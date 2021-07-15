Trai đẹp Sài Thành hướng dẫn hội chị em nấu món cà ri ốc bươu ngon 'đúng điệu'

Món cà ri ốc bươu kết hợp cùng với chuối sáp vừa thơm ngon vừa béo ngầy ngậy sẽ làm bạn không thể quên ngay từ lần thưởng thức đầu tiên.
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Ốc bươu là thức ăn dân dã, được chế biến thành nhiều món ăn vừa phong phú và đa dạng. Đối với món cà ri ốc bưu chuối sáp, bạn sẽ được thưởng thức sự kết hợp giữa vị ốc dai giòn, vị béo ngậy của nước dùng và thơm ngon mùi cà ri.
Trong hội những những người "Yêu bếp", bạn Phạm Anh đã chia sẻ công thức để chế biến món ăn từ ốc bươu vô cùng bắt mắt và hấp dẫn. Tuy chế biến đơn giản, nhưng món này phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ để món ăn càng hòa quyện và đậm đà vị hơn.
Trước khi tiến hành làm món này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu gồm:
- 1kg ốc bưu loại to
- 10 quả chuối sáp
- 1 củ khoai môn
- Mình mua 20k nước cốt dừa ( lấy nước cốt đặc và nước cốt dão)
- 2 cây sả
- Ớt
- Rau thơm
- Bột cà ri
Dựa theo chia sẻ, cách làm như sau:
Món cà ri ốc có thể nấu với nhiều loại ốc khác nhau, nhưng hợp nhất vẫn là loại ốc bươu nước ngọt này. Vậy nên, với công thức có sẵn và các nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể vào bếp ngay và chiêu đãi cả gia đình mình một món ăn thơm ngon và bỗ dưỡng này.