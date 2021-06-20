Không thể kiềm lòng trước 'chiếc túi thần kỳ' đầy ấp xôi lá dứa thơm phức, béo ngậy, ăn hoài không biết ngán

Theo chị Khánh Chi, chị đã thất bại nhiều lần trước khi thực hành làm vỏ bọc xôi này vì nhìn khô cứng, không mềm mại như thật. Vì vậy, chị quyết tâm thử lại thêm nữa, chị mới có thể cho ra lò một công thức hoàn chỉnh nhất cho các bà nội trợ tham khảo và cùng làm. Chị nói thêm: "Vỏ bánh vẫn là từ nhân đậu trắng ninh nhừ xay nhuyễn sau đó sên nhân với đường và cuối cùng trộn với bột mì, bột gạo tẻ-nếp mang đi hấp. Xôi mình nén khuôn sau đó tạo hình nhân đậu rồi bọc lên xôi và trang trí."

Mới đây, trên hội Yêu Bếp vừa chia sẻ công thức làm xôi lá dứa cốt dừa và hạt sen béo ngậy do chị Khánh Chi hướng dẫn. Xôi là một món quá quen thuộc với người Việt Nam nhưng lần này chị biến tấu một chút là làm thêm vỏ để bọc bên ngoài nhìn như một chiếc túi nhỏ.

Bây giờ xin mời các bà nội trợ cùng bắt tay vào thử nghiệm xem có thành công ngay lần đầu tiên không nhé! Nguyên liệu cần có để làm được 3 vỏ bọc xôi 10cm như sau:

- 150g đường (gia giảm tuỳ khẩu vị)

- 26g bột mì số 8/ cake flour

- 52g bột gạo

- 12g bột gạo nếp

- Màu rau củ quả (rau dền, lá dứa, carrot,..vv hoặc thực phẩm tuỳ thích)

Nguyên liệu vô cùng đơn giản và dễ mua đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ bắt tay vào thực hành nhé!

Bước 1: Ngâm đậu qua đêm, rửa sạch và tách vỏ, rửa lại 1 lần và mang đi nấu. Đổ ngập nước (nhiều nước chút), khi nước sôi vặn về lửa nhỏ rồi hớt hết bọt. Đậu nhừ là khi bóp hạt đậu tan trong tay.

Đậu nấu nhừ là khi bóp hạt đậu tan trong tay là được - Ảnh minh hoạ: Internet

Bước 2: Chuẩn bị rây chắt phần nước và đậu riêng sau đó cho đậu vào máy xay, múc 1 chút nước khi nấu vào để xay được dễ hơn. Xay thật nhuyễn đậu rồi rây lại một lần nữa.

Bước 3: Đậu sau khi rây rất mịn thì mang đi sên với đường, bếp để lửa to ban đầu đến khi bắt đầu sôi mình hạ lửa và quậy đều tay liên tục đến khi phần đậu không dính chảo nữa thì tắt bếp để nguội. Lưu ý: Phần đậu vẫn phải mềm ẩm chứ không khô hẳn như nhân đậu xanh làm bánh trung thu.

Bước 4: Khi nhân đậu đã nguội thì các bạn cho hết các loại bột vào và trộn đều. Sau đó, chia từng miếng nhỏ và mang đi hấp khoảng 10 phút để bột chín. Lưu ý, khi hấp các bạn nhớ lót dưới giá hấp 1 tấm vải cotton mỏng sau đó 1 miếng lướt silicon để tránh nước đọng vào bột làm nhão và nắp vung cũng bọc 1 tấm khăn.

Bước 5: Nhân đậu hoàn toàn nguội, chúng ta mang ra nhào qua để bột mịn hoàn toàn. Sau đó, cho vào phần nhân đó màu thực phẩm tuỳ thích.

Bước 6: Trước khi cán bột, các bạn nhớ thoa 1 lớp dầu ăn vào tay và miếng lót cán bột. Cán mỏng bột, gập bột thành nhiều nếp để tạo hiệu ứng nếp gấp sau đó bọc lên xôi.

Các bạn có thể tham khảo tạo hình, trang trí cho lớp vỏ bọc xôi theo chị Khánh Chi nhé! - Ảnh: FBNV

Cách tạo hình, trang trí mọi người có thể xem qua ảnh để hình dung. Tạo hình nơ thì cán bột mỏng và cắt hình vuông, chiều dài tuỳ vào bánh làm size bao nhiêu mà làm bé hơn chút. Sau đó cắt làm 4 hình tam giác, gập lớp nhỏ ở chiều dài của tam giác sau đó túm 2 cạnh là ra được nơ.

Phần màu cho vỏ bánh, các bạn chia mỗi phần khoảng 200g đậu, sau đó cho màu trắng và màu mình muốn (phải cho màu trắng là vì đậu khi sên sẽ hơi ngả vàng nên nếu không có màu trắng thì sẽ rất khó để lên màu chuẩn).

Lưu ý trước khi cho màu yêu thích vào phần bột thì các bạn nên cho màu trắng vào trước - Ảnh: FBNV

Phần xôi, chị Khánh Chi làm xôi lá dứa cốt dừa và hạt sen:

Bước 1: Rửa sạch cắt nhỏ lá dứa, khoảng 10 lá vào máy xay rồi xay với nước, chắt lấy nước. Phần nước các bạn sẽ ngâm với gạo nếp đã rửa sạch qua đêm hoặc 6-7 tiếng ngâm.

Bước 2: Hạt sen rửa sạch ngâm và mang đi luộc chín.

Bước 3: Nếp ngâm đủ thời gian các bạn đổ phần nước, sau đó, đem xóc với ít muối rồi mang đi hấp trong 10 phút.

Bước 4: Chuẩn bị nước cốt dừa, đường và phần lá dứa đã xay (nguyên liệu chị Khánh Chi không cân đo mà gia giảm theo khẩu vị, các bạn thích ăn béo hơn thì cho nhiều cốt dừa). Sau đó, trộn từ từ đảo đều để xôi lên màu lá dứa, càng cho nhiều màu càng đậm.

Bước 5: Hạt sen luộc chín, chúng ta cũng cho vào xôi đảo đều và mang hấp lần 2 tới khi xôi chín dẻo là đạt. Các bạn nén vào khuôn làm bánh đế rời để làm khung, 10-15cm tuỳ thích hoặc 18-20cm nếu nấu nhiều xôi.

Xôi sau khi hấp lần 2 và ép vào khuôn đế rời - Ảnh: FBNV Thành phẩm cuối cùng chất lượng từ trong ra ngoài - Ảnh: FBNV

Món xôi này thật sự bắt mắt đến nỗi nhìn mà không nỡ ăn luôn phải không các bạn? Dù hơi kỳ công một chút nhưng thành quả thu được thật sự xứng đáng để thử đó nha!