Cà tím nấu gì ngon? Gợi ý một số món ngon từ cá tím

Cà tím là một loại rau củ quả quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày và cũng được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên cà tím nấu gì ngon thì không phải chị em phụ nữ nào cũng nắm được, chúng ta hãy cùng đi giải đáp vấn đề này qua bài viết sau đây.

Cà tím chiên mỡ hành là một món ăn dễ làm và mang đến cảm giác lạ miệng, đưa cơm rất tốt, đặc biệt trong những ngày lạnh.

Có rất nhiều nguyên liệu kết hợp với cà tím để cho những món ăn ngon, chúng tôi xin hướng dẫn bạn đọc một số món ăn từ cà tím thơm ngon dưới đây:

Để làm được món ăn này, bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu sau: cà tím, hành lá, dầu ăn, hành tím, tỏi, ớt, nước tương

Cà tím chiên mỡ hành - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Bước 1: cà tím đem rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Sau đó cho cà tím vào chảo dầu rán chín.

Bước 2: Hành tím và hành lá rửa sạch, thái nhỏ dạng hạt lựu, rồi cho vào 1 chiếc bát tô hoặc đĩa. Đun sôi dầu rồi đổ hành vào, trộn đều để làm mỡ hành.

Bước 3: Lấy 1 thìa cà phê nước tương, 1 thìa cà phê đường, tỏi băm vào trộn đều.

Bước 4: Xếp cà tím ra đĩa, dưới nước mỡ hành lên. Sau đó thưởng thức món ăn cùng với hỗn hợp nước tương.

Cà tím xào thịt bò

Một món ăn với đầy đủ dưỡng chất mà còn rất thơm ngon chị em có thể tham khảo đó là cà tím xào thịt bò. Để thực hiện món ăn này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: Cà tím, thịt bò, cà chua, hành lá, hành tây, các loại gia vị.

Cà tím xào thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Cà tím đem rửa sạch, cắt thành từng khúc, mỗi khúc bổ thành 4 múi. Cà chua rửa sạch, bổ múi cau.

Bước 2: Bắc chảo lên bếp, đun sôi dầu ăn, cho tỏi vào phi thơm, tiếp theo cho cà chua vào xào. Sau đó cho cà tím vào xào cùng cà chua. Bạn nên cho thêm 1 chút nước lọc khi xào để tránh bị khét ở đáy chảo.

Bước 3: Thịt bò rửa sạch, thái thành từng miếng mỏng. Cho thịt bò vào xào cùng với cà tím khi gần chín, nêm nếm gia vị vừa đủ.

Bước 4: Cho hành lá thái nhỏ vào khi cà tím xào thịt bò gần chín, đảo đều tay sau đó tắt bếp.

Bước 5: Múc cà tím xào thịt bò ra đĩa, thêm 1 chút hạt tiêu để món ăn được đậm đà, thơm ngon.

Cà tím om thịt ba chỉ

Chỉ với một vài bước đơn giản là bạn đã có món cà tím om thịt thơm ngon, đầy đủ dưỡng chất cho bữa cơm gia đình.

Chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết như sau: cà tím, thịt ba chỉ, hành tím, gừng, tỏi, hành lá, ớt tươi, các gia vị nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, đường, hạt nêm…

Cà tím om thịt ba chỉ - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Cà tím rửa sạch, thái thành từng miếng nhỏ. Ngâm cà tím đã thái vào chậu nước có pha muối loãng để tránh cho cà bị thâm.

Bước 2: Thịt lợn rửa sạch, thái thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Bước 3: Gừng rửa sạch, thái chỉ. Hành tím, tỏi rửa sạch, đập dập, hành lá rửa sạch thái thành từng đoạn nhỏ.

Bước 4: Cho chảo lên bếp, thêm 1 chút dầu ăn rồi cho thịt ba chỉ vào xào áp chảo. Khi thịt rán vàng 2 mặt thì gắp hết ra đĩa. Sau đó cho hành lá cùng hành tím vào phi thơm, cho cà tím vào xào cùng, khi cà chín thì tắt bếp.

Bước 5: Cho gừng, hành tím, ớt khô, tỏi vào chảo dầu phi thơm. Tiếp theo cho phần thịt heo vào xào cùng, nêm nếm gia vị vừa ăn.

Bước 6: Cho cà tím, thịt ba chỉ vừa xào vào một chiếc nồi, cho thêm nước lọc, đậy nắp và om trong thời gian từ 10 – 15 phút, khi thấy thịt chín mềm là được. Bạn có thể cho thêm 1 chút ớt, hành lá để món ăn này thêm hấp dẫn hơn.

Cà tím chiên bột

Cà tím chiên bột là món ăn chay lạ miệng, dễ làm để giúp bạn thay đổi khẩu vị bữa ăn hàng ngày.

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: Cà tím, trứng gà, bột chiên xù, tỏi, ớt, nước mắm, dầu ăn, muối, hạt tiêu

Cà tím chiên bột - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Cà tím rửa sạch, thái miếng. Sau đó ngâm cà tím vào nước muối loãng để không bị thâm

Bước 2: Đập trứng gà vào 1 chiếc bát, đánh tan trứng gà cùng với 1 chút muối và hạt tiêu

Bước 3: Cho bột mì ra một chiếc tô lớn

Bước 4: Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun sôi

Bước 5: Nhúng cà tím vào trứng, sau đó nhúng vào bát bột mì, rồi đem vào chảo dầu chiên đều.

Bước 6: Chiên to lửa đến khi lớp bột chiên đổi sang màu vàng thì tắt bếp. Gắp cà tím chiên bột ra đĩa.

Bước 7: Pha nước mắm chua ngọt với chanh, tỏi, ớt, đường, nước mắm. Sau khi pha xong, bạn có thể bắt đầu thưởng thức cà tím chiên bột chấm nước mắm chua ngọt.

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Món cà tím chiên mắm

Cà tím chiên mắm là món ăn đơn giản dễ làm, lại rất ngon miệng.Cà tím vốn đã rất thơm ngon, nay khi chiên với nước mắm chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Món này ăn rất “đưa cơm”, bạn có thể “tẩu tán” với vài ba chén cơm nóng mà không hề cảm thấy ngán.

Lưu ý khi chế biến cà tím

Tùy theo số lượng người ăn để bạn bố trí số cà tím cũng như các nguyên liệu nấu kèm một cách hợp lý.

Những người bị mắc các bệnh về đường tiêu hóa thì không nên ăn nhiều cà tím bởi thực phẩm này có tính hàn, dễ khiến cho bạn bị tiêu chảy

Ngoài ra những người bị các bệnh lý về thận, tiết niệu cũng không nên ăn cà tím bởi nó có thể gây ra sỏi thận.

Không nên ăn quá nhiều cà tím liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây giải đáp thắc mắc cà tím nấu gì ngon với những hướng dẫn cách chế biến các món ăn từ cà tím. Hy vọng qua những hướng dẫn trên, bạn đọc sẽ mang đến những món ăn ngon, lạ miệng cho bữa cơm gia đình từ loại quả thân thuộc này.