Uống nha đam mỗi ngày có tốt không? Nha đam có những công dụng hữu ích gì?

Con người ngày càng chú ý hơn đến sức khỏe của mình, nhiều người tin dùng những loại thực phẩm thiên nhiên mỗi ngày với mong muốn duy trì sức khỏe. Trong đó, nha đam nổi bật với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe con người nên được rất nhiều người tin dùng. Nhưng bên cạnh đó, nha đam cũng chứa một số độc tính nhất định mà người dùng cần lưu ý. Vì vậy câu hỏi: “ Uống nha đam mỗi ngày có tốt không? ” được quan tâm hơn bao giờ hết. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về công dụng của nha đam và những điều cần lưu ý khi sử dụng trong bài viết dưới đây nhé!

Uống nước nha đam không chỉ đem đến cho các bạn những lợi ích làm đẹp và chữa bệnh, mà đây còn là loại nước hiệu quả giúp quá trình giảm cân của chị em được suôn sẻ hơn nhé. Chính nhờ thành phần có chứa nhiều vitamin, nên khi uống vào sẽ có cảm giác no lâu hơn, từ đó sẽ làm giảm cơn đói thường xuyên và có thể kìm hãm được các bữa ăn của mình nhé.

Khi bạn cảm thấy mệt mỏi và mất sức thì hãy uống nha đam nhé, loại nước ngon lành này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng hơn nhiều đấy.

: Nếu bạn thường xuyên bị khó tiêu, táo bón thì nha đam sẽ giúp ích rất nhiều nhờ vào tính mát.

Nha đam là một món ăn giúp thanh nhiệt và giải độc cơ thể rất tốt nhờ tính mát. Mỗi khi bị nóng trong người, bạn hãy sử dụng cây nha đam để chế biến thành các món ăn như nước nha đam đường phèn, chè đậu xanh nha đam…

Nha đam từ lâu đã được xem là một trong những loại “mỹ phẩm” thiên nhiên được chị em phụ nữ tin dùng. Thông thường, chúng ta sẽ sử dụng nha đam để đắp mặt nhờ chất gel có trong nha đam giúp tái tạo và làm cho làn da của bạn trở nên trắng sáng mịn màng và sạch mụn.

Nhiều người biết nha đam với công dụng làm đẹp da, tuy nhiên, không chỉ có thế thôi đâu, nha đam còn được mệnh danh là thần dược với vô vàn công hiệu hữu ích khác như:

Nha đam có tác dụng hỗ trợ giảm cân hiệu quả, an toàn cho chị em!

Một vài câu hỏi khi uống nước nha đam

1. Uống nha đam với cam có tốt không?

Nhiều người cũng thắc mắc uống nha đam với cam có tốt không. Câu trả lời là rất tốt, sự kết hợp này không chỉ giúp bạn giải nhiệt trong những ngày trời oi bức, mà còn giúp cơ thể bạn được thanh lọc nhẹ nhàng nữa đấy.

2. Uống nha đam với mật ong có tốt không?

Do nha đam có tác dụng nhuận tràng, còn mật ong lại có tác dụng thông tiện nên nếu kết hợp chúng lại với nhau thì rất dễ sinh đại tiện lỏng và nhiều lần, không có lợi. Vì vậy, nha đam ăn sống với mật ong là không nên.

Trên thực tế, người ta chỉ xay chung nha đam với mật ong để đắp mặt, đắp lên các vùng da để chữa trị vết nám, nếp nhăn hoặc mụn nhọt.

Không nên ăn sống nha đam với mật ong!

3. Uống nha đam mỗi ngày có tốt không?

Nhiều người thắc mắc uống nha đam mỗi ngày có tốt không và uống nước nha đam bao nhiêu là đủ?

Bên cạnh những hiệu quả tốt cho sức khỏe, nha đam còn có một số độc tính, nếu dùng quá liều hoặc kéo dài sẽ gây tổn thương gan (viêm gan cấp, tăng men gan...), suy thận, ảnh hưởng thai nhi... Tác dụng không tốt này chủ yếu do các thành phần có trong nhựa cây (nhựa vàng chảy ra sau khi cắt lá nha đam).

Bên cạnh đó, chúng ta thường sử dụng gel nha đam (màu trắng, nhớt sau khi gọt bỏ vỏ xanh) trong ăn uống và làm đẹp. Tuy nhiên, phần gel này vẫn còn các hoạt chất anthraquinone dù với liều thấp hơn nhựa cây, nhưng về lâu dài vẫn có ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chính vì vậy, để nha đam phát huy được những công dụng tốt nhất thì trong sơ chế, bạn cần gọt bỏ phần vỏ xanh và gai hai bên lá, sau đó đem rửa kỹ với nước muối loãng nhiều lần để làm trôi sạch phần nhựa màu vàng. Kế đó, bạn chỉ việc cắt thành hạt lựu hoặc từng miếng nhỏ vừa ăn. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo không dùng quá 50-100g mỗi ngày và không nhiều hơn 2 ngày/tuần. Bạn hãy lưu ý nhé!

Khuyến cáo không dùng quá 50-100g mỗi ngày và không nhiều hơn 2 ngày/tuần!

Những người không nên sử dụng nha đam

- Người bệnh suy tuyến giáp.

- Người có bệnh lý thận: Người bị bệnh lý thận không nên dùng nha đam vì trong nhựa cây khi tích lũy sẽ gây suy thận.

- Phụ nữ có thai: Nước ép nha đam có thể kích thích các cơn co thắt tử cung ở phụ nữ mang thai, dẫn đến khuyết tật bẩm sinh và sẩy thai.

- Bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị thuốc: Một vài nghiên cứu cho thấy, gel nha đam có tác dụng giảm mức đường huyết. Nếu bạn bị đái tháo đường thì không nên sử dụng lô hội vì nó sẽ làm rối loạn nhịp tim, rối loạn chỉ số đường huyết làm cho quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn hoặc có thể gây ra một vài biến chứng như hôn mê, lú lẫn…

- Người đang dùng thuốc Digoxin chữa suy tim, thuốc lợi tiểu, thuốc kháng đông, thuốc chống rối loạn nhịp tim.

- Người bệnh hay bị đầy bụng, ăn không tiêu, đi cầu phân sống, tiêu chảy, đặc biệt trẻ em dưới 12 tuổi dùng nhiều nha đam gây đau bụng và tiêu chảy.

Giờ thì bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi: “Uống nha đam mỗi ngày có tốt không?”. Tóm lại, nha đam là một loại thảo dược rất tốt cho sức khỏe nếu biết sử dụng đúng cách, vậy nên, qua những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ chú ý và thận trọng hơn khi sử dụng nha đam, để có thể thu được công hiệu tốt nhất cho sức khỏe và sắc đẹp nhé!