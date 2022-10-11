2 cách nấu vịt om sấu khoai sọ siêu ngon, chuẩn vị Bắc tại nhà!

Món vịt om sấu với từng miếng thịt vịt nóng hồi, thơm ngon, hòa quyện với vị sấu chua nhè nhẹ, khoai sọ bùi bùi chắc chắn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa cơm gia đình, đặc biệt trong tiết trời mưa, hơi se lạnh như này. Không chỉ có vậy, món ngon hấp dẫn này còn cách chế biến siêu đơn giản nữa đấy. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 cách nấu vịt om sấu chuẩn ngon, dinh dưỡng và siêu hấp dẫn này tại nhà nhé!

- Các lỗ chân lông sẽ xuất hiện chất lỏng màu đen chảy ra, hãy nặn hết chúng ra rồi rửa sạch bởi chính chúng là thủ phạm gây mùi tanh của thịt vịt. Ngoài ra, bạn cũng cần cắt bỏ phần đầu vịt và phao câu bởi 2 bộ phận này cực kỳ nhiều vi khuẩn cũng như ký sinh trùng.Nếu không sơ chế kỹ càng, mùi hôi có thể còn sót lại.

- Sơ chế vịt là bước quan trọng nhất khi nấu vịt om sấu. Lúc mua vịt sống, hãy nhờ người bán sơ chế giúp rồi về nhà chỉ cần rửa sạch lại là được. Hoặc nếu bạn muốn tự sơ chế tại nhà, thì hãy nhúng thịt vào nước sôi để làm sạch lông trước nhé.

- Sau khi bỏ hết lông và sơ chế bước đầu, bạn có thể khử mùi tanh của thịt vịt với 2 cách:

Cách 1: Ngâm thịt vịt trong rượu trắng hoặc hỗn hợp rượu trắng + gừng giã nhỏ khoảng 60 phút, sau đó xả lại thật sạch với nước.

Cách 2: Chà xát bề mặt thịt bằng muối hạt, sau đó bóp thịt vịt cho sạch hết cặn bẩn rồi xả qua với nước lạnh. Lấy nửa quả chanh chà xát thêm 1 lần nữa rồi rửa sạch.

- Sau khi sơ chế xong, bạn hãy chặt thịt vịt thành các miếng vừa ăn là đã hoàn tất khâu chuẩn bị thịt vịt rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

- Trước tiên, với sấu, bạn đem cạo vỏ rồi rửa sạch, sau đó khía thành hình chữ thập để giúp sấu được nhanh chín mềm hơn.

- Kế đến là công đoạn sơ chế khoai sọ để sạch nhớt và không ngứa tay: Cho khoai sọ vào nước, rửa sạch rồi luộc qua nước sôi khoảng 5 phút, sau đó xả sạch với nước lạnh, lúc bóc sẽ dễ hơn và không làm ngứa tay. Sau khi bóc xong vỏ, bạn tiến hành thái khoai sọ làm 2 hoặc làm 4 phần, rồi tiếp tục ngâm trong nước muối loãng thêm khoảng 20 phút để làm sạch nhớt.

Khoai sọ gọt vỏ rồi cắt miếng vừa ăn!

- Hành khô, tỏi bóc vỏ, gừng cạo vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn mỗi loại.

- Sả rửa sạch, chọn phần non, đập dập rồi thái mỏng.

Bước 3: Ướp thịt vịt

Ở công đoạn này, bạn cho thịt vịt vào nồi và tiến hành ướp cùng với 2 thìa hành khô + tỏi băm nhuyễn, 1 thìa sả, 1 thìa gừng, 1 thìa muối, 1 thìa bột nêm, ½ thìa tiêu xay, ½ thìa bột ngọt và 1 thìa nước mắm, sau đó dùng tay bóp và trộn đều để thịt ngấm gia vị và để nguyên trong khoảng 20 phút.

Ướp thịt vịt trong khoảng 20 phút cho ngấm đều gia vị!

Bước 4: Cách nấu món vịt om sấu với khoai sọ

- Bắc một chiếc nồi lớn lên bếp, đổ dầu vào rồi lần lượt cho tỏi, hành, sả băm nhuyễn vào phi thơm lên. Sau đó, đổ thịt vịt vào đảo đều cho đến khi có mùi thơm, thịt săn lại.

- Khi thịt đã săn lại, bạn tiếp tục cho sấu vào rồi đổ nước ngập thịt. Kế đó đun đến khi nước sôi thì vặn lửa nhỏ lại, om từ từ đến khi vịt chín mềm. Bạn có thể thay nước lạnh bằng nước dừa tươi hoặc nước xương hầm, để giúp món ăn thêm thơm ngon và hấp dẫn hơn nhé.

Xào thịt vịt cho săn lại rồi đổ nước vào om!

- Lúc vừa mới om, hãy mở nắp khoảng 10 phút để mùi nồng của thịt vịt bay hết, sau đó đậy nắp lại và tiếp tục đun trên lửa nhỏ. Khi thịt vịt bắt đầu mềm, bạn đổ khoai sọ vào nồi và nấu cùng. Vì khoai sọ chín nhanh nên bạn chỉ cần om thịt tiếp trong khoảng 15-20 phút. Trong quá trình nấu, hãy vớt bọt và váng mỡ thường xuyên để nước thịt trong hơn.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc dùng đầu đũa xiên vào miếng khoai để kiểm tra xem khoai chín chưa. Nếu thấy khoai bở dễ dàng thì tức là món ăn đã chín. Lúc này, sấu chắc chắn đã mềm, tùy theo khẩu vị mà dầm ra lượng sấu thích hợp. Bạn cũng có thể cho ít đường vào để cân bằng vị chua và mặn. Đảo thật đều cho đến khi món ăn dậy mùi thơm là có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 5: Trình bày món ăn và thưởng thức

Đến đây thì bạn chỉ cần cho vịt om sấu ra bát, thêm rau ngò gai, rau ngổ, hành lá thái nhuyễn vào để trang trí món ăn và giúp món ăn thêm đẹp mắt và hấp dẫn hơn.

Món vịt om sấu khoai sọ bắt mắt, hấp dẫn!

- Yêu cầu thành phẩm:

Món vịt om sấu khoai sọ đạt chuẩn sẽ có thịt chín tới, hơi mềm, đậm đà gia vị và không bị dai. Nước dùng có vị ngọt tự nhiên từ thịt vịt, vị chua thanh mát từ sấu tươi, khoai sọ chín mềm, thơm bùi và không bị nát.

Món này nên ăn kèm với cơm hoặc bún. Nếu ăn với cơm nóng thì kèm thêm đĩa dưa muối, ăn với bún thì kèm thêm đĩa rau sống là tuyệt nhất.

2. Cách làm vịt om sấu nước cốt dừa.

Cách làm vịt om sấu nước cốt dừa không khó nhưng làm sao cho món ăn dậy mùi và đạt chuẩn vị miền Bắc thì cần phải chú ý từng bước và canh thời gian chính xác để thịt vịt không bị teo do nấu quá kỹ hoặc nếu nấu chưa tới, thịt vịt sẽ chưa thấm hết gia vị.

Cách nấu vịt om sấu ngon nhất đầu tiên phụ thuộc vào chất lượng của vịt, nạc vừa với phần da mỡ mỏng sẽ giúp miếng thịt mềm tan khi ninh.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 con vịt nhỏ

3-4 củ khoai sọ

15 quả sấu

1 quả dừa tươi

½ cùi dừa già nạo nhỏ

Tỏi, hành khô, sả đập dập, gừng tươi, rau ngổ, rau mùi tàu

Các loại gia vị, đường, dầu ăn, hạt tiêu,...

Các bước tiến hành làm vịt om sấu nước cốt dừa siêu ngon tại nhà

Bước 1: Chuẩn bị ướp vịt

Để yên trong khoảng 30 phút cho thịt vịt thấm đều gia vị!

- Làm sạch vịt, bóp muối rồi rửa lại với rượu hoặc giấm để loại bỏ mùi hôi tanh

- Chặt vịt thành các miếng nhỏ vừa ăn rồi đem ướp với 3 muỗng cà phê bột canh, 1 muỗng cà phê đường và 1 chút hạt tiêu xay

- Bóc 2 củ hành khô và 1 củ tỏi, băm nhỏ cùng với 2 thìa canh sả đã đập dập, ướp chung với vịt cho dậy mùi khoảng 30 phút

Bước 2: Chuẩn bị nước cốt dừa

Công đoạn làm nước cốt dừa thơm béo, đơn giản tại nhà!

- Đem dừa khô đã nạo xay với khoảng 300ml nước ấm

- Sau đó, dùng rây lọc sạch vụn dừa, chắt lấy phần cốt dừa

Bước 3: Chế biến món vịt om sấu nước cốt dừa

Vịt om sấu nước cốt dừa béo ngon, hấp dẫn, ăn là ghiền!

- Trước tiên, phi hành khô, tỏi băm và sả thật thơm và vàng sậm.

- Tiếp đó, sau khi vịt đã thấm đều gia vị, bạn cho vào nồi hành tỏi phi và tiến hành đảo đều tay.

- Kế đến, đổ vào nồi khoảng 2/3 lượng nước trong quả dừa, sau đó thả sấu và nấm hương và vặn nhỏ lửa.

- Trong lúc đun vịt, bạn luộc sơ 1 nồi khoai sợ khoảng 3-5 phút để tránh cho khoai bị nát. Lưu ý, khoai xắt nhỏ thành miếng vừa ăn trước khi luộc.

- Sau khi đun khoảng 20 phút cho thịt vịt nhừ, bạn đổ khoai sọ vào nồi, múc thêm vào đó khoảng 3-4 muôi nước cốt dừa vừa làm và tiếp tục đun nhỏ lửa cho sôi lăn tăn khoảng 8-10 phút nữa

- Đến đây thì bạn vớt sấu ra 1 chiếc bát con rồi dùng muỗng nghiền nát, bỏ hạt rồi đổ lại vào nồi.

- Cuối cùng, khi tắt bếp, bạn rắc các loại rau mùi, rau ngổ thái nhỏ vào nồi rồi đậy vung lại, lập tức nhấc nồi ra ngoài. Có thể gia giảm thêm một chút gia vị hoặc đường và tiêu cho vừa ăn và hợp khẩu vị là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Trên đây là 2 công thức nấu vịt om sấu chuẩn ngon, đậm đà hương vị miền Bắc tại nhà. Với món ngon vừa dinh dưỡng, kích thích vị giác mà cách chế biến lại không quá phức tạp như này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!