Nữ CEO hàng hiệu vừa xinh đẹp ‘hết nấc’ lại nấu ăn ngon hơn đầu bếp khiến dân tình khen lấy khen để ‘chị giỏi vậy ai chơi lại’

Dù bận rộn công việc nhưng Lan Phương vẫn trích ra một khoảng thời gian trong ngày để thực hiện vai trò "làm vợ" của mình. Được biết, gia đình Phương không thuê người giúp việc, mọi việc trong nhà từ dọn dẹp đến nấu nướng đều do 2 vợ chồng san sẻ nhau mà làm.

Nữ CEO chia sẻ: "Việc nấu nướng không đem lại cho mình áp lực mà trái lại mình tìm thấy niềm vui từ đó. Không nói gì cao xa, bạn nghĩ như thế nào thì mọi việc diễn ra theo chiều hướng như vậy. Mình nghĩ đơn giản, mình sẽ phải là lửa ấm cho gia đình, phải truyền và giữ lửa thông qua từng bữa ăn, từ đó mình yêu thích việc nấu nướng hơn. Khi người thân yêu của bạn được ăn ngon, bạn sẽ vui".

Nữ CEO nấu ăn vừa ngon vừa đẹp không khác gì ngoài hàng quán - Ảnh: FBNV

Chọn nấu ăn là niềm vui mỗi ngày, Lan Phương không những tỉ mỉ mà còn vô cùng chịu khó học hỏi và tìm kiếm các món ăn mới để thay đổi cho bữa cơm gia đình được phong phú - Ảnh: FBNV

Có lẽ ông xã Phương là một người "dễ nuôi", món gì cũng ăn ngon lành chỉ cần là của vợ nấu. Trên trang Facebook cá nhân của mình Lan Phương thường xuyên chia sẻ những món ăn mình nấu, trong đó nhiều nhất vẫn là món Huế.

Được biết, Lan Phương là người gốc Cố đô, có lẽ vì vậy mà cô nàng không chỉ có tài nấu ăn ngon mà còn bày biện mâm cơm hết sức tỉ mỉ. Trên bàn lúc nào cũng đầy đủ màu sắc từ rau cải xanh mướt cho đến xiên thịt nướng vàng ươm, ai nhìn cũng phát thèm.

Xinh đẹp, nấu ăn ngon Lan Phương luôn có bí quyết khiến chồng phải vội về nhà sau giờ tan ca - Ảnh: FBNV

Thỉnh thoảng Lan Phương thay cơm bằng những món bún thơm ngon, thay đổi khẩu vị gia đình - Ảnh: FBNV

Nữ CEO (đứng giữa) còn là bạn thân của nàng hậu Ngọc Hân. Cô và nhóm bạn thường xuyên 'tụ tập' hẹn hò để hàn huyên tâm sự - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, không phải ai cũng ưa thích vào bếp, cuộc sống hiện đại hối hả khiến nhiều người vô cùng e ngại nấu nướng, bày biện.

Nói về quan điểm cá nhân của mình trong vấn đề ăn uống bên ngoài và bí quyết khiến chồng không bao giờ la cà hàng quán, Lan Phương tiết lộ: "Gia đình phải là nơi bão giông khép sau cánh cửa, có thật nhiều hương vị của món ăn ngon, phải vậy bạn mới muốn về nhà".

"Tiếp nữa, mình luôn ưu tiên nấu ăn tại nhà vì lý do an toàn vệ sinh. Mình được tự tay chọn lựa thực phẩm sạch, chất lượng, tự tay sơ chế, chế biến, mình có được sự an tâm. Bây giờ có thể chưa thấy nhưng nhiều năm sau có lẽ đó sẽ là thước đo giá trị cho sức khỏe của bạn và gia đình", bên cạnh nấu ăn ngon, nữ CEO còn chú trọng đến giá trị dinh dưỡng của bữa ăn.