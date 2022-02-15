Nấm đùi gà trộn hành tây rau răm - Món ngon 'giải ngán' mặn mặn cay cay ăn hoài không chán

Nấu gì hôm nay 15/02/2022 08:00

Nấm đùi gà khi ăn rất ngọt, vị giòn dai nên có nhiều cách chế biến, được dùng thích hợp cho cả món chay và món mặn.

Nấm đùi gà là một trong những loại nấm giàu chất dinh dưỡng và được dùng để chế biến rất nhiều món ăn ngon.

Những món ăn được chế biến từ nấm đùi gà đều có hương vị hấp dẫn và khó cưỡng. Nấm đùi gà khi ăn rất ngọt, vị giòn dai nên có nhiều cách chế biến, được dùng thích hợp cho cả món chay và món mặn. Nấm đùi gà thường được mua về để nấu, chế biến thành nhiều món để đổi vị, một trong số món đơn giản nhất là nấm đùi gà trộn hành tây rau răm, món này ăn như một món gỏi, vị giòn dai của nấm kết hợp với hành tây rau răm, mặn mặn cay cay ăn hoài không ngán.

Nấm đùi gà trộn hành tây rau răm - Món ngon 'giải ngán' mặn mặn cay cay ăn hoài không chán - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- 400gr nấm đùi gà tươi

- 1/2 củ hành tây

- Rau răm

- Gia vị đi kèm: muối, bột ngọt, tiêu, ớt bột, ớt tươi

Cách làm:

Nấm đùi gà trộn hành tây rau răm - Món ngon 'giải ngán' mặn mặn cay cay ăn hoài không chán - Ảnh 2

Nấm đùi gà tươi mua về ngâm nước muối loãng 10 phút, rửa sạch, luộc chín hoặc hấp chín

Nấm đùi gà trộn hành tây rau răm - Món ngon 'giải ngán' mặn mặn cay cay ăn hoài không chán - Ảnh 3

Thái nấm thành lát, không mỏng quá cũng không quá dày. Thêm gia vị gồm 1/2 thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê bột ngọt, 1/2 thìa cà phê tiêu, 1/2 thìa cà phê ớt bột, 1 thìa cà phê nước cốt chanh, hành tây thái lát mỏng, trộn để để ngấm gia vị

Nấm đùi gà trộn hành tây rau răm - Món ngon 'giải ngán' mặn mặn cay cay ăn hoài không chán - Ảnh 4

Thêm rau răm và ớt trái cắt lát là xong

Nấm đùi gà trộn hành tây rau răm - Món ngon 'giải ngán' mặn mặn cay cay ăn hoài không chán - Ảnh 5

Món này làm đơn giản và cực kỳ nhanh, dễ ăn mà rất ngon miệng, rất thích hợp làm món ăn chống ngán hoặc nấu những bữa cơm chay vào những ngày rằm cho gia đình.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Thao Phuong Ngo

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