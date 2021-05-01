Một lần ‘chơi lớn’ thử làm món xôi đậu có vỏ bánh crepe đẹp lung linh

Nấu gì hôm nay 01/05/2021 18:07

Vào ngày nghỉ cuối tuần, làm những món mới lạ cho gia đình là một điều vô cùng thú vị. Hôm nay, món được đề xuất là món xôi đậu, món vừa lạ vừa quen đối với mọi người.

Trong một nhóm chuyên về ẩm thực trên mạng xã hội Facebook, một bạn có tên facebook “Hoang Anh Nguyen” đã chia sẻ công thức làm món xôi đậu nhân dịp ngày Sài Gòn mưa rả rích.

Một lần ‘chơi lớn’ thử làm món xôi đậu có vỏ bánh crepe đẹp lung linh - Ảnh 1
Xôi hoa đậu rất bắt mắt - Ảnh: FBNV

Nguyên liệu:                           

- Nấu xôi bằng nồi cơm điện

- 500g gạo nếp

- 200g đậu xanh loại tách nửa hạt

- 1 ít muối hạt

Cách làm:

- Cho đậu xanh vào nước ngâm khoảng 4 - 5 tiếng.

- Gạo nếp vo sạch rồi cho vào nồi cơm điện cùng với đậu xanh, thêm 1 lượng muối nhỏ.

- Đổ nước cho ngập phần gạo cao khoảng gần 1 cm. Đợi nước sôi thì mở nắp, nhanh tay đảo đều rồi đóng kín. Khi nồi cơm điện chuyển sang nút ủ ấm thì đợi thêm khoảng 10 phút là xôi đã chín tới.

- Cho xôi vào tô nhỏ để nguội chờ tạo hình gói bánh.

Vỏ crepe 2 màu:

- 100gr bột mì số 8

- 100gr nước cốt

- 20gr đường

- 200ml sữa tươi không đường

- 2 trứng gà

- 1 miếng bơ lạt

- 2 màu thực phẩm (tùy chọn)

Cách làm:

- Rây bột mì, đường vào tô trộn đều

cho nước cốt dừa, sữa tươi, trứng - khoấy đều.

- Rây hỗn hợp 2 lần, bọc màng co cho vào tủ lạnh 30'

- Sau 30 phút lấy ra, chia hỗn hợp thành 2 phần, cho vài giọt màu mình thich vào khuấy đều.

- Được hỗn hợp dạng nước loãng.

- Cho chảo lên bếp, chảo nóng cho miếng bơ vào tráng mặt chảo. Dùng miếng bông lau qua, chỉ chừa ít bơ trên chảo.

- Cho muỗng canh bột vào, nghiêng chảo dàn đều bột. Chờ khoảng 2 phút sẽ thấy hỗn hợp bánh se và khô lại, úp chảo vào một cái dĩa khác sẽ được 1 lớp bánh. Làm lần lượt nhiều lớp bánh cho hết phần bột.

Tạo hình bánh:

Nén khuôn xôi dày mỏng tùy thích.

Lấy vỏ bánh cắt đi phần thừa cho ngay ngắn, xếp gấp nhẹ nhàng rồi áp lên mặt xôi.

Làm xen kẽ 2 màu đến khi lấp đều hết mặt bề mặt khuôn xôi.

Tùy vào sở thích và thẩm mỹ có thể tạo hình sáng tạo đa dạng để có một chiếc xôi thật xinh xắn.

Một lần ‘chơi lớn’ thử làm món xôi đậu có vỏ bánh crepe đẹp lung linh - Ảnh 2

Xôi đậu hoàn chỉnh, được kết hợp giữa xôi và vỏ crepe rất thơm ngon - Ảnh: FBNV

Như vậy là món xôi đậu đã hoàn thành, nguyên liệu và công thức khá đơn giản giúp tất cả mọi người đều thực hiện được. Hi vọng các gia đình sẽ có trải nghiệm thật mới mẻ với món ăn này nhé.

Tuyệt chiêu nấu sâm bí đao vừa rẻ vừa ngon mê ly, ai cũng nên thử

Tuyệt chiêu nấu sâm bí đao vừa rẻ vừa ngon mê ly, ai cũng nên thử

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