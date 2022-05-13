Những thực phẩm mà bệnh nhân tiểu đường nên và không nên ăn

Sức khỏe 13/05/2022 06:44

Những người khỏe mạnh nên ăn một chế độ ăn uống cân bằng, nhưng những người bị bệnh tiểu đường cần phải cẩn thận hơn. Bởi vì có những thực phẩm có ích và có những thực phẩm không tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

Những người khỏe mạnh nên ăn một chế độ ăn uống cân bằng, nhưng những người bị bệnh tiểu đường cần phải cẩn thận hơn. Bởi vì có những thực phẩm có ích và có những thực phẩm không tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

Đôi khi chúng ta bị hấp dẫn bởi các món ăn vặt mặc dù biết rằng nó không tốt cho sức khỏe. Nếu bạn không thể chịu được cảm giác thèm ăn, thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao. Tuy nhiên, chế độ ăn uống tổng thể nên được duy trì một cách lành mạnh. Vì vậy, làm thế nào để bạn phân biệt giữa thực phẩm tốt và không tốt cho bệnh tiểu đường?

Carbohydrate

Carbohydrate là chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của chúng ta, vì vậy chúng ta phải tiêu thụ chúng. Tốt nhất là ăn ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, hạt diêm mạch, hạt kê và kiều mạch. Cũng có thể ăn khoai tây nướng hoặc luộc.

Mặt khác, các loại ngũ cốc tinh chế như gạo trắng hoặc bột mì trắng không được xem là thực phẩm cung cấp carbohydrate tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Ngũ cốc với đường, bánh mì trắng và khoai tây chiên thậm chí còn tệ hơn.

Rau

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Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau lá xanh như rau bina và cải xoăn rất giàu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu chỉ ăn các loại rau lá xanh thì chẳng khác nào kén ăn. Tốt nhất nên ăn các loại rau có nhiều màu sắc. Ngoài các loại rau có lá màu xanh đậm, hãy ăn các loại rau màu đỏ như ớt chuông và cà rốt, các loại rau màu trắng như hành tây và các loại rau màu tím như cà tím.

Khi chế biến món xào với các loại rau củ, hạn chế tối đa gia vị như muối, bơ, đường. Dù là loại rau tốt cho sức khỏe đến đâu, việc sử dụng quá nhiều gia vị này cũng có hại cho bệnh nhân tiểu đường. Cần tránh các thức ăn mặn, chẳng hạn như dưa muối, càng nhiều càng tốt.

Trái cây

Trái cây giàu vitamin, chất xơ và nhiều khoáng chất khác nhau cũng rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Nhưng cần lưu ý rằng nó có hàm lượng carbohydrate cao hơn so với các loại rau ngọt. Trái cây tươi cũng như trái cây đông lạnh hoặc khô đều tốt. Tuy nhiên kẹo trái cây hay mứt trái cây thì ngược lại, chúng không tốt cho sức khỏe. Cũng nên tránh thạch trái cây, nước ép trái cây và đồ hộp nếu chúng chứa nhiều đường.

Protein

Thịt bò, thịt gà, cá, hải sản, các loại đậu, trứng và đậu phụ là những thực phẩm cung cấp protein điển hình. Theo Hiệp hội Tiểu đường ở Mỹ, nguồn protein tốt bao gồm protein thực vật như đậu, hạt và đậu phụ, hải sản như cá, thịt gia cầm như gà, trứng và các sản phẩm từ sữa ít béo. Tránh các loại thịt béo như thịt xông khói và các sản phẩm từ sữa có nhiều chất béo.

(Theo Kormedi)

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