Nữ CEO hàng hiệu vừa xinh đẹp ‘hết nấc’ lại nấu ăn ngon hơn đầu bếp khiến dân tình khen lấy khen để ‘chị giỏi vậy ai chơi lại’

Món ngon mỗi ngày 02/05/2021 11:18

Là một người phụ nữ hoàn hảo "năng động trên thương trường - đảm đang trong gia đình", nữ CEO Đào Lan Phương dù phải làm việc mười mấy tiếng một ngày nhưng cũng vẫn dành thời gian vào bếp, nấu những mâm cơm nhà "ngon nghẻ" khiến chồng chẳng muốn la cà hàng quán.

Đào Lan Phương là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng đam mê thời trang, cô nàng còn được biết đến với biệt danh hot girl Louis Vuitton khi một lúc có thể quản lý và điều hành 6 nhãn hàng hàng hiệu - đồ nhập khẩu.

Nữ CEO hàng hiệu vừa xinh đẹp ‘hết nấc’ lại nấu ăn ngon hơn đầu bếp khiến dân tình khen lấy khen để ‘chị giỏi vậy ai chơi lại’ - Ảnh 1
Chân dung nữ CEO Đào Lan Phương xinh đẹp và tài giỏi - Ảnh: FBNV

Dù bận rộn công việc nhưng Lan Phương vẫn trích ra một khoảng thời gian trong ngày để thực hiện vai trò "làm vợ" của mình. Được biết, gia đình Phương không thuê người giúp việc, mọi việc trong nhà từ dọn dẹp đến nấu nướng đều do 2 vợ chồng san sẻ nhau mà làm.

Nói về câu chuyện bếp núc, Lan Phương bộc bạch: "Thời gian làm việc của mình có khi đến mười mấy tiếng mỗi ngày. Dù là sáng sớm hay đêm muộn. Tuy vậy mình vẫn ưu tiên sắp xếp thời gian làm việc trên máy tính online để vừa đảm bảo năng suất kinh doanh vừa có thời gian quán xuyến việc nhà. Cả kinh doanh & nấu nướng mình đều đam mê nên buộc lòng mình phải tính toán chia thời gian cho hợp lý".

Nữ CEO hàng hiệu vừa xinh đẹp ‘hết nấc’ lại nấu ăn ngon hơn đầu bếp khiến dân tình khen lấy khen để ‘chị giỏi vậy ai chơi lại’ - Ảnh 2
Dù bận rộn công việc nhưng Lan Phương vẫn trích ra một khoảng thời gian trong ngày để vào bếp  - Ảnh: FBNV
Nữ CEO hàng hiệu vừa xinh đẹp ‘hết nấc’ lại nấu ăn ngon hơn đầu bếp khiến dân tình khen lấy khen để ‘chị giỏi vậy ai chơi lại’ - Ảnh 3
Những món ăn Phương nấu đều mang đậm phong vị quê hương, xứ Huế - Ảnh: FBNV

Với những người phụ nữ trẻ đặc biệt là những cô gái giỏi kiếm tiền đều thường "e dè" việc bếp núc. Họ cho rằng không thể cùng một lúc vừa tính toán kinh doanh vừa nghĩ xem "tối nay nấu món gì?". Nhưng với Lan Phương thì khác, cô nàng xem nấu ăn như 1 môn nghệ thuật thứ 8 vậy. Vì vậy, Lan Phương luôn đặt hết tâm tư, tình cảm và cả sự tỉ mẩn, chu đáo của mình trong từng món ăn mỗi khi vào bếp.

Nữ CEO chia sẻ: "Việc nấu nướng không đem lại cho mình áp lực mà trái lại mình tìm thấy niềm vui từ đó. Không nói gì cao xa, bạn nghĩ như thế nào thì mọi việc diễn ra theo chiều hướng như vậy. Mình nghĩ đơn giản, mình sẽ phải là lửa ấm cho gia đình, phải truyền và giữ lửa thông qua từng bữa ăn, từ đó mình yêu thích việc nấu nướng hơn. Khi người thân yêu của bạn được ăn ngon, bạn sẽ vui".

Nữ CEO hàng hiệu vừa xinh đẹp ‘hết nấc’ lại nấu ăn ngon hơn đầu bếp khiến dân tình khen lấy khen để ‘chị giỏi vậy ai chơi lại’ - Ảnh 4
Nữ CEO nấu ăn vừa ngon vừa đẹp không khác gì ngoài hàng quán - Ảnh: FBNV

 

Nữ CEO hàng hiệu vừa xinh đẹp ‘hết nấc’ lại nấu ăn ngon hơn đầu bếp khiến dân tình khen lấy khen để ‘chị giỏi vậy ai chơi lại’ - Ảnh 5
Chọn nấu ăn là niềm vui mỗi ngày, Lan Phương không những tỉ mỉ mà còn vô cùng chịu khó học hỏi và tìm kiếm các món ăn mới để thay đổi cho bữa cơm gia đình được phong phú - Ảnh: FBNV

Chọn nấu ăn là niềm vui mỗi ngày, Lan Phương không những tỉ mỉ mà còn vô cùng chịu khó học hỏi và tìm kiếm các món ăn mới để thay đổi cho bữa cơm gia đình được phong phú. Có lẽ ông xã Phương là một người "dễ nuôi", món gì cũng ăn ngon lành chỉ cần là của vợ nấu. Trên trang Facebook cá nhân của mình Lan Phương thường xuyên chia sẻ những món ăn mình nấu, trong đó nhiều nhất vẫn là món Huế.

Được biết, Lan Phương là người gốc Cố đô, có lẽ vì vậy mà cô nàng không chỉ có tài nấu ăn ngon mà còn bày biện mâm cơm hết sức tỉ mỉ. Trên bàn lúc nào cũng đầy đủ màu sắc từ rau cải xanh mướt cho đến xiên thịt nướng vàng ươm, ai nhìn cũng phát thèm.

Nữ CEO hàng hiệu vừa xinh đẹp ‘hết nấc’ lại nấu ăn ngon hơn đầu bếp khiến dân tình khen lấy khen để ‘chị giỏi vậy ai chơi lại’ - Ảnh 6
Xinh đẹp, nấu ăn ngon Lan Phương luôn có bí quyết khiến chồng phải vội về nhà sau giờ tan ca - Ảnh: FBNV
Nữ CEO hàng hiệu vừa xinh đẹp ‘hết nấc’ lại nấu ăn ngon hơn đầu bếp khiến dân tình khen lấy khen để ‘chị giỏi vậy ai chơi lại’ - Ảnh 7
Thỉnh thoảng Lan Phương thay cơm bằng những món bún thơm ngon, thay đổi khẩu vị gia đình - Ảnh: FBNV
Nữ CEO hàng hiệu vừa xinh đẹp ‘hết nấc’ lại nấu ăn ngon hơn đầu bếp khiến dân tình khen lấy khen để ‘chị giỏi vậy ai chơi lại’ - Ảnh 8
Nữ CEO (đứng giữa) còn là bạn thân của nàng hậu Ngọc Hân. Cô và nhóm bạn thường xuyên 'tụ tập' hẹn hò để hàn huyên tâm sự - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, không phải ai cũng ưa thích vào bếp, cuộc sống hiện đại hối hả khiến nhiều người vô cùng e ngại nấu nướng, bày biện.

Nói về quan điểm cá nhân của mình trong vấn đề ăn uống bên ngoài và bí quyết khiến chồng không bao giờ la cà hàng quán, Lan Phương tiết lộ: "Gia đình phải là nơi bão giông khép sau cánh cửa, có thật nhiều hương vị của món ăn ngon, phải vậy bạn mới muốn về nhà".

"Tiếp nữa, mình luôn ưu tiên nấu ăn tại nhà vì lý do an toàn vệ sinh. Mình được tự tay chọn lựa thực phẩm sạch, chất lượng, tự tay sơ chế, chế biến, mình có được sự an tâm. Bây giờ có thể chưa thấy nhưng nhiều năm sau có lẽ đó sẽ là thước đo giá trị cho sức khỏe của bạn và gia đình", bên cạnh nấu ăn ngon, nữ CEO còn chú trọng đến giá trị dinh dưỡng của bữa ăn.

Nữ CEO hàng hiệu vừa xinh đẹp ‘hết nấc’ lại nấu ăn ngon hơn đầu bếp khiến dân tình khen lấy khen để ‘chị giỏi vậy ai chơi lại’ - Ảnh 9
Chẳng những nấu ăn ngon mà Lan Phương cũng rất khéo tay, tỉ mỉ trang trí nhân dịp tết nguyên đán vừa qua - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   bí quyết nấu ăn món Huế Đào Lan Phương

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