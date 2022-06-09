Cách làm siro mận sánh ngon, đơn giản tại nhà !!!

Mận Bắc là một loại trái cây có vị chua ngọt xen lẫn chút chát và mang lại nhiều công dụng bổ ích

Mận Bắc hay còn được gọi là Mận hậu là một trong những loại trái cây quen thuộc và nổi tiếng tại Việt nam, thường chín rộ vào khoảng tháng 3 âm lịch hàng năm. Đây là một loại quả không chỉ nổi bật ở vị chua ngọt, xen chút chát nhẹ mà còn là một loại trái cây chứa chất xơ và có nhiều công dụng hữu ích mà bạn không ngờ tới.

Bên cách việc mua ăn trực tiếp, bạn có thể tham khảo nhiều cách chế biến loại quả này để có thể bảo quản được lâu và thêm phần ngon miệng hơn nữa nhé. Sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến các độc giả công thức làm món siro mận siêu ngon lại còn đơn giản nhé !

Theo các chuyên gia sức khỏe , trong một quả mận chỉ chứa 30 calo, nhưng lại có đến 6,5g đường, 0,5g protein, 1g chất xơ cùng các dưỡng chất tốt cho sức khỏe như kali, isatin, sorbitol… và còn mang lại các công dụng tuyệt vời như: bảo vệ tim mạch, tốt cho xương, cải thiện trí nhớ, hỗ trợ cải thiện lượng đường trong máu, trợ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, ngừa ung thư, cải thiện thị lực,… Quả là xứng danh một loại quả vừa ngon vừa bổ phải không nào !!!

Cách làm siro mận tại nhà.

Chuẩn bị nguyên liệu

Nguyên liệu đơn giản cho món Siro mận thơm ngon khó cưỡng !

1kg mận

1 củ gừng tươi

800g đường kính trắng (bạn có thể thay thế bằng đường cát, đường vàng và điều chỉnh cho hợp khẩu vị)

1 Hũ thủy tinh hoặc thố lớn có nắp kín

Rây lọc

Các bước tiến hành làm món siro mận thơm ngon

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

Các bước sơ chế đơn giản cho món Siro mận thơm ngon

Mận đem rửa sạch với nước, đảm bảo không còn lớp phấn trắng hay muối đen trên vỏ, sau đó ngâm với nước muối loãng trong khoảng 10-15 phút rồi vớt ra, rửa lại với nước sạch rồi để ráo. Tiếp đó bổ đôi quả mận và nhẹ nhàng dùng dao tách bỏ phần hạt.

Gừng tươi đem rửa sạch, nạo vỏ và xắt sợi.

Bước 2 : Ướp mận với đường

Xếp một lớp mận đã tách hạt vào hũ sạch, sau đó rải đều một lớp đường trắng lên trên, cứ làm xen kẽ từng lớp mận và đường như vậy cho đến khi hết. Cuối cùng, bạn cho phần gừng đã cắt sợi lên phía trên rồi đậy kín nắp lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh, để lạnh tối thiểu 8 tiếng.

Bước 3 : Làm siro mận

Rim mận với lửa nhỏ cho đến khi đường tan hết và sánh lại

Đem phần mận trong tủ mát ra, cho vào nồi và đun liu riu trên bếp cho đến khi đường tan hết, mận mềm và nước sệt lại và sôi lăn tăn thành siro thì tắt bếp đi và để nguội, sau đó bạn lọc hỗn hợp trên qua rây, lấy phần nước cho lại vào hũ vào đem bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Đến đây là bạn đã hoàn thành phần siro đặc thơm ngon và nguyên chất rồi, khi thưởng thức, bạn chỉ cần pha 1-2 muỗng nhỏ siro với nước, gắp vài lát mận vào và thêm một ít đá là đã có ngay một thức uống thơm ngon giải nhiệt rồi, thật đơn giản phải không nào ?!!!

Thành phẩm

Siro mận thơm ngon, tươi mát là thức yêu giải khát tuyệt vời cho mùa hè này !

Mùa hè oi bức như này, được cầm trên tay ly siro mận mát lạnh thơm ngọt, thoang thoảng vị gừng thì còn gì bằng nào, bạn cũng có thể biến tấu làm món đá bào siro mận, vừa ngon vừa mát, người người nhà nhà đều mê. Nếu được bảo quản đúng cách, siro mận có thể sử dụng lến tới 2 tháng !!! Mùa mận đã đến rồi, các độc giả của Phụ nữ và Gia Đình đừng bỏ lỡ công thức đơn giản này nhé.

Cách bảo quản siro mận

Bạn nên để siro mận nguội hoàn toàn rồi mới cho vào hũ đựng, để tránh tình trạng hơi

Những lưu ý khi làm siro mận

Siro mận bảo quản đúng cách có thể sử dụng trong 2 tháng !

Chọn mận : Mua được những quả mận chất lượng là bạn đã thành công 50% rồi nhé. Bạn hãy lưu ý chọn những quả mận hậu to vừa, có phấn và chắc quả. Đây là những quả mận mới được hái nên còn tươi ngon và có vị chua ngọt tự nhiên, bạn không nên chọn những quả đã chín nũn, bầm dập hay quả còn quá non và xanh để tránh làm giảm chất lượng của siro mận .

Bình đựng siro cần được rửa sạch, phơi khô hoặc tráng nước sôi để tiệt trùng, công đoạn này nhằm giúp siro mận có thể sử dụng được lâu và không bị nổi váng.

Mẹo bảo quản siro mận đúng cách

Nên để siro nguội hoàn toàn trước khi cho vào hũ đựng, tránh trường hợp nước đọng lại sẽ khiến siro nhanh hỏng.

Khi lấy siro, bạn cần sử dụng muỗng sạch.

Nên đậy kín siro và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, hạn dùng an toàn trong vòng 14 ngày bạn nha.

Trên đây là những mẹo nhỏ và công thức làm món siro mận thơm ngon và đơn giản tại nhà, hy vọng các độc giả sẽ thành công tạo nên món siro mát lạnh, đánh bật cơn nóng, giải khát cho cả người lớn và em bé trong nhà nhé !!!