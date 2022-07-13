2 cách làm mận Hà Nội lắc chua chua cay cay, giòn ngon tại nhà!

Vào bếp 13/07/2022 14:25

Mận Hà Nội lắc là một trong những món ăn vặt khoái khẩu mỗi mùa hè tới, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình khám phá ngay 2 cách làm đơn giản nhé!

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Bên cạnh trào lưu xoài lắc, cóc lắc, mận lắc cũng là một trong những món ăn vặt khoái khẩu được nhiều chị em yêu thích bởi hương vị chua chua ngọt ngọt đặc trưng của mận hậu, kết hợp với muối cay mặn cùng các gia vị đậm đà, tất cả đã cho ra đời một món ăn vặt “nhìn thôi là thèm” ngay rồi. Giờ thì hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 cách làm mận Hà Nội lắc siêu ngon, siêu đơn giản tại nhà nhé!

Mận hậu - món quà tươi ngon từ thiên nhiên

Mận hậu hay còn được gọi là mận Hà Nội - là loại trái cây có vị chua ngọt xen lẫn chút chát đặc trưng, dễ dàng chế biến thành các món như: siro mận, mứt mận hay ăn trực tiếp đều ngon tuyệt hảo.

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 Mận Hà Nội mang hương vị chua ngọt, mọng nước xen lẫn chút chát đặc trưng

Không chỉ “đốn tim” người thưởng thức bởi hương vị và vẻ ngoài bóng bẩy, loại trái cây này còn mang lại nhiều công dụng hữu ích cho sức khỏe mà chúng ta không ngờ tới nữa:

Theo các chuyên gia sức khỏe, mận hậu là một loại trái cây chứa nhiều chất xơ và các hợp chất bổ ích khác như kali, isatin,…đem lại các tác dụng “đáng gờm” như: chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch, tốt cho xương, cải thiện trí nhớ, hỗ trợ cải thiện lượng đường trong máu, hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa ung thư, cải thiện thị lực,…

Vừa thơm ngon lại bổ dưỡng thế này, chị em còn chần chừ gì mà không “tậu” ngay loại trái cây này về làm món mận Hà Nội lắc thơm ngon, đậm đà hương vị thôi nào !!!

2 cách làm mận Hà Nội lắc chuẩn ngon tại nhà

1. Mận Hà Nội lắc

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  •  Mận hậu 1 kg
  •  Đường cát 100 gr
  •  Muối 50 gr
  •  Tỏi 10 gr
  •  Ớt chín 7 trái
  •  Nước mắm ngon (chọn nước mắm nhĩ nếu có) 2 muỗng canh

Các bước tiến hành làm mận lắc nước mắm ngon

Bước 1: Sơ chế mận hậu

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 Bạn nên ngâm mận với nước muối pha loãng trước khi chế biến để khử sạch chất bẩn nhé!

- Đầu tiên, mận hậu mua về, bạn đem rửa sạch với nước và đem ngâm với nước muối loãng trong khoảng 15 phút.

- Sau khi đã ngâm đủ, bạn vớt mận ra và rửa lại với nước sạch một lần nước.

- Tiếp đó, dùng dao để tách đôi từng quả mận ra và bỏ hạt mận đi, còn phần thịt mận mới thu được thì bạn cho vào hộp có nắp đậy là được nhé. 

Bước 2: Lắc mận với muối

Một trong những điều khác biệt của mận Hà nội lắc với những loại mận lắc khác chính là ở thành phần muối rang được thực hiện trực tiếp ngay lúc chế biến.

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 Cách làm muối rang thơm ngon, đậm vị

- Ở công đoạn này, trước tiên bạn cho các nguyên liệu gồm: 50gr muối, 5 trái ớt trái, 10gr tỏi giã nhuyễn vào chảo nóng và rang khô, sau đó để nguội là bạn đã có muối rang đậm đà hương vị rồi đấy.

- Kế đó, bạn cho lần lượt 50gr đường, 30gr muối rang vào hộp đựng 1/2 phần mận đã sơ chế, sau đó đóng nắp và lắc đều.

- Cuối cùng, bạn để mận ngấm gia vị trong 5-10 phút là đã có ngay phần mận lắc muối rồi đấy.

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 Bạn nhớ lắc đều và để ướp trong khoảng 5-10 phút cho mận thấm đều gia vị

Bước 3: Mận lắc nước mắm ngon

2 cách làm mận Hà Nội lắc chua chua cay cay, giòn ngon tại nhà! - Ảnh 5
 Nước mắm chính là nét đặc biệt tạo nên hương vị rất riêng cho món mận Hà Nội lắc

- Đến đây thì bạn chỉ cần cho 2 muỗng canh nước mắm ngon cùng 50gr đường, 2 trái ớt xắt và 1 muỗng cà phê muối ớt rang vừa làm vào tô đựng 1/2 phần mận còn lại. 

- Sau đó tiến hành trộn đều thật đều trong khoảng 2 - 3 phút rồi để yên tầm 15 phút cho mận ngấm gia vị là hoàn tất nhé.

Thành phẩm

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 Hai loại mận lắc với những hương vị thơm ngon khó cưỡng!

Chỉ với vài bước đơn giản là bạn đã có ngay cho mình một món mận Hà nội lắc đầy đủ hương vị với nửa được lắc với muối rang, nửa được lắc với nước mắm ngon. Phần nào cũng có những hương vị thơm ngon khó cưỡng riêng, đảm bảo ăn là ghiền nhé!

2. Mận Hà Nội lắc muối tôm

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  •  Mận Hà Nội 500 gr
  •  Muối tôm 2 muỗng canh
  •  Đường 1 muỗng canh
  •  Muối 1 ít

Các bước tiến hành chế biến mận Hà Nội lắc muối tôm đơn giản

Bước 1: Sơ chế mận

2 cách làm mận Hà Nội lắc chua chua cay cay, giòn ngon tại nhà! - Ảnh 7
 Bạn hãy gọt vỏ và cắt thịt mận thành những miếng nhỏ vừa ăn!

- Ở công đoạn sơ chế mận Hà Nội này, bạn cũng làm tương tự như cách làm khi làm mận Hà Nội lắc trên.

- Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên vỏ và tách quả làm đôi như cách trên, ở cách làm mận Hà Nội lắc muối tôm, bạn nên gọt hết vỏ, tách bỏ hạt và cắt phần thịt mận thành 2-3 miếng nhỏ vừa ăn nhé.

Bước 2: Lắc mận với muối ớt

2 cách làm mận Hà Nội lắc chua chua cay cay, giòn ngon tại nhà! - Ảnh 8
 Mận sau khi lắc được bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh thì sẽ ngon hơn đấy!

- Với phần thịt mận đã được bỏ vào 1 chiếc hộp thủy tinh hoặc tô có nắp đậy, bạn rắc từ từ 2 muỗng canh muối tôm và 1 muỗng canh đường vào rồi đậy nắp lại.

- Sau đó tiến hành lắc thật mạnh, xoay nhiều hướng để muối và đường thấm đều vào mận. Ở bước này, bạn có thể ăn thử để nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị của mình nhé.

- Sau khi đã lắc đều thì bạn đem hộp mận bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 15 - 30 phút để gia vị tan hết và ngấm đều vào mận là có thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

2 cách làm mận Hà Nội lắc chua chua cay cay, giòn ngon tại nhà! - Ảnh 9
 Món mặn Hà Nội lắc muối tôm, nhìn thôi là mê!

Món mận Hà Nội lắc muối tôm nổi bật với màu đỏ đẹp mắt cùng mùi thơm đặc trưng của muối tôm, khi thưởng thức sẽ cảm nhận được phần thịt mận giòn ngon được hòa quyện với đủ vị chua cay mặn ngọt, rất kích thích vị giác, đảm bảo ai ăn cũng mê nhé.

Mẹo chọn mua mận Hà Nội ngon

- Để mua được loại mận Hà Nội chất lượng, bạn nên chọn những quả có hình dáng to, tròn đều, vỏ trơn nhẵn, có  màu đỏ hoặc đỏ tía và có lớp phấn mỏng phủ trắng ngoài vỏ, đây là những quả mận đã chín tới và mới được hái xuống. 

- Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng tay ấn nhẹ vào quả mận để kiểm tra độ chín của quả mận nhé, nếu mận còn cứng là chưa chín, những quả này khi ăn sẽ chua và chát, mặt khác, nếu bạn cảm nhận được mận có độ mềm nhẹ thì đây là những quả mận chín ngọt và ngon. 

- Tuy nhiên, bạn cũng không nên chọn những quả quá mềm hay có dấu hiệu bị nhũn.

- Đồng thời, bạn cũng không nên chọn những quả bị dập nát, hình dáng u nần hay có những đốm thâm đen, chảy nước.

Trên đây là 2 cách làm mận Hà Nội lắc chua chua, cay cay, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà. Với món ăn được mệnh danh là món ăn vặt của mùa hè như này, các chị em không cần lo ngại về chất lượng thành phẩm đâu nhé. Chúc các chị em sẽ có những giờ ăn vặt đầy đủ hương vị nhé!

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