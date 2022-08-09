Cách nấu lagu chay thanh đạm, hút mắt và siêu đơn giản tại nhà!

Lagu là một trong những món hầm rau củ rất được ưa chuộng, nhờ vào hương vị thơm ngon hấp dẫn cùng các nguyên liệu tươi ngon, dinh dưỡng . Bên cạnh món lagu bò hay lagu gà , thì lagu chay cũng là lựa chọn yêu thích của nhiều thực khách chay và mặn. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay công thức làm món lagu chay thơm ngon hấp dẫn này nhé!

- Tiếp đó, với phần cà rốt và khoai tây vừa được chiên xong, bạn chỉ cần cho vào tô và ướp với các gia vị sau: 1 gói bột dầu lagu, 3 muỗng canh đường và 2 muỗng canh hạt nêm chay, trộn đều gia vị và tiến hành để ướp trong vòng 10 phút cho các nguyên liệu thấm đều gia vị là được nhé.

- Đầu tiên, cà rốt và khoai tây mua về, bạn có thể cắt tỉa theo ý muốn, rồi đem rửa sạch, để ráo nước và cho vào chảo dầu, chiên với lửa vừa trong khoảng 5 phút, sau đó dùng rây lọc vớt ra để hạn chế bớt lượng dầu dính vào thực phẩm.

Bước 2: Xào các loại rau nấm và đồ ăn kèm

Công đoạn xào các loại nấm cùng các nguyên liệu ăn kèm!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn hãy làm nóng chảo bằng dầu thực vật rồi cho 1 muỗng hành baro băm vào phi cho thơm lên.

- Kế đến, khi thấy hành có mùi thơm, thì bạn lần lượt cho các nguyên liệu là 20gr bò chay, 50gr tàu hủ ky, 50gr bắp non, 50gr nấm mỡ và 50gr nấm rơm vào xào đều trong vòng 5 phút trên lửa vừa.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần nêm thêm 1 muỗng hạt nêm chay để tăng thêm hương vị cho các loại rau nấm rồi xào thêm ở lửa vừa trong khoảng 2 phút nữa đạt rồi nhé.

Bước 3: Nấu lagu chay

Quy trình các bước nấu lagu chay thơm ngon, hấp dẫn!

- Ở bước cuối cùng này, trước tiên, bạn bắc nồi lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu thực vật vào, khi thấy dầu sôi lên thì bạn cho thêm 1 muỗng canh hành baro băm nhỏ, 2 muỗng canh tương cà và 1 trái cà chua băm nhỏ vào và tiến hành xào cho đến khi mềm cà chua là được.

- Tiếp đến, bạn lại tiếp tục cho thêm 1 lít nước dừa vào, cùng lúc đó, bỏ thêm các loại củ đã sơ chế và ướp vị ban đầu và 1 chén các loại đậu theo sở thích vào đun trong khoảng 10 phút ở lửa vừa.

- Sau đó, bạn lại cho tiếp các loại nấm vừa xào sơ qua ban nãy vào, và tiến hành nêm nếm các gia vị, bao gồm 4 muỗng canh hạt nêm chay, 3 muỗng canh đường phèn, 1 muỗng canh bột ngọt và 1 muỗng canh nước tương vào, rồi khuấy đều lên là được nhé.

- Cuối cùng, bạn chuẩn bị một chén nước khoảng với khoảng 4 muỗng canh nước và cho thêm 2 muỗng canh bột năng vào, khuấy thật đều cho đến khi bột tan hết thì tiến hành đổ vào nồi lagu đang nấu là được nhé.

- Đến đây thì bạn chỉ cần cho thêm 1/2 củ hành tây vào rồi khuấy đều nhẹ nhàng một lần cuối cho các gia vị và rau nấm hòa quyện vào nhau là đã có thể tắt bếp và thưởng thức ngay khi nóng rồi đấy.

Thành phẩm

Món lagu chay thanh đạm, bắt mắt, ăn là mê!

Món lagu chay thơm ngon bắt mắt với các loại rau củ đầy màu sắc, khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần nước dùng thanh đạm và beo béo của nước dừa, hòa quyện với hương vị tươi ngon của các loại nấm và rau củ đậm vị, ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi hay chiếc bánh mì nhỏ xinh nữa thì còn gì bằng nữa nào?!

Mẹo chọn các nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn khoai tây tươi ngon

- Khoai tây tươi ngon thường có lớp vỏ bên ngoài màu vàng nâu tươi sáng, không có chấm đen bất thường và khi cầm lên thấy thì thấy chắc tay.

- Đồng thời, nên tránh mua những củ khoai tây có lớp vỏ bên ngoài nhăn nheo, ấn vào thấy thịt quá mềm, dập úng, bị sâu đục hay chảy dịch lạ, bởi đó là những củ khoai đã để quá lâu hoặc đã bị hỏng.

- Ngoài ra, bạn tuyệt đối không nên những củ khoai tây đã mọc mầm hoặc có lớp vỏ đã chuyển sang xanh, bởi đó là dấu hiệu cho thấy khoai độc, ăn vào sẽ gây ngộ độc cho cơ thể.

Mẹo chọn mua cà rốt tươi ngon

- Bạn nên chọn những củ cà rốt có kích thước vừa phải với màu cam tươi sáng, lớp vỏ bên ngoài bóng loáng, nhẵn mịn và còn nguyên phần cuống màu xanh tươi. Đây là dấu hiệu của những củ tươi ngon, chất lượng.

- Ngược lại, bạn không nên chọn những củ có các đốm li ti lạ thường trên vỏ, có cuống bị dập, úng hay thậm chí là không còn cuống.

- Đặc biệt, bạn nên tránh mua những củ có lá mọc xum xuê ở phần gốc, vì như vậy, độ ngọt và hàm lượng dinh dưỡng của cà rốt sẽ bị giảm sút.

Trên đây là công thức nấu món lagu chay thanh đạm, bắt mắt tại nhà. Với hương vị chuẩn ngon hấp dẫn như này, đảm bảo cả team ăn mặn lẫn team ăn chay đều “đổ đứ đừ” luôn nhé. Các chị em nhất định đừng bỏ qua món hầm hấp dẫn này nhé. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!