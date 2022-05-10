Tình trạng sức khoẻ và nguy cơ mắc bệnh theo từng loại tính cách

Kiến thức hay 10/05/2022 17:58

Tiến sĩ Martin Hager của Đại học Nottingham, Vương quốc Anh cho biết "Tính cách bị ảnh hưởng bởi gen và môi trường. Không thể nói rằng một tính cách cụ thể gây ra một căn bệnh nào đó nhưng nó có thể dự đoán nguy cơ mắc một số bệnh". Daily Mail, một nhật báo của Anh đã giới thiệu những căn bệnh đặc trưng cho tính cách dựa trên nghiên cứu của Tiến sĩ Hager.

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Ảnh minh họa: Internet

Tính cách hay lo lắng

Những người có tính cách sợ hãi có nguy cơ bị loét dạ dày cao gấp 5 lần so với những người khác. Tính cách phụ thuộc và cảm xúc không ổn định, uống nhiều rượu, hút thuốc lá, có thói quen ăn uống thất thường và các vấn đề về giấc ngủ.

Những thói quen sinh hoạt này làm tăng tiết axit dịch vị dẫn đến viêm loét. Ngoài ra, những người hay lo lắng có mức độ hormone căng thẳng cortisol cao hơn, đó là lý do tại sao họ dễ bị đau đầu, viêm bàng quang và mụn trứng cá. 

Tính cách thất thường

Hành vi thù địch và hung hăng là loại hính có sức khỏe tồi tệ nhất. Nhóm nghiên cứu Hy Lạp đã quan sát 448 phụ nữ bằng chụp nhũ ảnh. Những phụ nữ có tính cách hay thù hằn có nhiều khả năng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú hơn.

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Trường Y Đại học Creighton đã xem xét 61 người đàn ông bị ung thư đại trực tràng. Tương tự như vậy, những người có tính cách hung hăng và thù hằn có nhiều khả năng mắc bệnh ung thư hơn. Sự thù hằn hoặc tức giận làm suy yếu hệ thống miễn dịch và khiến bạn dễ mắc bệnh hơn.

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Mount Sinai, Mỹ đã công bố một nghiên cứu cho thấy rằng tức giận làm tăng 50% nguy cơ tổn thương tim. Người nóng giận nhiều dễ bị căng thẳng, cả tinh thần và sinh lý đều làm tăng huyết áp và nhịp tim, gây hại cho hệ tim mạch.

Tính cách nhạy cảm

Người đàn ông có tính cách nữ tính, tình cảm, nhạy cảm, ít căng thẳng sẽ ít bị nhồi máu cơ tim. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Glasgow ở Anh đã chấm điểm những người đàn ông về 'sự nam tính' và 'sự nữ tính', chẳng hạn như khả năng lãnh đạo, sự hung hăng, thích phiêu lưu, lòng trắc ẩn, tình cảm, lòng trắc ẩn và sự nhạy cảm, đồng thời quan sát tình trạng sức khỏe của họ.

Kết quả là, đàn ông mắc bệnh tim mãn tính có điểm số 'nữ tính' thấp hơn. Ngược lại, những người đàn ông có điểm 'nữ tính' cao hơn có nhiều khả năng nói về cảm xúc và tình trạng của họ và chăm sóc sức khỏe của họ bằng cách yêu cầu bác sĩ giúp đỡ.

Tính cách nhút nhát

Trong một nghiên cứu kéo dài 30 năm, các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern, Mỹ phát hiện ra rằng những người nhút nhát có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ cao hơn 50%. Điều này là do bạn càng có nhiều kiểu tính cách này, bạn sẽ càng căng thẳng hơn trong các tình huống mới. Theo một nghiên cứu của Đại học California, Mỹ, những người nhút nhát có nhiều khả năng bị nhiễm virus như cảm lạnh thông thường.

Tính cách hướng ngoại

Theo một nghiên cứu từ Đại học Milan ở Ý, đàn ông hướng ngoại ít có nguy cơ mắc bệnh tim hơn. Họ cũng ít có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và dễ phục hồi sau bệnh tật. Những người hướng ngoại có xu hướng có mức độ hormone căng thẳng thấp và họ có xu hướng chia sẻ những người xung quanh khi họ cảm thấy có điều gì đó không ổn với cơ thể.

Tính cách chân thành

Một nghiên cứu từ Đại học Edinburgh báo cáo rằng "Những người chân thành có nhiều lợi ích cho sức khỏe". Những người có kiểu tính cách này ít có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, thoát vị, tổn thương xương, đau dây thần kinh, đột quỵ và thậm chí là bệnh Alzheimer. 

(Theo Kormedi)

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