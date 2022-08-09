Cách làm rượu mận ngọt thơm, chuẩn ngon và bổ dưỡng tại nhà!

Các loại rượu ngâm từ hoa quả luôn được ưa chuộng không chỉ bởi các anh, các chú, mà còn bởi cả các chị em phụ nữ nữa. Nhờ vào hương vị ngọt thơm tự nhiên và thành phần bổ dưỡng tuyệt vời, trong đó không thể không kể đến rượu mận - loại rượu mang vị ngọt thơm hấp, lại còn bổ dưỡng và cách làm lại còn siêu đơn giản nữa nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món rượu hấp dẫn này nhé!

Cụ thể, với những người bị khó tiêu hay táo bón, loại rượu này sẽ giúp tăng cường chức năng hệ tiêu hoá nhờ vào lượng chất xơ, isatin và sorbitol dồi dào có trong rượu mận.

Không chỉ được yêu thích nhờ vào vị ngọt thơm khó cưỡng, rượu mận còn mang lại rất nhiều công dụng hữu ích mà ít ai ngờ tới nhé.

Bên cạnh đó, lượng chất xơ lớn trong rượu mận còn rất tốt cho tim mạch, có khả năng thúc đẩy quá trình đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể nhanh hơn. Từ đó, giảm thiểu các nguy cơ mắc bệnh đột quỵ và các bệnh về tim mạch khác.

Không chỉ vậy, việc bổ sung rượu mận vào thực đơn mỗi ngày còn có tác dụng đẩy lùi khả năng mắc bệnh ung thư, nhờ vào hàm lượng chất chống oxy hóa tuyệt vời có trong quả mận.

Ngoài ra, việc dùng một chút rượu mận trước khi tập thể thao còn rất tốt, vì lượng axit citric có trong rượu mận sẽ giúp làm giảm mệt mỏi, chuột rút, co cơ trong quá trình luyện tập. Đồng thời, rượu mận còn chứa calo, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến việc duy trì cân nặng của bạn nhé.

Đặc biệt, nguồn vitamin A có trong rượu mận còn giúp bạn có được một làn da và mái tóc khỏe, đàn hồi từ sâu bên trong nếu có thể duy trì việc uống rượu mận một cách khoa học, hợp lý nhé.

Quả là một loại rượu vừa ngọt ngon, thơm mát lại còn bổ dưỡng phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào chế biến loại rượu mận hấp dẫn này thôi nào.

Cách ngâm rượu mận chuẩn thơm ngọt, hấp dẫn tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản dễ mua cho món rượu mận!

Mận Bắc (mận Hà Nội) 1 kg

Đường 400 gr

Muối 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: hũ thủy tinh, muỗng, dao, rổ, thau,...

Các bước tiến hành làm rượu mận chuẩn vị

Bước 1: Sơ chế mận bắc

Công đoạn làm sạch và sơ chế mận!

- Đầu tiên, mận bắc mua về, bạn đem ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 15 phút, sau đó rửa lại nhiều lần với nước cho thật sạch rồi vớt ra để ráo là được nhé.

- Tiếp đó, bạn chỉ cần dùng dao khứa hình chữ thập trên quả mận như hình, cách làm này sẽ giúp cho quả mận thấm đường nhanh hơn.

Bước 2: Ngâm rượu mận

Bạn nhớ phải khử trùng và để ráo nước hũ thủy tinh ngâm rượu nhé!

- Ở công đoạn này, bạn cần chuẩn bị một hũ thủy tinh sạch và thật khô ráo.

- Kế đó, bạn xếp 1 lớp mận đã sơ chế vào,sau đó cho 1 lớp đường lên trên. Cứ làm tương tự 1 lớp mận đến 1 lớp đường như vậy, cho đến khi đầy hũ nhé, rồi chế phần rượu trắng vào nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đậy kín nắp hũ lại và để cho rượu lên men tự nhiên. Sau khi ngâm khoảng 3 tháng, múc một muỗng nhỏ rượu mận để nếm, nếu thấy rượu vừa uống thì vớt bỏ xác mận, gạn lấy rượu và cho vào bình, sau đó đem bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần nhé.

Thành phẩm

Rượu mận chuẩn ngon, dịu vị, ai uống cũng thích hết!

Rượu mận nổi bật với màu đỏ hồng ngon mắt, với vị ngọt thanh rất dễ uống, không chỉ dùng để nhâm nhi mà rượu mận còn có tác dụng giải nhiệt và rất tốt cho sức khỏe, nếu được sử dụng một lượng vừa phải mỗi ngày nhé.

Cách bảo quản rượu mận

- Nhiệt độ tốt nhất để bảo quản rượu là từ 8 - 12 độ C, nhiệt độ này sẽ giúp rượu luôn đảm bảo được hương vị thơm ngon.

- Bên cạnh đó, độ ẩm thích hợp nhất để bảo quản rượu là từ 70% - 80%, tuyệt đối không được để dưới mức 50% và không được để rượu tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, kẻo sẽ làm hỏng rượu nhé.

- Đồng thời, bạn cũng nên hạn chế rung lắc, di chuyển hoặc mở nắp bình rượu.

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua mận Hà Nội tươi ngon

- Để mua được loại mận Hà Nội chất lượng, bạn nên chọn những quả có hình dáng to, tròn đều, vỏ trơn nhẵn, có màu đỏ hoặc đỏ tía và có lớp phấn mỏng phủ trắng ngoài vỏ, đây là những quả mận đã chín tới và mới được hái xuống.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng tay ấn nhẹ vào quả mận để kiểm tra độ chín của quả mận nhé, nếu mận còn cứng là chưa chín, những quả này khi ăn sẽ chua và chát, mặt khác, nếu bạn cảm nhận được mận có độ mềm nhẹ thì đây là những quả mận chín ngọt và ngon.

- Tuy nhiên, bạn cũng không nên chọn những quả quá mềm hay có dấu hiệu bị nhũn.

- Đồng thời, bạn cũng không nên chọn những quả bị dập nát, hình dáng u nần hay có những đốm thâm đen, chảy nước.

Mẹo chọn mua rượu trắng ngâm mận

- Tùy theo khẩu vị, tửu lượng và sở thích mà bạn lựa chọn nồng độ rượu phù hợp. Nồng độ tốt nhất để ngâm rượu là tầm khoảng 37 - 42 độ C.

- Đồng thời, nên chọn mua rượu ở những cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo chất lượng rượu nhé.

Trên đây là cách làm rượu mận chuẩn thơm ngon và siêu đơn giản tại nhà. Với loại rượu mang hương vị thơm, ngọt nhẹ, đầy dinh dưỡng và cách chế biến lại siêu đơn giản như này, các chị em nhất định phải thử nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công!