Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10/09/2026 19:45

3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'.

Tuổi Ngọ

Tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ có những biến chuyển tích cực. Bạn có nhiều khoản thu từ công việc chính thức đến nghề tay trái của mình. Điều này giúp cho bản mệnh không cần quá lo lắng về tài chính. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà vung tay quá trán vì không biết được sẽ có những sự việc nào xảy đến và bạn cần có dự phòng cho những tình huống ấy.

Đường tình duyên của con giáp may mắn này có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là với nữ mệnh còn độc thân. Bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể thử dành thời gian để trò chuyện, giúp đôi bên thêm hiểu về nhau. Người đó hứa hẹn có thể là nửa kia mà bạn chờ đợi đã lâu. 

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ được sao Thiên Đức soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Bạn sẽ có quý nhân phù trợ nên Thân sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện những ước mơ đã ấp ủ từ rất lâu khiến ai cũng phải ghen tị.

Vận trình tình cảm chẳng đáng lo. Dù cho đôi lứa yêu nhau có hay giận hờn vô cớ nhưng không vì thế mà tình cảm phai nhạt đi vì ở các cặp đôi luôn suy nghĩ cho đối phương và trân trọng lẫn nhau.

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ ngập tràn tin vui, quý nhân thường giới thiệu cho bạn nhiều đối tác, khách hàng triển vọng. Khi gặp được người phù hợp, bạn có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng để đôi bên có thể cùng hợp tác và phát triển nhanh hơn. Người làm ăn buôn bán luôn chăm chỉ, cần mẫn với công việc ắt cũng sẽ thu được một khoản kha khá. 

Bạn có rất nhiều mối quan hệ trong cuộc đời, tuy nhiên mối quan hệ gắn kết và bền vững nhất chỉ có thể là gia đình. Sau nhiều năm làm việc vất vả, bạn hãy dừng chân lại đôi chút, trở về với gia đình, bạn bè cùng những chuyến đi xa vui vẻ bên nhau.

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

Đúng 9h30 sáng mai, thứ Năm 10/9/2026, 3 con giáp 'phú quý hơn Thần Tài', vận trình hanh thông, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' hơn người

Đúng 9h30 sáng mai, thứ Năm 10/9/2026, 3 con giáp 'phú quý hơn Thần Tài', vận trình hanh thông, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' hơn người

3 con giáp 'phú quý hơn Thần Tài', vận trình hanh thông, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' hơn người.

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