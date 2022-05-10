Những lý do khiến việc rửa tay trở nên vô cùng quan trọng không chỉ trong thời kỳ dịch bệnh

Kiến thức hay 10/05/2022 20:19

Rửa tay là cách quan trọng nhất để tránh các bệnh khác nhau và ngăn ngừa sự lây lan vi khuẩn sang người khác. Các chuyên gia cho biết "Phải rửa tay kỹ cả bên trong, bên ngoài bàn tay, ngón tay và móng tay của bạn bằng xà phòng dưới vòi nước trong ít nhất 30 giây sau đó lau sạch bằng khăn". Về vấn đề này, trang thông tin sức khỏe 'active-bit.com' đã giới thiệu 5 lý do tại sao việc rửa tay lại quan trọng.

Những lý do khiến việc rửa tay trở nên vô cùng quan trọng không chỉ trong thời kỳ dịch bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để vi trùng gây bệnh cho con người?

Vi khuẩn di chuyển đến tất cả các bộ phận của cơ thể thông qua bàn tay khi mọi người vô tình chạm tay lên mắt, mũi, miệng.

Vi khuẩn như Salmonella, Escherichia coli và Norovirus có thể lây lan qua phân của người hoặc động vật gây ra tiêu chảy hoặc nhiễm trùng đường hô hấp. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), rửa tay kỹ có thể giảm 31% số người bị tiêu chảy. 1g phân người chứa hàng nghìn tỷ con vi khuẩn.

Gây nhiễm trùng chéo với thực phẩm

Vi khuẩn từ tay của bạn có thể được truyền sang thịt sống hoặc rau củ. Cách duy nhất để ngăn ngừa lây nhiễm chéo trong nhà bếp là rửa tay thường xuyên. Bạn có thể ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm bằng cách rửa thiết bị nhà bếp dùng để chế biến thịt sống. 

Bạn nên rửa tay bao lâu một lần

Bạn không chỉ rửa tay trước khi đi vệ sinh hoặc trước khi nấu ăn mà nên rửa tay thường xuyên vì bạn không biết khi nào vi khuẩn có thể đã bám vào chúng. Bạn càng rửa tay nhiều càng tốt, chẳng hạn như sau khi xử lý rác, trước khi ăn, sau khi xử lý tã hoặc sau khi tiếp xúc với vật nuôi.

Tốt nhất là dùng nước rửa tay càng tốt. Bản thân xà phòng mà nhiều người sử dụng đã dễ bị nhiễm bẩn. Ngoài ra, vi khuẩn cũng có thể ẩn náu giữa các vết nứt trên xà phòng.

Vi khuẩn có thể truyền sang các đối tượng khác

Vi khuẩn dễ dàng truyền sang đồ chơi, điện thoại thông minh, máy tính xách tay và lan can. Vì vậy, một người không rửa tay của họ có thể lây lan vi trùng cho mọi thứ họ chạm vào.

Đặc biệt, rửa tay thường xuyên cho trẻ có thể ngăn ngừa sự lây lan của mầm bệnh. Điều quan trọng nữa là phải khử trùng đồ chơi thường xuyên.

Những lý do khiến việc rửa tay trở nên vô cùng quan trọng không chỉ trong thời kỳ dịch bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi nào sử dụng gel rửa tay

Rửa tay bằng nước rửa tay là một cách tuyệt vời để chống lại vi khuẩn. Tuy nhiên, có những lúc nước rửa tay không giải quyết được vấn đề. Trong trường hợp này cần phải sử dụng một biện pháp thay thế như nước hoặc gel khử trùng cầm tay.

Nó chỉ có hiệu quả khi nồng độ cồn từ 60 đến 90%. Nước khử trùng không chứa cồn không hiệu quả. Nước khử trùng không chỉ ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn mà còn tiêu diệt chúng.

(Theo Kormedi)

Các loại rau tốt để giảm mỡ bụng

Các loại rau tốt để giảm mỡ bụng

Giảm cân luôn là một điều khó khăn và trong số đó giảm mỡ bụng là điều khiến mọi người dễ bỏ cuộc nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   rửa tay rửa tay phòng bệnh nhiễm trùng

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 36 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 6 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết