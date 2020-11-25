Tam thất mật ong có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Khi kết hợp với mật ong tam thất sẽ phát huy được tối đa công dụng. Vì thế, nhiều người đã tin tưởng sử dụng hỗn hợp tam thất mật ong mỗi ngày để bồi bổ cơ thể, hỗ trợ điều trị bệnh tật.

Tam thất mật ong có tác dụng gì là chủ đề được nhiều người quan tâm. Bởi vì củ tam thất từ lâu đã được xem là một vị thuốc quý, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người như: chữa u lành tính, điều trị thiếu máu,....

Theo đông y thì củ tam thất có tính ôn, vị ngọt hơi đắng, tác dụng hóa ứ, cầm máu, giảm đau, tiêu sưng. Trong thời gian sử dụng tam thất để cầm máu, người bệnh không nên dùng những thực phẩm có chứa tỏi, gừng.

Tam thất hay còn gọi là sâm tam thất, chúng có tên khoa học là Panax Pseudo-Ginseng Wall, được xếp vào họ ngũ gia bì (Araliaceae). Trong củ tam thất có chứa: Acid amin, hợp chất có nhân Sterol, Fe, Ca và đặc biệt là 2 loại Saponin: Arasaponin A, Arasaponin B.

Khi kết hợp với mật ong tam thất sẽ phát huy được tối đa công dụng

2. Tam thất mật ong chữa bệnh gì?

+ Hạn chế lão hóa

Trong mật ong và tam thất đều có chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp chống oxy hóa tự nhiên, hạn chế sự hình thành của các góc tự do, từ đó giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

+ Hỗ trợ chức năng tiêu hóa

Bên cạnh công thức nghệ ngâm mật ong quen thuộc thì tam thất ngâm mật ong cũng là bài thuốc rất tốt, giúp chữa lành các vấn đề ở dạ dày như: đau dạ dày, trào ngược, viêm loét dạ dày,…

Các hoạt chất có mặt trong củ tam thất giúp kích thích sự co bóp của đường ruột, từ đó giúp phân tống ra ngoài dễ dàng. Đây cũng là phương pháp chữa táo bón rất hiệu quả. Ngoài ra, mật ong cũng giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, chữa các chứng chướng bụng, khó tiêu, đầy hơi.

Tam thất ngâm mật ong là bài thuốc rất tốt, giúp chữa lành các vấn đề ở dạ dày

+ Tam thất mật ong đẹp da

Hợp chất resveratrol có trong tam thất mang đến tác dụng giúp kiềm hãm các tác nhân gây ra lão hóa, từ đó bảo vệ da khỏi vấn đề nám, tàn nhang, mụn, thâm sạm. Giúp phụ nữ duy trì và kéo dài tuổi xuân hiệu quả. Đây giải pháp bảo vệ, làm đẹp da an toàn đã được nhiều người tin tưởng sử dụng.

+ Phòng ngừa ung thư

Tam thất là loại dược liệu giúp ngăn ngừa ung thư vô cùng hiệu quả, đặc biệt là ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt. Vitamin C và các chất chống oxy hóa hoạt động mạnh mẽ trong hỗn hợp tam thất ngâm mật ong sẽ giúp liên kết các mô tế bào chặt chẽ hơn. Từ đó giúp cơ thể tăng cường sức mạnh chống lại sự hình thành các tế bào ung thư.

+ Bảo vệ tử cung

Tử cung được biết đến là bộ phận quan trọng của cơ thể phụ nữ nhưng cũng dễ mắc phải các bệnh lý nguy hiểm như u xơ tử cung.

Các hoạt chất có trong củ tam thất sẽ giúp đào thải máu trong tử cung ra ngoài, ngăn chặn sự ứ đọng máu. Từ đó giúp phòng tránh và điều trị hiệu quả các bệnh lý ở tử cung.

Các hoạt chất có trong củ tam thất sẽ giúp phòng tránh và điều trị hiệu quả các bệnh lý ở tử cung

Rất nhiều chị em phụ nữ đã dùng tam thất mật ong để chữa trị u nang buồng trứng, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và đều nhận được kết quả rất khả quan.

+ Giải độc gan

Tam thất kết hợp mật ong cung cấp một lượng lớn Protein, các vitamin và khoáng chất giúp cơ thể tự trung hòa lượng kim loại nặng có trong gan. Từ đó, quá trình đào thải độc tố sẽ diễn ra hiệu quả hơn, giúp gan hoạt động tốt hơn.

+ Bổ máu

Phụ nữ vừa sinh con có thể sử dụng củ thất tươi ngâm với mật ong để bồi bổ cơ thể vô cùng hiệu quả. Các vitamin và khoáng chất có trong hai nguyên liệu này sẽ giúp an thần, dễ ngủ. Đặc biệt, chất sắt và kẽm trong tam thất ngâm mật ong còn rất tốt trong việc tạo máu và giúp cơ thể người mẹ phục hồi nhanh chóng sau kỳ vượt cạn.

+ Bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ

Hoạt chất Polyphenol có trong củ tam thất giúp ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol xấu trong máu, từ đó làm cho thành mạch vành thông thoáng hơn và hạn chế tối đa nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Pterostilbene có khả năng giúp chuyển mỡ máu, còn Saponin giúp chống viêm nhiễm, tăng cường khả năng chống oxy hóa trong máu.

Giúp hạn chế tối đa nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch

3. Cách làm tam thất mật ong

Muốn có được một hũ tam thất ngâm mật ong ngon chất lượng, việc đầu tiên bạn cần làm là chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu sau:

- Tam thất (có thể dùng tam thất tươi hoặc bột tam thất): 500g

- Mật ong nguyên chất: 1 lít

- Hũ thủy tinh, thìa trộn

Nếu dùng tam thất tươi thì sau khi mua về, bạn nên rửa sạch đất cát, gọt vỏ và thái thành những lát mỏng. Sau đó, cho tất cả số tam thất vừa thái vào một chiếc hũ thủy tinh sạch. Tiếp theo đổ mật ong đã chuẩn bị vào rồi đậy kín nắp lại.

Hũ tam thất ngâm mật ong ngon chất lượng

Nên bảo quản thành phẩm ở nơi khô mát, tránh ánh nắng tiếp xúc trực tiếp. Sau khoảng 1 tháng là có thể sử dụng được. Nếu không có nhiều thời gian, sau khi rửa sạch, bạn nên chần sơ tam thất qua nước sôi và thái mỏng, sau đó thực hiện như cách trên. Chỉ sau khoảng 1 tuần là thành phẩm đã có thể sử dụng.

Còn đối với bột tam thất thì sau khi trộn đều vào mật ong nguyên chất thì vo thành các viên nhỏ vừa uống và sử dụng ngay. Nếu không vo thành viên bạn có thể cho hỗn hợp này vào một chiếc hũ thủy tinh sạch và xúc ăn dần mỗi ngày.

4. Cách sử dụng tam thất mật ong mang lại hiệu quả cao

- Cách uống tam thất mật ong: Cho khoảng 2-3 muỗng hỗn hợp tam thất ngâm mật ong vào nước ấm và uống như một loại trà vào mỗi buổi sáng.

- Cách ăn tam thất mật ong: Dùng một chiếc thìa sạch xúc lấy lượng hỗn hợp vừa đủ rồi ăn trực tiếp mà không cần chế biến gì thêm.

- Cách dùng bột tam thất mật ong: Mỗi lần sử dụng 2 – 4g (tương đương 2 – 4 viên) uống với nước lọc hoặc nước ấm.

Ăn tam thất mật ong

Tam thất mật ong uống lúc nào thì tốt?

Tam thất ngâm mật ong có tác dụng hỗ trợ thải độc, kích thích hoạt động tiêu hóa, bảo vệ chức năng của dạ dày và ruột. Vì thế, thời điểm tốt nhất để dùng hỗn hợp này là vào mỗi buổi sáng khi vừa ngủ dậy, hoặc lúc dạ dày đang rỗng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ.

Sử dụng tam thất mật ong có bị mập không?

Hỗn hợp tam thất mật ong rất giàu chất dinh dưỡng, giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ phục hồi sinh lực nhanh chóng. Ngoài ra, trong mật ong cũng có chứa đường. Do đó, nếu sử dụng tam thất mật ong với số lượng lớn trong một thời gian dài thì cơ thể bạn có thể sẽ bị tăng cân.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên rằng bạn nên kết hợp việc sử dụng tam thất mật ong với một chế độ tập luyện thể dục thể thao nghiêm túc. Điều này vừa giúp cơ thể khỏe mạnh, vừa giúp kiểm soát cân nặng hợp lý, phòng tránh tình trạng thừa cân béo phì.

>>> Xem thêm:

- Giải đáp: Hoa tam thất uống có tác dụng gì?

- Giải đáp: Củ tam thất chữa bệnh gì?

5. Cách uống tam thất mật ong để tăng cân

Bạn có thể sử dụng tam thất trộn với mật ong uống vào mỗi tối sau bữa ăn hằng ngày để giúp tăng cân hiệu quả, an toàn.

Ngoài ra, có thể dùng tam thất uống sống hoặc kết hợp với một số loại thực phẩm bổ dưỡng khác như tim, cât, gà,...

Cách tốt nhất là dùng tam thất hấp với cật, tim để sử dụng hàng ngày vào mỗi buổi sáng. Một cách khác là dùng tam thất hầm với gà và một số dược liệu thuốc bắc khác như táo, linh chi, ngải cứu…

Dùng tam thất uống sống hoặc kết hợp với một số loại thực phẩm bổ dưỡng khác như tim, cât, gà

Với những thông tin vừa chia sẻ trên đây, chúng tôi hy vọng đã trả lời được câu hỏi tam thất mật ong có tác dụng gì cũng như giúp bạn biết được cách chế biến tam thất ngâm mật ong giúp phát huy tối đa hiệu quả hỗ trợ chữa bệnh.