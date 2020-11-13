Tác dụng của keo ong đối với sức khỏe và làm đẹp

Sức khỏe 13/11/2020 11:57

Keo ong được biết đến như một vị thuốc của thiên nhiên. Hãy cùng tìm hiểu về tác dụng của keo ong trong bài viết sau.

Nội dung bài viết

Từ thời Ai Cập, keo ong đã được sử dụng như một vị thuốc tự nhiên, có hiệu quả đáng kể trong việc sát trùng vết thương, hạ sốt… Ngày nay, qua nhiều nghiên cứu chúng ta có thể thấy những lợi ích tuyệt vời của keo ong đối với sức khỏe và làm đẹp. Keo ong và chiết xuất của nó được tinh luyện dưới nhiều hình thức như: viên nén, dạng lỏng, dạng xịt… phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu về tác dụng của keo ong trong bài viết dưới đây.

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Keo ong được biết đến như một vị thuốc của thiên nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Sơ lược về keo ong và đặc điểm của keo ong

Trong quá trình tìm mật và phấn hoa, ong mật cũng thu thập nhựa cây từ chồi cây, hoa khác nhau. Khi kết hợp với nước bọt của ong nhờ quá trình nhai nhựa cây thì tạo ra một hỗn hợp nhựa gọi là keo ong.

Thông thường keo ong màu nâu, đen hoặc xanh, điều này tùy thuộc vào nơi ong sinh sống, nguồn thực vật mà chúng tìm được. Trong các sản phẩm của ong thì đây là mặt hàng có giá trị cao, thường được dùng làm thuốc hoặc thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị một số bệnh.

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Thông thường keo ong màu nâu, đen hoặc xanh, điều này tùy thuộc vào nơi ong sinh sống, nguồn thực vật mà chúng tìm được - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của keo ong

Chống viêm

Keo ong giúp kích thích sản xuất cytokine, đây là chất giúp chống viêm, đặc biệt là các vị trí tổn thương. Một số công dụng đặc trưng của keo ong trong việc chống viêm có thể kể đến như: keo ong trị ho, keo ong trị viêm họng, viêm lợi, viêm mũi, viêm xoang…

Kháng sinh

Keo ong được xem là một chất kháng sinh tự nhiên, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng keo ong có tác dụng tương đương khi phối hợp 4 loại kháng sinh là Streptomycin, Neomycin, Penicillin, Tetracycline. Trong keo ong chứa các hợp chất như: galangin, pinobanksin, flavonoid… giúp chống nấm, kháng vi khuẩn và các hoạt động gây độc tế bào… Nhờ đó keo ong đang trong quá trình xem xét để có thể thay thế việc dùng kháng sinh tổng hợp, khắc phục nhược điểm là dễ gây lờn thuốc khi dùng lâu.

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Keo ong đang trong quá trình xem xét để có thể thay thế việc dùng kháng sinh tổng hợp - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Keo ong còn có tác dụng tuyệt vời trong việc phòng chống ung thư. Theo một số nghiên cứu, khi các bệnh nhân ung thư sử dụng keo ong trong một thời gian có thể ngăn chặn quá trình di căn của tế bào ung thư. Đồng thời còn giảm được các tác dụng phụ khi xạ trị, hóa trị.

Cải thiện tiêu hóa

Keo ong tham gia bảo vệ, thúc đẩy, phục hồi tái sinh các tổ chức bị tổn thương, khôi phục khả năng tồn tại của tế bào gốc. Nhờ đó hạn chế nguy cơ viêm loét dạ dày, hơn nữa trong keo ong còn chứa nhiều enzim giúp cải thiện chức năng tiêu hóa.

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Keo ong giúp hạn chế nguy cơ viêm loét dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho người cao huyết áp

Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và flavonoids nên keo ong rất tốt cho người cao huyết áp. Điển hình là một loạt các công dụng tuyệt vời như: có khả năng ngăn ngừa xơ cứng động mạch, tai biến mạch máu não, giúp điều hòa cân bằng, giảm chất béo trung tính, cải thiện vi tuần hoàn, giảm tập kết tiểu cầu, ổn định huyết áp, nhờ đó tránh được biến chứng do tai biến gây ra.

Tăng cường sức khỏe

Nhờ chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất như: vitamin A, B, C, E, sắt, kẽm, đồng, magie, artepillin C… mà keo ong có khả năng nâng cao miễn dịch của cơ thể.

Làm đẹp

Flavonoids trong keo ong giúp giữ các gốc tự do, từ đó hạn chế các bệnh liên quan đến gốc tự do. Keo ong còn giúp kéo dài sự sống cho tế bào lành tính. Nhờ đó keo ong giúp hạn chế các bệnh do lão hóa gây ra, chống lão hóa, bảo vệ sự trẻ trung và sắc đẹp.

Hơn thế, keo ong còn được sử dụng phổ biến trong giới mỹ phẩm về da nhờ khả năng tái tạo mô, diệt khuẩn, diệt nấm… Chúng ta biết đến keo ong với hàng loạt công dụng về làm đẹp như: keo ong trị mụn, keo ong trị áp xe, dị ứng, bỏng nhẹ…

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Keo ong giúp hạn chế các bệnh do lão hóa gây ra, chống lão hóa, bảo vệ sự trẻ trung và sắc đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Đối tượng cần cân nhắc khi sử dụng

Người bị dị ứng

Nếu bạn là người dị ứng với các thành phần trong mật ong, sữa ong chúa, phấn ong, cây dương hoặc cây lá kim thì không nên sử dụng keo ong. Trường hợp nếu muốn sử dụng cần được kiểm tra phản ứng dị ứng và được sự cho phép của bác sĩ.

Người đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc rối loạn chảy máu

Các thành phần hóa học trong keo ong có thể làm chậm quá trình đông máu nên sẽ tăng nguy cơ chảy máu ở 2 đối tượng nêu trên. Đặc biệt với những người chuẩn bị phẫu thuật thì phải ngừng sử dụng keo ong trước ít nhất 2 tuần.

Người bị hen suyễn

Hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi khi sử dụng keo ong cho người bị hen suyễn. Một số nghiên cứu chỉ ra keo ong làm tình trạng hen suyễn nặng hơn nhưng một số khác lại cho thấy những lợi ích nhất định của việc dùng keo ong. Vì vậy để đảm bảo an toàn bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

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Hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi khi sử dụng keo ong cho người bị hen suyễn - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không thể phủ nhận những tác dụng của keo ong nhưng chúng ta cần tỉnh táo trong cách sử dụng. Đặc biệt là những người đang dùng thuốc hoặc đang điều trị bệnh. Để đảm bảo an toàn, mọi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề công dụng của keo ong có thể giúp ích cho các bạn.

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