Trai đẹp Sài Thành hướng dẫn hội chị em nấu món cà ri ốc bươu ngon 'đúng điệu'

Ốc bươu là thức ăn dân dã, được chế biến thành nhiều món ăn vừa phong phú và đa dạng. Đối với món cà ri ốc bưu chuối sáp, bạn sẽ được thưởng thức sự kết hợp giữa vị ốc dai giòn, vị béo ngậy của nước dùng và thơm ngon mùi cà ri.

Trong hội những những người "Yêu bếp", bạn Phạm Anh đã chia sẻ công thức để chế biến món ăn từ ốc bươu vô cùng bắt mắt và hấp dẫn. Tuy chế biến đơn giản, nhưng món này phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ để món ăn càng hòa quyện và đậm đà vị hơn.

Trước khi tiến hành làm món này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu gồm:

- 1kg ốc bưu loại to

- 10 quả chuối sáp

- 1 củ khoai môn

- Mình mua 20k nước cốt dừa ( lấy nước cốt đặc và nước cốt dão)

- 2 cây sả

- Ớt

- Rau thơm

- Bột cà ri

Những nguyên liệu chính để hoàn thành món ăn này - Ảnh: FBNV

Dựa theo chia sẻ, cách làm như sau:

Đầu tiên, bạn rửa ốc sạch, ngâm nước vài tiếng cho ốc nhả chất bẩn đi. Tiếp đó, bạn cho vào nồi luộc tầm 10 phút - Ảnh: FBNV

Sau khi luộc xong, bạn lấy thịt ốc ra nhồi muối rửa lại thật sạch - Ảnh: FBNV

Bạn cho ớt băm, xã băm, bột cari, hạt nêm, đường, muối, sa tế - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, bạn trộn đều các gia vị lại với nhau - Ảnh: FBNV

Chuối luộc chín, lột vỏ và cắt khoanh vừa ăn - Ảnh: FBNV

Bạn bắt chảo dầu lên phi thơm cùng với sả cây cắt khúc và hành tím - Ảnh: FBNV

Bạn cho ốc đã ướp qua 30 phút vào đảo đều cho thấm. Sau đó, bạn cho nước vào nấu 10 phút thì bắt đầu thêm chuối vào - Ảnh: FBNV

Bạn cho khoai môn và nước cốt dão vào nấu tầm 10 phút thì nêm nếm lại. Cuối cùng, bạn cho nước cốt đặc, chờ sôi lên là tắt bếp - Ảnh: FBNV

Món cà ri ốc có thể nấu với nhiều loại ốc khác nhau, nhưng hợp nhất vẫn là loại ốc bươu nước ngọt này. Vậy nên, với công thức có sẵn và các nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể vào bếp ngay và chiêu đãi cả gia đình mình một món ăn thơm ngon và bỗ dưỡng này.