Cách làm mứt cùi bưởi thơm ngon và lạ miệng đãi bạn bè dịp Tết

Bạn cũng có thể tận dụng ngay bộ phận này của trái bưởi để chế biến món mứt dẻo ngon lạ miệng, đổi vị thay cho món mứt vỏ bưởi thông thường. Chỉ cần dành một chút thời gian, chúng ta sẽ có ngay món mứt Tết vô cùng hấp dẫn để thưởng thức trong mùa xuân mới này.

Cách làm mứt cùi bưởi là phương pháp giúp tận dụng phần lõi trắng dày nằm giữa lớp vỏ xanh và ruột trái bưởi. Đây là nguyên liệu chính thường được sử dụng để nấu món chè bưởi dai mềm quen thuộc.

Tùy điều kiện, muốn món mứt cùi bưởi không bị đắng bạn có thể sơ chế cùi bưởi bằng nước muối pha loãng, hoặc dùng hỗn hợp nước vôi trong. Thông thường, muốn làm mứt cùi bưởi cứng giòn hơn, đa phần người ta sẽ dùng nước vôi trong để ngâm nguyên liệu. Nhưng đầu tiên chúng tôi mời bạn cùng đến trước với công thức làm mứt cùi bưởi không cần nước vôi trong.

Cách làm món mứt cùi bưởi sẽ không khác nhiều so với công thức làm mứt vỏ bưởi. Mặc dù vậy, bạn cũng cần khéo léo cắt phần cùi bưởi trắng và sơ chế chúng kỹ lưỡng để thành phẩm đạt tiêu chí mềm dẻo như mong muốn.

+ Nguyên liệu làm mứt bưởi:

- Bưởi: 1 trái

- Đường: 200 -250g

- Nước lạnh: 70 ml

- Muối ăn: 1 muỗng canh

- Đường: 50g (phần đường này nên để riêng)

+ Cách làm mứt cùi bưởi không cần nước vôi trong

Sơ chế cùi bưởi

- Mang bưởi đem đi gọt bỏ phần vỏ cứng màu xanh bên ngoài, lấy dao tách phần cùi màu trắng bên trong ra.

- Tiếp theo, hãy thái cùi bưởi thành miếng dài vừa ăn trung bình 4 – 5 cm.

- Cho tiếp vỏ bưởi vào thau sạch, thêm vào ít muối ăn rồi bóp nhẹ nhàng.

- Xả cùi bưởi qua nước lạnh rồi tiếp tục bóp nhẹ cho chúng ráo nước.

- Bắc lên bếp một nồi nước sôi, sau đó cho cùi bưởi vào chần sơ khoảng 3 – 4 phút rồi vớt ra.

- Bỏ nước luộc cũ đi, thay bằng nước luộc mới và đun cho sôi, tiếp tục thả cùi bưởi vào luộc tiếp lần nữa.

- Nấu trên bếp khoảng 3 phút, sau đó vớt cùi bưởi luộc trong màu ra và cho vào thau nước đá ngâm khoảng 15 phút. Đây là mẹo giúp món mứt cùi bưởi săn lại giòn và ngon hơn.

Khéo léo cắt phần cùi bưởi trắng và sơ chế chúng kỹ lưỡng để thành phẩm đạt tiêu chí mềm dẻo như mong muốn

+ Ướp cùi bưởi sên làm mứt và phơi nắng

- Cùi bưởi sau khi ấn nhẹ tay cho ráo nước thì để cho ráo.

- Tiếp theo đổ vào 70g đường và trộn đều, rồi ướp khoảng 3 tiếng.

- Cho 130g đường và nước vào chảo và nấu tan với lửa nhỏ. Tiếp theo, đổ cùi bưởi đã ướp vào chảo đảo đều đến khi số đường thấm hết vào cùi bưởi và khô lại thì tắt bếp.

Sên mứt cùi bưởi

- Xếp tất cả mứt ra khay và phơi nắng trong khoảng 2 tiếng cho mứt khô ráo. Khi mứt đã khô lại thì tiếp tục cho vào tô đường (50g đường để riêng ở phần chuẩn bị nguyên liệu) và đảo đều đến khi đường bám quanh mứt.

- Sau khi đường đã bám đều và khô ráo thì cho số mứt vào hũ nhựa đậy nắp, bảo quản và dùng dần.

Đường đã bám đều và khô ráo

2. Cách làm mứt cùi bưởi giòn bằng nước vôi trong

Nguyên liệu làm mứt cùi bưởi

- Cùi bưởi: 500g.

- Đường: 250 – 300g

- Muối ăn: 1 muỗng cà phê

- Nước vôi trong: 1 chén

Nước vôi trong giúp rửa sạch bụi bẩn, vị đắng của cùi bưởi

3. Các bước làm món mứt cùi bưởi với nước vôi trong

Sơ chế cùi bưởi với nước vôi trong:

- Gọt cùi bưởi khỏi phần trái và gọt bỏ phần vỏ xanh. Tiếp theo, mang đi rửa sạch lại với nước và thái sợi dài khoảng 5 cm, mỏng chừng 1 cm.

- Cho tất cả số cùi bưởi vào tô, thêm muối vào, rồi bóp vài phút cho chúng mềm hơn.

- Rửa lại nguyên liệu bằng nước nhiều lần để loại bỏ hết chất đắng.

- Đổ số cùi bưởi vào tô. Sau đó, đổ nước vôi trong vào ngập cùi bưởi rồi ngâm trong khoảng 4 tiếng.

Nước vôi trong giúp rửa sạch bụi bẩn, vị đắng của cùi bưởi

Cho nước vào nồi và nấu sôi. Đến khi nước sôi thì cho 1 muỗng cà phê muối vào. Tiếp theo, đổ số cùi bưởi vào luộc trong khoảng 3 phút thì vớt ra. Đổ bỏ nước đi rồi cho thêm nước sạch vào nồi tiếp tục luộc lại lần nữa.

- Tốt nhất nên luộc từ 1 – 2 lần đến khi cùi bưởi không còn vị đắng nữa thì thôi (có thể dùng miệng cắn thử).

- Sau khi luộc xong bạn nên ngâm cùi bưởi vào chậu nước lạnh trong khoảng 5 phút. Tiếp đến, vớt ra và bóp cho hơi ráo nước.

Để làm mứt cùi bưởi không bị đắng cần luộc cùi bưởi 1 – 2 lần

Cách sên mứt cùi bưởi:

- Đổ số cùi bưởi đã sơ chế vào tô ướp cùng với đường và trộn đều.

- Để yên trong khoảng 4 tiếng cho ngấm đường.

- Đổ số cùi bưởi và nước đường vào chảo.

- Bật bếp, nấu cho đến khi nước đường sôi lên thì vặn lửa nhỏ lửa, thỉnh thoảng nên đảo đều. Đến khi nước đường cạn thì đảo liên tục, vặn lửa nhỏ nhất đến khi mứt khô ráo hoàn toàn thì tắt bếp.

- Để yên chảo trên bếp và đảo thêm khoảng 2 – 3 phút nữa cho mứt khô hẳn. Tiếp đến, đổ mứt vào hũ và đậy kín nắp bảo quản dùng dần.

Ướp đường 4 tiếng cho ngấm vị ngọt thanh

4. Những lợi ích của món mứt cùi bưởi đối với sức khỏe

Trong cùi của vỏ bưởi tươi có chứa đến 1 – 2% thành phần chất pectin. Với các chế biến mứt cùi bưởi bằng phương pháp sên hay sấy đều giữ lại được khoảng 0,5 – 1% chất này.

Nếu công dụng của mứt vỏ bưởi là hỗ trợ trị họ, làm đẹp, tốt cho tiêu hóa thì món mứt làm từ cùi bưởi cũng có những tác dụng tương tự nhờ vào lượng pectin có mặt bên trong. Theo đó, món ăn này còn có một số công dụng tốt cho sức khỏe như sau:

- Kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa, từ đó giúp hỗ trợ quá trình giảm cân diễn ra hiệu quả hơn.

- Hỗ trợ làm giảm khả năng mắc các bệnh về mỡ trong máu hay chống táo bón rất tốt.

- Ngăn ngừa hiệu quả tình trạng chảy máu răng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ và phụ nữ mắc chứng đa kinh, rong kinh, chảy máu cam,…

Món mứt cùi bưởi mang đến nhiều lợi ích đối với sức khỏe

5. Cách làm mứt vỏ bưởi đơn giản tại nhà

Ngoài món mứt cùi bưởi, bạn có thể tận dụng phần vỏ bưởi xanh chứa nhiều tinh dầu bên ngoài để chế biến thêm món mứt vỏ bưởi. Tuy nhiên, việc làm món ăn này lại phức tạp và đòi hỏi sự khéo léo hơn.

+ Nguyên liệu

- Vỏ bưởi: 2 quả bưởi

- Đường cát trắng: 150g

- Phèn chua: 1 thìa cà phê

- Muối ăn: 2 thìa cà phê

- Vani: 1 ống

+ Cách làm mứt vỏ bưởi

Bước 1: Làm sạch vỏ bưởi, tách bỏ cùi trắng

- Muốn món ăn ngon hơn, bạn nên chọn những quả bưởi còn tươi, có vỏ vàng. Trong công thức này sử dụng 2 vỏ bưởi nhưng nếu làm nhiều hoặc ít vỏ bưởi hơn thì có thể tăng hoặc giảm lượng đường cho phù hợp. Nếu dùng vỏ bưởi xanh thì sẽ tốn thời gian để khử đắng nhiều hơn do vỏ bưởi xanh thường dày và lượng tinh dầu lớn hơn.

- Rửa sạch vỏ bưởi, bỏ phần cùi màu trắng đi. Nếu lấy thì chỉ lấy một lớp mỏng vỏ bên ngoài với độ dày từ 2 – 3mm. Tiếp đến, bạn thái vỏ bưởi thành từng sợi vừa ăn.

Làm mứt vỏ bưởi đơn giản tại nhà

Bước 2: Khử đắng cho vỏ bưởi

- Sau khi thái nhỏ vỏ bưởi, hãy ngâm chúng với 1,5 lít nước và hòa thêm vào đó 2 thìa cà phê muối trong khoảng thời gian từ 4 – 6 giờ. Lúc ngâm nước, vỏ bưởi nhẹ thường sẽ nổi lên trên và bạn cần lấy một vật nặng đè chúng xuống để đảm bảo tất cả số vỏ bưởi đều được ngấm nước muối. Sau khi ngâm, bạn vớt vỏ bưởi ra và xả sạch với nước lạnh nhiều lần. Trong lúc xả, hãy bóp vỏ bưởi để chất đắng ra bớt. Bạn cứ bóp và xả cho đến khi cắn thử thấy không còn vị đắng thì ngưng.

- Để khử đắng triệt để, bạn nên luộc vỏ bưởi với 1,5 lít nước có pha 1 thìa cà phê phèn chua. Luộc chúng trong vòng 5 phút, vớt ra và rửa sạch nhiều lần với nước. Khi rửa thì dùng tay bóp vỏ bưởi để khử hết mùi phèn và giúp vỏ bưởi hết mùi hăng và cay.

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Bước 3: Sên mứt vỏ bưởi

- Sau khi sơ chế và để vỏ bưởi ráo bớt nước, hãy cho số vỏ bưởi vào nồi và ướp với đường theo tỷ lệ 1kg vỏ bưởi : 600g đường. Đảo thật đều và để đường tự tan.

- Ướp đường vỏ bưởi khoảng 1h đồng hồ thì bắc nồi lên bếp để sên mứt. Thời gian đầu khi nước đường còn nhiều thì bạn hãy để lửa lớn giúp nước bốc hơi nhanh hơn. Khi nước đường đã gần cạn thì hạ nhỏ lửa lại, đảo liên tục và đều tay. Sên mứt trên lửa nhỏ cho đến khi mứt trong lại, khi chúng bắt đầu khô và có đường kết tinh bên ngoài thì tắt bếp. Để nguội và cho mứt vỏ bưởi vào lọ kín bảo quản.

Hy vọng với hướng dẫn cách làm mứt cùi bưởi nói trên, bạn sẽ có thêm một món mứt độc đáo cho cả gia đình thưởng thức. Khi tận dụng phần cùi trắng này làm mứt, thành phẩm ngon nhất sẽ có độ dẻo dai và mềm ngon thơm tự nhiên cùng hương thơm thoang thoảng của bưởi khiến ai cũng p