Thử trị nám bằng nha đam và kết quả bất ngờ

Mặt nạ nha đam trị nám có công dụng làm mờ các vết thâm nám, trị triệt để những đốm nâu trên da mặt. Bạn có thể sử dụng nguyên chất, cũng có thể kết hợp với các nguyên liệu khác để tăng hiệu quả.

Trị nám bằng nha đam có tốt không? Nha đam là nguyên liệu rẻ, dễ tìm nhưng hiệu quả nó mang lại cho làn da là một điều tuyệt vời cho tất cả chị em phụ nữ bởi khả năng của nó vừa làm đẹp da, lại có thể trị được nám, mụn…nhờ vào thành phần có sẵn trong nha đam như vitamin A, C, E cùng các khoáng chất như canxi, kẽm, natri.

Một công thức khác cũng hiệu quả không kém trong hỗ trợ trị nám đó là dùng nước vo gạo kết hợp với nha đam. Nước vo gạo bạn bỏ nước đầu để loại bỏ bụi bẩn, sử dụng nước thứ 2 để trị liệu. Tách nha đam tươi khỏi vỏ, lấy phần thịt nha đam. Khi nước vo gạo lắng xuống thì bạn giữ lấy phần cặn lắng trộn cùng thịt nha đam.

Trị nám bằng nha đam nguyên chất khá đơn giản, bạn chỉ cần một ít lá nha đam tươi, làm sạch phần bẹ, tách vỏ và phần gai ra, chỉ giữ lại phần thịt trắng bên trong để sử dụng. Trước khi dùng hãy làm sạch mặt bằng nước ấm, lau khô rồi đắp phần thịt nha đam lên vùng da cần trị nám, thư giãn trong 15 phút rồi rửa lại sạch với nước bình thường. Lưu ý, nha đam nguyên chất có lớp nhựa rất mẫn cảm với da, dễ gây ngứa cho nên bạn cần thử một ít lên tay trước khi sử dụng.

Đem hỗn hợp này xay nhuyễn cho hòa quyện vào nhau. Bước cuối cùng là rửa sạch da mặt, lau khô bằng khăn và thoa hỗn hợp nước vo gạo, nha đam lên da mặt trong vòng 15 phút. Sau đó rửa sạch lại da mặt bằng nước mát, bạn có thể dùng trước khi đi ngủ và rửa lại mặt vào sáng hôm sau.

Rửa sạch mặt, lau vừa khô và thoa hỗn hợp vừa chế lên làn da tầm 15 phút. Sau đó rửa sạch lại với nước mát là kết thúc quá trình điều trị nám da. Hoặc cũng có thể thoa đều hỗn hợp này lên mặt và để qua đêm cho tới sáng rồi rửa sạch lại. Sử dụng 3 lần/1 tuần, sau một tháng bạn sẽ thấy vết nám mờ đi hẳn.

Trị nám bằng nha đam và nước cốt chanh Trị nám bằng nha đam và nước cốt chanh

là công thức dễ làm, đơn giản nhất

Đối với cách trị nám da bằng lô hội và nước cốt chanh, bạn dùng 1 nhánh lá nha đam tươi và 1 quả chanh tươi. Nha đam rửa sạch, tách phần thịt và loại bỏ lớp gai, vỏ bên ngoài. Tiếp đó mang trộn phần thịt cùng với nước cốt chanh tươi theo tỉ lệ 2:1. Khi dùng, bạn rửa sạch vùng da bị nám, thoa đều hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng để dưỡng chất nha đam thẩm thấu sâu vào bên trong lớp da, rửa sạch mặt lại với nước mát. Chỉ cần thực hiện đều đặn với tần suất là 2 – 3 lần/tuần bạn sẽ thấy làn da có sự thay đổi rõ rệt.

Chữa nám da bằng nha đam và mật ong Nha đam và mật ong là sự kết hợp hoàn hảo trong điều trị nám da

Nha đam và mật ong được mệnh danh là sự kết hợp hoàn hảo trong trị nám bằng nha đam bởi trong mật ong có tính sát khuẩn cao và các tinh chất có trong mật ong sẽ giúp tái tạo làn da, cho da khỏe mạnh từ sâu bên trong, mịn màng và trắng sáng.

Bạn cần chuẩn bị 100g nha đam tươi và 2 thìa mật ong, nha đam chọn lá tươi, rửa sạch, tách lấy phần thịt bên trong và thái nhỏ nấu với 500ml nước. Sau khi nấu xong thì bạn cho mật ong vào trộn đều. Thực hiện 1 tuần 2 -3 lần để rửa mặt hoặc đắp trực tiếp hỗn hợp lên da để loại bỏ nám da và giữ chân lông se khít, giúp da hồng mịn.

Cách trị nám bằng nha đam sữa chua Sữa chua và nha đam cũng là một trong công thức được trị em tin dùng trong trị nám

Dùng phương pháp trị nám bằng nha đam và sữa chua khá đơn giản, bạn dùng 2 thìa sữa chua không đường, 2 thìa thịt (gel) nha đam và 1 thìa nước cốt chanh tươi. Cho 3 hỗn hợp này vào trộn đều cho đến khi tạo thành một dung dịch sệt. Rửa sạch vùng da cần điều trị, lau khô, thoa hỗn hợp lên và massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu vào nang lông. Khoảng 15 phút sau thì rửa lại mặt với nước sạch. Đắp hỗn hợp này trong 1 tuần khoản 2 – 3 lần thì vùng da bị nám sẽ được cải thiện.

Cách trị nám bằng nha đam và giấm gạo

Khi bạn chọn liệu pháp trị nám bằng nha đam ngâm giấm, nguyên liệu chuẩn bị sẽ gồm 1 nhánh nha đam tươi và 200ml giấm gạo. Nha đam rửa sạch, thái thành miếng nhỏ, nhớ ngâm nước muối để làm sạch nhớt và tránh mẩn đỏ, gây ngứa cho vùng da nhạy cảm. Nha đam sau khi ngâm xong thì rửa lại bằng nước sạch, để ráo nước rồi cho vào lọ thủy tinh kín.

Tiếp theo cho 200ml giấm gạo vào lọ, đậy kín lại và bảo quản ở nơi thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời. Bạn có thể dùng sau 10 ngày ngâm giấm. Khi dùng để phát huy hiệu quả, bạn cần tẩy tế bào chết da mặt, dùng mặt nạ giấy ngâm trong nước này khoảng 5 phút, tiếp đó dùng mặt nạ này đắp lên mặt trong 15 phút và rửa lại bằng nước sạch. Dùng khoảng 3 lần/tuần thì vết thâm nám sẽ mờ nhạt, làn da trở nên mềm mịn, căng mướt.

Trị nám bằng nha đam ngâm rượu

Đối với công thức trị nám bằng nha đam ngâm rượu, bạn cũng cần chuẩn bị một nhánh nha đam tươi, chanh tươi, 1 đĩa muối hột, một bình thủy tinh và rượu 30 -40 độ. Lưu ý là rượu nặng quá sẽ không tốt cho da, sử dụng bình nhựa sẽ làm oxy hóa biến chất ngâm trong bình gây hại cho làn da của bạn.

Để thực hiện trị nám bằng nha đam ngâm rượu, bạn cần rửa sạch, cắt bỏ 2 viền bên cạnh rồi cắt khúc, chanh rửa sạch, thái mỏng. Tiếp đó, cho 2 nguyên liệu trên vào lọ thủy tinh sạch, thêm 2 thìa muối rồi đổ rượu đã chuẩn bị vào. Bình rượu mang phơi nắng và ủ khoảng 2 tuần là có thể đem ra sử dụng. Khi dùng thì rửa sạch da mặt, lau khô, đôi khi cần tẩy tế bào chết trước khi dùng hỗn hợp này. Lấy 1 lượng dung dịch rượu đủ dùng, xoa đều lên mặt, massage nhẹ nhàng và thư giãn trong vòng 15 – 20 phút.

Nha đam đã là một thảo dược tốt cho da nhờ vào các hoạt chất làm đẹp sẵn có, khi kết hợp cùng các nguyên liệu khác như rượu, mật ong, giấm gạo, sữa chua, nước vo gạo các tăng hiệu quả trong liệu trình điều trị, giúp làm mờ các đốm tàn nhang, cải thiện vùng da thiếu tươi sáng, xỉn màu trở nên mềm mại và trắng hồng nhanh chóng, giúp se khít lỗ chân lông, từ đó hạn chế mụn phát triển.

Cần bổ sung collagen và chế độ sinh hoạt khoa học

để nâng cao kết quả điều trị nám bằng nha đam

Tuy nhiên, để việc điều trị phát huy tối đa tác dụng, bạn cần có một chế độ ăn uống, sinh hoạt, làm việc khoa học, liệu pháp trên chỉ có thể áp dụng cho tình trạng nám nhẹ, nếu bạn bị nám nặng thì cần giải pháp điều trị khác để đạt hiệu quả cao hơn như bắn tia laser. Cần bổ sung collagen trong quá trình điều trị bằng cách ăn uống các loại thực phẩm có nhiều hoạt chất này. Hi vọng các phương pháp trị nám bằng nha đam này sẽ hữu ích dành cho bạn, trả lại làn da mịn màng, trắng sáng thuở đôi mươi. Chúc bạn thành công!