Hướng dẫn cách nấu mật mía đơn giản tại nhà

Mật mía từ lâu vốn được biết đến là một loại nước chấm cũng như nguyên liệu phụ kèm để chế biến nhiều loại bánh. Bởi những lợi ích của mật mía đối với sức khỏe và việc các chuyên gia khuyên dùng mật mía thay cho đường tinh luyện. Nên mật mía ngày càng được nhiều người ưa chuộng và sử dụng hơn. Nếu bạn cũng muốn tự tay làm mật mía thì đừng bỏ qua cách nấu mật mía tại nhà đơn giản ngay sau đây.

Để nấu được mật mía bạn chỉ cần có nguyên liệu đơn giản đó là nước mía nguyên chất. Bạn có thể mua nước mía tại các cửa hàng bán nước mía hoặc tự ép mía ngay tại nhà nếu có máy ép.

Cách làm mật mía cũng không quá phức tạp, bạn có thể tham khảo cách nấu mật mía ngay sau đây.

Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị thêm các dụng cụ nấu như nồi, muôi, lọ đựng mật. Hãy rửa sạch các dụng cụ và để thật khô trước khi nấu.

Bạn có thể mua nước mía tại các cửa hàng bán nước mía hoặc tự ép mía ngay tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu mật mía

Cách nấu nước mật mía rất đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Lọc nước mía

Thông thường khi mua ở ngoài, nước mía ép đã được lọc tương đối kĩ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sạch hơn thì có thể lọc lại nước mía lần nữa bằng vải hoặc sử dụng máy ép nước mía tại nhà.

Lọc lại nước mía lần nữa bằng vải hoặc sử dụng máy ép nước mía tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Nấu mật mía

Sau khi đã lọc được nước mía sạch bã, bạn đổ mía vào nồi nấu. Đun trên lửa to cho nước mía sôi lên rồi vặn nhỏ lửa lại. Dùng muôi vớt lớp bọt nổi lên ra khỏi nồi nước mía.

Tiếp theo bạn dùng đũa hoặc muôi đảo nước mía đều tay trong quá trình nấu cho đến khi cô lại thành chất lỏng đặc màu vàng nâu trong là được. Đây là bước rất quan trọng, bởi nếu bạn để lửa quá to sẽ làm cháy khét mật, ảnh hưởng đến chất lượng mật khi nấu. Bạn có thể cho thêm chút gừng vào khi nấu để tạo vị thanh thanh cho mật.

Dùng đũa hoặc muôi đảo nước mía đều tay trong quá trình nấu cho đến khi cô lại thành chất lỏng đặc màu nâu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cho mật mía vào hộp đựng

Mật mía sau khi nấu xong thì để nguội rồi sau đó cho vào lọ đã chuẩn bị. Bạn nên sử dụng vật đựng mật mía bằng thuỷ tinh như chai hoặc lọ thủy tinh để mật giữ được mùi vị lâu.

Cách bảo quản mật mía cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần để mật mía ở nơi sạch sẽ, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu vào trực tiếp là có thể dùng trong 3 tháng hoặc hơn.

Mật mía sau khi nấu xong thì để nguội rồi sau đó cho vào lọ - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của mật mía đối với sức khỏe

Mật mía đã được sử dụng từ rất lâu đời. Từ xưa, thổ dân Úc đã dùng mật mía để chữa bệnh, nhưng đường công nghiệp được sử dụng phổ biến nên mật mía được ít người chú ý đến.

Theo Đông y, mật mía có vị ngọt tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận táo, sinh tân dịch, giáng khí. Có thể dùng mật mía trong trường hợp bị ho khan ít đàm, ho ra máu, miệng khô khát, bị nôn nhiều lần, miệng khô buồn bực hoặc người bị ngộ độc do rượu. Thực nghiệm cho thấy mía chứa nhiều loại đường có khả năng ức chế các khối u ác tính.

Một số công thức sử dụng mật mía ngon và bổ dưỡng

Sữa đậu nành mật mía

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm:

450 ml sữa đậu nành.

2-3 muỗng canh mật mía.

Cách làm:

Sử dụng một chiếc nồi để đun nóng sữa đậu nành đến khi sữa sôi.

Đổ sữa ấm từ từ vào một cốc lớn rồi cho thêm mật mía vào khuấy đều. Nếu bạn khuấy bằng đồ đánh trứng thì sẽ có thêm một lớp bọt ở bên trên.

Sữa đậu nành kết hợp với mật mía sẽ mang đến vị ngon lạ miệng. Vị thanh của sữa đậu nành kết hợp với hương thơm đặc trưng mật mía sẽ tạo ra một thức uống mùa đông vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng. Bạn có thể thực hiện theo công thức này để làm thức uống mới thay đổi vị cho cả gia đình.

Mật mía pha nước chè xanh

Mật mía pha với chè xanh là công thức truyền thống của người dân xứ Nghệ. Thức uống này giúp bà con nông dân ra làm việc giữa những cái nắng chang chang vẫn khỏe mạnh.

Bạn chỉ cần cho mật mía vào nước chè xanh vừa pha nóng rồi khuấy đều là có thể thưởng thức.

Mật mía pha nước chè xanh - Ảnh minh họa: Internet

Mật mía pha tinh bột nghệ

Bạn dùng khoảng 1-2 thìa cà phê tinh bột nghệ nguyên chất pha với nước ấm. Sau đó cho thêm 1-2 thìa mật mía vào khuấy đều là có được thức uống bổ dưỡng rồi đấy.

Chất curcumin có trong bột nghệ rất khó tan và khó hấp thu. Chất này cần phải có chất xúc tác mới tăng khả năng hấp thu vào máu. Trong khi đó, mật mía có khả năng hấp thu được chất curcumin nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nên bột nghệ pha với mật mía là thức uống rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.

Trên đây là thông tin chia sẻ về cách nấu mật mía đơn giản tại nhà mà bạn có thể tham khảo để áp dụng. Cách nấu mật mía cũng không quá phức tạp nên nếu có thời gian bạn nên dành ít thời gian để làm sử dụng dần.