp nha đam lên vùng da nhỏ trước khi đắp lên mặt.

Uống nước nha đam trị nám từ bên trong

Ngoài cách trị nám bằng nha đam bên ngoài bằng việc đắp mặt nạ, bạn có thể dùng nước nha đam uống mỗi ngày. Điều này sẽ giúp trị nám, tàn nhang từ bên trong. Không những vậy, nước nha đam còn có tính mát, thanh nhiệt, đào thải độc tố và tăng cường sức khỏe, đẹp da đẹp cả sức khỏe.

Cách nấu nước nha đam mật ong trị nám: Chuẩn bị khoảng 200g thịt của nha đam. Sau đó, cắt thịt nha đam thành hạt lựu rồi cho vào nồi. Đổ thêm 400ml nước vào nồi đun sôi khoảng 5 phút. Tiếp theo, chắt nước nha đam cho vào cốc, thêm một chút mật ong và uống.

Uống nước nha đam mật ong trị nám - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị nám bằng nha đam ngâm giấm

Nha đam ngâm giấm là cách trị nám được đánh giá là có hiệu quả cao. Giấm chứa nhiều axit axetic, axit amin và vitamin, kết hợp với các vitamin và dưỡng chất trong nha đam giúp da tẩy tế bào chết, tái tạo tế bào mới, trắng da, trị nám và se khít lỗ chân lông,...

Các nguyên liệu cần chuẩn bị

400g nha đam.

4 thìa cà phê đường.

1 thìa cà phê nhỏ muối biển.

1 lít giấm gạo (hoặc giấm táo).

Nha đam ngâm giấm trị nám, tàn nhang - Ảnh minh họa: Internet

Cách ngâm nha đam trị nám hiệu quả với giấm

Rửa sạch lá nha đam rồi ngâm khoảng 45 phút với nước muối loãng, giúp loại bỏ tạp chất có trong vỏ và nhựa nha đam.

Vớt nha đam ra, để qua đêm giúp lá nha đam ráo và khô bớt. Đến khi ngâm, nha đam sẽ không bị nổi váng.

Sáng ra, bạn hãy gọt phần gai lá nha đam rồi cắt nha đam thành từng khúc (để nguyên vỏ và thịt).

Tiếp theo, trộn nha đam với muối và đường. Sau đó, cho hỗn hợp vào một chiếc bình sạch, thêm 1 lít giấm rồi đậy nắp kín lại. Để yên như vậy 30 ngày, ở chỗ thoáng mát. Đến khi nha đam lên men thì có thể mang ra sử dụng.

Cách sử dụng nha đam ngâm giấm trị nám

Mỗi ngày, lấy một ít giấm nha đam trộn với chút nước dùng để rửa mặt sẽ làm trắng và sạch da.

Bạn cũng có thể sử dụng bông gòn sạch, thấm chút giấm nha đam và chấm lên chỗ da bị nám. Để yên 15 phút rồi rửa mặt sạch sẽ.

Cách trị tàn nhang bằng nha đam và mật ong

Mật ong chứa các chất chống oxy hóa và các vitamin nhóm B như B2, B2, B12,... các tế bào tăng cường sản xuất collagen giúp da mờ vết thâm nám và căng mịn.

Trị tàn nhang bằng nha đam và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu gồm có: 200g nha đam và 2 thìa mật ong.

Cách thực hiện:

Rửa sạch lá nha đam rồi gọt vỏ, giữ lại phần gel.

Trộn gel nha đam với mật ong.

Dùng hỗn hợp trên đắp lên mặt. Thư giãn trong vòng 20 phút.

Cuối cùng, rửa mặt sạch lại.

Áp dụng mỗi tuần 2-3 lần, da mặt bạn sẽ sáng lên và mờ thâm nám.

Cách trị đồi mồi bằng nha đam và rau diếp cá

Rau diếp cá chứa nhiều khoáng chất, vitamin tốt cho sức khỏe và làm đẹp da, khi kết hợp với nha đam sẽ tăng công dụng trị nám và trắng da.

Nguyên liệu gồm có: 200g rau diếp cá và 3 thìa thịt nha đam cùng 2 thìa mật ong.

Trị nám, đồi mồi bằng nha đam và rau diếp cá - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Rửa sạch rau diếp cá, ngâm 5 phút với nước muối loãng để làm sạch tạp chất và bụi bẩn. Tiếp theo, giã nát rau diếp cá rồi ép lấy nước cốt, trộn với nha đam và mật ong. Dùng hỗn hợp vừa làm để đắp lên mặt. Thư giãn 30 phút rồi rửa mặt sạch lại bằng nước mát.

Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ biết thêm nhiều cách trị nám bằng nha đam từ bên trong lẫn bên ngoài. Chúc bạn nhanh chóng có một làn da sáng mịn và sạch mụn.