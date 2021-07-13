Trai đẹp sáu múi mách 'bí kíp' cho hội chị em làm món si rô từ 'nữ hoàng của các loài hoa'

Nấu gì hôm nay 13/07/2021 06:30

Si rô hoa hồng không chỉ mang vị ngọt thanh, thoang thoảng hương thơm mà còn mang lại lợi ích vô cùng tốt cho sức khỏe của con người.

Trong hội những người "Yêu bếp", bạn Thắng Kiều đã hướng dẫn làm si rô hoa hồng dành cho hội chị em. Anh chàng cho hay: "Hoa hồng mọi người hay cắm để ngắm nghía, trồng cho đẹp nhà. Mà vườn nhà mình trồng lên chỉ nghĩ cách ăn chúng nó. Từ khi học được công thức làm si rô hoa hồng này, mình làm thường xuyên hơn vì bị mê luôn. Rồi cứ muốn uống đi uống lại, uống mỗi ngày".

 

Sau khi bài viết được đăng tải, anh chàng nhận được nhiều lời khen "có cánh" từ hội chị em. Không chỉ để ngắm, hay làm trà nữa, các quý cô cũng có thể thưởng thức một món si rô làm từ hoa hồng thơm ngon và tốt cho sức khỏe của mình.

 

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Siro hoa hồng ngọt dịu và thơm ngon - Ảnh: FBNV

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Chân dung chàng trai làm hội chị em trầm trồ bởi công thức siro hoa hồng - Ảnh: FBNV

 

Với công thức làm vô cùng đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay món si rô thanh mát này.

 

- Đầu tiên rửa sạch, để ráo nước, lấy phần cánh và nhụy ra để vào một lọ thủy tinh. Tuy nhiên, khi lựa chọn hoa hồng để làm si rô, bạn phải chọn những bông hoa hồng không chứa phân và thuốc hóa học.

 

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Hoa hồng càng nhiều màu đỏ thì si rô màu càng đẹp - Ảnh: FBNV

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Sau khi rửa sạch, bạn phơi cho khô nước, hoặc lấy khăn thấm nước - Ảnh: FBNV

 

- Bạn đun si rô đường với trọng lượng gồm: 200g đường khoảng 200ml nước.

 

- Bạn đun tới khi đường tan thành hỗn hợp si rô.

 

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Hỗn hợp nước đường sau khi đun - Ảnh: FBNV

 

- Tiếp đó, bạn đổ nước si rô đường vào lọ có cánh hoa hồng. Bạn nên để cánh hoa ngập trong nước si rô đường.

 

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Lúc nước đường nóng, bạn đổ luôn vào hũ hoa hồng - Ảnh: FBNV

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Bạn nhớ để cánh hoa ngập nước - Ảnh: FBNV

 

- Bạn đóng nắp để trong khoảng 7 ngày, rồi lọc phần bã ra là thu được si rô hoa hồng rồi.

 

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Sau 7 ngày, bạn sẽ thu được nước si rô hoa hồng - Ảnh: FBNV

Khi thưởng thức món si rô hoa hồng này, bạn pha thêm với nước và cho đá mát vào. Món nước này rất thích hợp vào những ngày của mùa hè. Vào những lúc trời lạnh, bạn uống ấm ấm, cảm giác giống như uống trà cánh hoa hồng.

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Món nước quyện hương hoa hồng thơm và ngọt thanh của cánh hoa - Ảnh: FBNV

 

Với công thức trên, bạn có thể chế biến và thưởng thức ngay món nước si rô hoa hồng ngay tại nhà. Không chỉ thơm ngon, si rô làm từ hoa hồng còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như: thanh lọc cơ thể, hỗ trợ hiệu quả cho việc giảm cân, giảm bớt căng thẳng, làm đẹp cho chị em phụ nữ...

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