Những sự thật về nước tăng lực mà bạn nên biết

Trong số các loại đồ uống trên hiện nay, nước uống tăng lực đang ngày càng được yêu thích từ sinh viên, đến nhân viên văn phòng bởi công dụng giúp tỉnh táo, tăng năng lượng cho cơ thể hoạt động để làm tăng năng suất lao động.

Hiện nay, không phải ai cũng chú ý đến việc sử dụng lượng caffein đúng liều lượng, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) khuyến nghị tiêu thụ 400 mg Caffeine hằng ngày là an toàn. Đối với người lớn khỏe mạnh và không có các yếu tố bệnh lý với caffeine: 300-400 mg Caffeine một ngày (Khoảng 5 cốc cà phê espresso), trẻ em (13-18): 100 mg mỗi ngày.

Nước tăng lực làm giảm sự mệt mỏi và cải thiện khả năng tập trung cho người dùng. Điều này là do chất Caffeine có trong nước tăng lực. Caffeine là một trong những thành phần cơ bản có trong nước tăng lực giúp kích thích hoạt động của não, tăng cường sự tỉnh táo và tập trung.

Con số này là 3-4 tách cà phê mỗi ngày, 8 tách trà xanh hoặc 10 lon nước ngọt. Bạn cũng nên giới hạn lượng Caffeine bạn tiêu thụ cùng một lúc ở mức 200 mg mỗi lần (liều).



Các sản phẩm nước tăng lực trên thị trường có lượng Caffeine và lượng đường lớn không phù hợp với nhiều người tiêu dùng

Liều đơn 500 mg caffeine được cho là quá nguy hiểm đối với cơ thể con người. Tương tự, uống hơn 4 tách cà phê mỗi ngày thường không được khuyến khích. Dư thừa Caffeine trong cơ thể có thể dẫn đến đau đầu, mất ngủ, căng thẳng và tim đập nhanh hơn, theo Times of India.

Ngoài Caffeine, đa số các loại nước uống tăng lực còn có chứa chất taurine và các vitamin nhóm B như vitamin B6 và vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng giúp giảm mệt mỏi và giải phóng năng lượng.

Taurine là một axit amin giữ vai trò quan trọng trong một số quá trình trao đổi chất của cơ thể. Taurine có tác dụng chống lại bệnh động kinh, tiểu đường, tăng hiệu suất tập thể dục.

Tác dụng phụ của nước tăng lực

Caffeine có trong nước tăng lực có thể gây ra những tác dụng phụ khó chịu, đặc biệt khi bạn uống với số lượng lớn. Nó có thể gây mất ngủ, đau đầu, đau dạ dày, ruột và cảm giác bồn chồn, hưng phấn. Vì vậy những người có phản ứng nhạy cảm với Caffeine nên chú ý hàm lượng thành phần có trong sản phẩm trước khi sử dụng.

Đặc biệt, việc sử dụng lượng lớn Caffeine kết hợp với taurine và vitamin các nhóm B khiến cơ thể tạo cảm giác giải phóng năng lượng, đầy sức mạnh để làm việc nhưng nguồn năng lượng của cơ thể vốn không phải là vô tận. Khi bạn lạm dụng các hoạt chất này quá nhiều mà cơ thể không đáp ứng được sẽ gây ra những tác hại khôn lường cho cơ thể.

Cơ thể mệt mỏi vì uống nước tăng lực quá nhiều Caffeine

Đồng thời, các sản phẩm nước tăng lực chứa một lượng đường tương đối với lượng calo giao động từ 110-129 kcal cho 1 sản phẩm. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới răng cũng như trọng lượng cơ thể của bạn.

Lựa chọn những sản phẩm phù hợp với cơ thể

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện sản phẩm nước tăng lực thế hệ mới với các thành phần được nghiên cứu tỉ lệ phù hợp đảm bảo không ảnh hưởng tới sức khỏe của người dùng.



Nước tăng lực GMAX được sản xuất tại Châu Âu

Nước tăng lực GMAX đang trở thành xu hướng mới trong cộng đồng yêu thể thao bởi công thức kép cắt giảm tối đa việc sử dụng lượng đường và Caffeine trong thành phần được nghiên cứu đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Cục quản lý thực phẩm & dược phẩm hoa kỳ (FDA) và chứng nhận an toàn thực phẩm (HACCP). Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Eko-Vit tại Châu Âu với thành phần Caffeine chỉ 32mg/100ml, GMAX giúp người dùng tăng cường sự tỉnh táo và tập trung ngay tức thì mà không gây cảm giác thúc đẩy năng lượng giả kéo dài gây ảnh hưởng tới cơ thể lâu dài.

Đặc biệt, lượng đường trong nước tăng lực GMAX rất ít (chiếm khoảng 10,8%) nên cơ thể chỉ nạp thêm khoảng 46 kcal khi sử dụng 1 lon nước tăng lực GMAX, thấp hơn nhiều so với các sản phẩm khác trên thị trường.

Ngoài ra, sản phẩm cũng cung cấp một lượng vitamin nhóm B vô cùng dồi dào như Niacin (PP), PANTOTHENIC ACID (B5), PYRIDOXINE (B6), RIBOFLAVIN (B2), COBALAMIN (B12) giúp tăng quá trình chuyển hóa năng lượng, cung cấp các loại vitamin cần thiết cơ thể như Vitamin B6, B12..

Ảnh minh họa: Internet

GMAX là sản phẩm chứa ít caffein và calo, nhưng vẫn đảm bảo bổ sung năng lượng và duy trì tỉnh táo cho cơ thể

Việc sử dụng các sản phẩm chứa quá nhiều caffeine dường như khiến cơ thể người dùng mệt mỏi hơn so với nhu cầu thực sự của cơ thể. Khi mệt mỏi, bạn chỉ cần nạp một lượng caffeine cũng như các loại vitamin vừa đủ để cơ thể dễ dàng hấp thụ và đào thải sau khi hoàn thành công việc chứ không cần nạp quá nhiều gây ảnh hưởng sức khỏe.

Đối với người bình thường có thể uống sản phẩm nước tăng lực với các thành phần được hạn chế về lượng Caffeine, lượng đường.. thì không phải e ngại về tác dụng tiêu cực của nó. Tuy nhiên thay vì uống nước tăng lực, tốt nhất bạn nên để cơ thể được nghỉ ngơi. Vì sự mệt mỏi hoặc tình trạng sức khỏe đi xuống là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang cần thời gian để hồi phục.