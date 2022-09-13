Cách làm gà xào hành tây thơm ngon, lạ miệng và chuẩn đưa cơm tại nhà!

Thịt gà là loại thịt trắng giàu năng lượng, ít chất béo, mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe thần kỳ và thường được ưu tiên sử dụng khi muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.

Gà nấu đông , gà kho, gà luộc lá chanh, gà nướng, cháo gà ,... hẳn bạn đã quá quen thuộc với những món ăn thơm ngon, hấp dẫn này rồi. Thế bạn đã từng thử qua món gà xào hành tây chưa? Món gà xào với sự kết hợp độc đáo, mang lại hương vị lạ miệng, khiến bạn bật ngửa vì độ bắt vị này đấy. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món gà xào hành tây siêu độc đáo và đưa cơm này nhé!

Đặc biệt, theo các chuyên gia sức khỏe, thường xuyên ăn thịt gà sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương di truyền cũng như ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư nhờ vào hàm lượng niacin - vitamin đóng vai trò thiết yếu chống lại ung thư có trong thịt gà.

Bên cạnh đó, thịt gà còn chứa nhiều các hàm lượng bổ ích giúp mang lại các công dụng bổ ích cho sức khỏe người dùng: chống trầm cảm nhờ vào hàm lượng axit amin tryptophan rất cao, ngăn ngừa loãng xương, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, cải thiện độ miễn dịch và khả năng tiêu hóa.

Quả xứng danh loại thịt dinh dưỡng quốc dân phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng chúng tôi bắt tay ngay vào chế biến thêm 1 món ngon, dinh dưỡng nữa từ thịt gà - món gà xào hành tây này thôi nào!

Cách làm gà xào hành tây thơm ngon, siêu lạ miệng và đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dân dã, dễ tìm cho món gà xào hành tây!

Thịt gà 500 gr

Hành tây 1 củ

Sả (băm nhỏ) 1 cây

Tỏi băm 2 tép

Hành tím băm 3 củ

Muối ớt xanh 1 muỗng cà phê

Dầu hào 1 muỗng canh

Nước mắm 1/2 muỗng canh

Nước tương 1/2 muỗng canh

Giấm 1 ít

Gia vị thông dụng (đường/ hạt nêm/ tiêu) 1 ít

Các bước tiến hành làm gà xào tây chuẩn ngon và bắt vị, ăn là ghiền

Bước 1: Sơ chế gà

Công đoạn làm sạch và khử mùi hôi của thịt gà!

- Trước tiên, thịt gà mua về, bạn cần làm sạch và khử mùi bằng cách chà xát giấm và muối (tỉ lệ 2:1) lên khắp mình gà, rồi đem rửa lại với nước sạch và để ráo.

- Sau đó, với phần thịt gà đã được sơ chế sạch sẽ, bạn chỉ cần chặt gà thành miếng nhỏ vừa ăn và cho vào tô to là đã hoàn tất khâu chế biến đầu tiên rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế hành tây

Sơ chế và ngâm hành tây!

- Với hành tây, bạn chỉ việc cắt bỏ gốc, bóc vỏ, sau đó đem rửa sạch rồi cắt múi cau.

- Kế đến, bạn cho hết số hành tây này vào ngâm trong thau nước lạnh như hình là được nhé.

Bước 3: Ướp thịt gà



Ướp trong khoảng 30 phút cho thịt ngấm gia vị!

- Ở công đoạn này, với phần thịt gà đã được thái nhỏ, bạn tiến hành ướp cùng các gia vị là: phần sả và hành băm, 1/2 phần tỏi băm, 1 muỗng cà phê muối ớt xanh, 1 muỗng canh dầu hào, 1/2 muỗng canh nước mắm, ½ muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng canh bột ngọt và 1 muỗng canh đường.

- Tiến hành trộn đều cho các gia vị hòa quyện vào nhau và để yên trong khoảng 30 phút cho thịt gà thấm gia vị là đạt nhé.

Bước 4: Làm gà xào

Quy trình xào thịt gà với hành tây chuẩn ngon, đậm vị!

- Trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun ở lửa lớn.

- Khi thấy dầu nóng già, bạn cho hết phần tỏi đã chuẩn bị vào phi vàng thơm lên, rồi tiếp tục cho phần thịt gà đã ướp thấm gia vị vào xào nhanh tay tròn khoảng 5 phút cho thịt săn lại.

- Lúc này, bạn hạ nhỏ lửa và tiếp tục cho thêm 2 muỗng canh nước lọc vào chảo và đậy nắp trong khoảng 10 phút nữa cho thịt gà chín hẳn.

- Cuối cùng, sau 10 phút, bạn mở nắp ra và cho lửa lớn trở lại, rồi tiến hành cho hết số hành tây vào xào chung thêm khoảng 5 phút, sau đó nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn là đã hoàn thành rồi nhé!

Thành phẩm

Gà xào hành tây thơm ngon hấp dẫn, ăn là đổ liền!

Đĩa thịt gà xào hành tây thơm ngon nức mũi với visual bóng bẩy ngon mắt. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt gà dai ngọt, được ướp thấm gia vị đậm đà, hòa quyện cùng hành tây giòn ngọt, vừa được xào vừa chín tới, xen lẫn chút hương thơm của sả, hành, tỏi, đảm bảo nếm thử một lần là “đổ” ngay nhé!

Mẹo chọn mua thịt gà tươi ngon, chất lượng

Đối với gà còn sống

- Bạn nên chọn mua những con có mào đỏ tươi, mắt còn linh hoạt, nhanh nhẹn, lông gà mượt và áp sát vào thân, mỏ gà bén, nhỏ và không có hiện tượng chảy dịch.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên để ý màu da của chân gà: gà khỏe sẽ có phần chân nhỏ, gọn và da chân vàng đều, màu sáng bóng. Khi vạch lông thì thấy da gà mềm, mỏng và có một số vệt vàng lớn ở dưới nách và phần ức.

- Ngược lại, tránh mua những con gà có lông xù, nhìn ủ rũ, có mùi hôi, vì đây có thể là gà đã bị ốm bệnh, khi ăn sẽ không được ngon.

Đối với gà đã được làm sẵn

- Bạn nên chọn những con gà có thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp và thịt có màu vàng đều, màu sẽ càng đậm màu hơn ở những nơi như cánh, ức hay lưng.

- Gà làm sẵn thường có da mỏng mịn, có độ đàn hồi nhất định và không bị bầm hay tụ những đốm máu bầm tím.

- Tránh mua nếu thấy thịt gà xỉn màu, mềm nhũn, chảy dịch và có mùi hôi, khi ăn sẽ không được đảm bảo.

Trên đây là công thức làm món gà xào hành tây chuẩn ngon, lạ miệng và siêu bắt vị tại nhà. Chỉ với 2 nguyên liệu dân dã, cùng các bước chế biến siêu đơn giản, bạn đã có ngay cho mình đĩa thịt gà xào hành tây nóng hổi, thơm ngon nức mũi và chuẩn đưa cơm tại nhà. Các chị em nhất định đừng bỏ qua món ăn hấp dẫn này nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!