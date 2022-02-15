Nấm đùi gà trộn hành tây rau răm - Món ngon 'giải ngán' mặn mặn cay cay ăn hoài không chán

Nấm đùi gà là một trong những loại nấm giàu chất dinh dưỡng và được dùng để chế biến rất nhiều món ăn ngon.

Những món ăn được chế biến từ nấm đùi gà đều có hương vị hấp dẫn và khó cưỡng. Nấm đùi gà khi ăn rất ngọt, vị giòn dai nên có nhiều cách chế biến, được dùng thích hợp cho cả món chay và món mặn. Nấm đùi gà thường được mua về để nấu, chế biến thành nhiều món để đổi vị, một trong số món đơn giản nhất là nấm đùi gà trộn hành tây rau răm, món này ăn như một món gỏi, vị giòn dai của nấm kết hợp với hành tây rau răm, mặn mặn cay cay ăn hoài không ngán.