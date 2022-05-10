Tách cà phê sau bữa ăn là thuốc độc đối với bệnh thiếu máu và tiểu đường

Kiến thức hay 10/05/2022 15:04

Thưởng thức cà phê sau bữa ăn giờ đây đã trở thành một cảnh quen thuộc ở các công ty. Tuy nhiên, những người thường bị thiếu máu hoặc bệnh nhân đái tháo đường nên tránh cà phê trong vòng một giờ sau khi ăn.

Tách cà phê sau bữa ăn là thuốc độc đối với bệnh thiếu máu và tiểu đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thưởng thức cà phê sau bữa ăn giờ đây đã trở thành một cảnh quen thuộc ở các công ty. Tuy nhiên, những người thường bị thiếu máu hoặc bệnh nhân đái tháo đường nên tránh cà phê trong vòng một giờ sau khi ăn.

Chất tannin trong cà phê cản trở sự hấp thụ sắt trong cơ thể. Ngay cả khi bạn ăn một bữa ăn tăng cường sắt cho bệnh thiếu máu thì một tách cà phê sau bữa ăn có thể khiến nó trở nên vô ích. Nhóm nghiên cứu dinh dưỡng tại Bệnh viện Severance cho biết "Cần biết rằng uống cà phê, trà, nước ngọt trong bữa ăn hoặc trong vòng một giờ sau bữa ăn là kẻ thù của bệnh thiếu máu".

Thiếu máu thường gặp ở những người ăn chay, giảm cân quá mức trong thời gian ngắn hoặc có thói quen ăn uống không điều độ. Những người bị thiếu máu cần bổ sung cân bằng các chất dinh dưỡng. Điều này là do hầu hết tất cả các chất dinh dưỡng đều tham gia vào quá trình tạo máu.

Bạn cũng nên ăn thực phẩm giàu chất sắt. Tỷ lệ hấp thu sắt thấp, do đó lượng sắt hấp thụ tùy theo thực phẩm có sự chênh lệch nhiều. Sắt từ thức ăn đạm động vật chỉ được hấp thu khoảng 10 - 30% còn sắt chứa trong rau quả là 2 - 10% đây là mức rất thấp.

Do đó, bạn nên ăn nhiều sản phẩm động vật như thịt, cá và trứng hơn là ngũ cốc hoặc rau quả. Thực phẩm giàu sắt bao gồm gan, hàu, rau có màu xanh và vàng, tảo bẹ, rong biển, đậu Hà Lan, vừng, sữa, động vật có vỏ, lòng đỏ trứng và trái cây khô.

Cà phê sau bữa ăn không tốt cho bệnh tiểu đường. Điều này là do caffeine trong cà phê có thể ảnh hưởng xấu đến việc kiểm soát lượng đường trong máu. Nếu bạn uống cà phê sau khi tiêu thụ đường hoặc carbohydrate thay vì uống trong lúc bụng đói, lượng đường trong máu của bạn có xu hướng tăng cao. Điều này là do caffeine làm giảm độ nhạy insulin.

Những bệnh nhân đái tháo đường đang dùng thuốc hạ đường huyết, tác dụng của thuốc hạ đường huyết có thể bị giảm nếu uống caffein sau bữa ăn. Vì vậy, bệnh nhân đái tháo đường nên hạn chế uống cà phê sau bữa ăn.

Uống cà phê điều độ có tác dụng tích cực đối với sức khỏe. Người bình thường có thể uống 3-5 tách cà phê mỗi ngày. Tuy nhiên, vì chất cafein trong cà phê có ảnh hưởng đáng kể đến một số bệnh nên sau khi tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nên uống một lượng thích hợp.

(Theo Kormedi)

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