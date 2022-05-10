Rửa tay là cách quan trọng nhất để tránh các bệnh khác nhau và ngăn ngừa sự lây lan vi khuẩn sang người khác. Các chuyên gia cho biết "Phải rửa tay kỹ cả bên trong, bên ngoài bàn tay, ngón tay và móng tay của bạn bằng xà phòng dưới vòi nước trong ít nhất 30 giây sau đó lau sạch bằng khăn". Về vấn đề này, trang thông tin sức khỏe 'active-bit.com' đã giới thiệu 5 lý do tại sao việc rửa tay lại quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet Làm thế nào để vi trùng gây bệnh cho con người? Vi khuẩn di chuyển đến tất cả các bộ phận của cơ thể thông qua bàn tay khi mọi người vô tình chạm tay lên mắt, mũi, miệng. Vi khuẩn như Salmonella, Escherichia coli và Norovirus có thể lây lan qua phân của người hoặc động vật gây ra tiêu chảy hoặc nhiễm trùng đường hô hấp. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), rửa tay kỹ có thể giảm 31% số người bị tiêu chảy. 1g phân người chứa hàng nghìn tỷ con vi khuẩn.

Gây nhiễm trùng chéo với thực phẩm Vi khuẩn từ tay của bạn có thể được truyền sang thịt sống hoặc rau củ. Cách duy nhất để ngăn ngừa lây nhiễm chéo trong nhà bếp là rửa tay thường xuyên. Bạn có thể ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm bằng cách rửa thiết bị nhà bếp dùng để chế biến thịt sống. Bạn nên rửa tay bao lâu một lần Bạn không chỉ rửa tay trước khi đi vệ sinh hoặc trước khi nấu ăn mà nên rửa tay thường xuyên vì bạn không biết khi nào vi khuẩn có thể đã bám vào chúng. Bạn càng rửa tay nhiều càng tốt, chẳng hạn như sau khi xử lý rác, trước khi ăn, sau khi xử lý tã hoặc sau khi tiếp xúc với vật nuôi.

Tốt nhất là dùng nước rửa tay càng tốt. Bản thân xà phòng mà nhiều người sử dụng đã dễ bị nhiễm bẩn. Ngoài ra, vi khuẩn cũng có thể ẩn náu giữa các vết nứt trên xà phòng. Vi khuẩn có thể truyền sang các đối tượng khác Vi khuẩn dễ dàng truyền sang đồ chơi, điện thoại thông minh, máy tính xách tay và lan can. Vì vậy, một người không rửa tay của họ có thể lây lan vi trùng cho mọi thứ họ chạm vào. Đặc biệt, rửa tay thường xuyên cho trẻ có thể ngăn ngừa sự lây lan của mầm bệnh. Điều quan trọng nữa là phải khử trùng đồ chơi thường xuyên. Ảnh minh họa: Internet Khi nào sử dụng gel rửa tay Rửa tay bằng nước rửa tay là một cách tuyệt vời để chống lại vi khuẩn. Tuy nhiên, có những lúc nước rửa tay không giải quyết được vấn đề. Trong trường hợp này cần phải sử dụng một biện pháp thay thế như nước hoặc gel khử trùng cầm tay. Nó chỉ có hiệu quả khi nồng độ cồn từ 60 đến 90%. Nước khử trùng không chứa cồn không hiệu quả. Nước khử trùng không chỉ ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn mà còn tiêu diệt chúng. (Theo Kormedi)

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