Liệu cơ thể chúng ta bắt đầu lão hóa từ độ tuổi nào?

Theo một nhóm nghiên cứu của Mỹ, lão hóa bắt đầu sớm hơn dự kiến khi cơ thể bắt đầu chạm mốc 26 tuổi.

Theo một nhóm nghiên cứu của Mỹ, lão hóa bắt đầu sớm hơn dự kiến khi cơ thể bắt đầu chạm mốc 26 tuổi. Tuy nhiên, nó đã được chứng minh rằng nếu cố gắng trì hoãn nó có thể làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Một nhóm nghiên cứu Quốc tế bao gồm Trường Y Đại học Duke ở Mỹ, Đại học California tại Los Angeles (UCLA), Đại học King ở Vương quốc Anh, Đại học Hebrew ở Israel và Đại học Otago ở New Zealand đã phát hiện ra rằng quá trình lão hóa của con người bắt đầu ở độ tuổi trung bình là 26 và đạt đỉnh điểm khi tuổi cơ thể đạt 38.

Nghiên cứu được thực hiện trên 1.037 người lớn sinh từ tháng 4 năm 1972 đến tháng 3 năm 1973 sống ở Dunedin và New Zealand. Nhóm nghiên cứu đã quan sát những người tham gia trong 38 năm kể từ khi 3 tuổi và thử nghiệm 18 dấu ấn sinh học vào mỗi 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 26, 32 và 38 tuổi với các cơ quan thận, gan, phổi, chức năng trao đổi chất và miễn dịch, mức HDL cholesterol, tình trạng răng miệng, chức năng tim phổi, chiều dài telomere xác định sự lão hóa bằng cách kiểm soát sự phân chia tế bào ở đầu nhiễm sắc thể, tình trạng của các mao mạch sau mắt và tuổi của cơ thể được đo. Sau đó người ta đã phát hiện ra rằng độ tuổi trung bình bắt đầu lão hóa là 26 tuổi và đạt đỉnh điểm ở tuổi 38.

(Theo Chosun)

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