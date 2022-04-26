Tổng hợp 22 món ăn khuya cực ngon khiến các tín đồ ăn đêm mê mệt

Bánh canh là món ăn khá phổ biến với người miền Nam. Đây là món ăn giúp bạn lấp đầy dạ trống vào ban đêm, thưởng thức cũng vô cùng thú vị. Một tô bánh canh bao gồm: Xương ninh, da heo, bò viên, ngập thịt, phù hợp với khẩu vị của rất nhiều người.

Từ lâu, việc ăn đêm đã trở thành thói quen và nếp sống của rất nhiều người. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những món ăn khuya cực ngon. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm tại các hàng quán trên khắp những nẻo đường. Còn gì tuyệt vời bằng nhâm nhi những món ăn mà mình yêu thích đúng không nào? Cùng tìm hiểu hay bạn nhé!

Món ăn này còn được sáng tạo nhân bánh bằng rất loại nguyên liệu khác nhau như: nhân chay, nhân hải sản, nhân thịt, nhân chiên….đảm bảo phù hợp khẩu vị.

Cháo - Trứng vịt lộn - Đồ ăn khuya quen thuộc

Cháo, trứng vịt lộn là 2 món ăn được nhiều người lựa chọn để ăn khuya, hoặc kể cả gọi về nhà để ăn cũng vô rất tiện lợi. Cháo đi kèm với trứng vịt lộn không chỉ giúp bạn ấm và no đến sáng, phù hợp cả với những bạn trẻ và người lao động làm đêm.

Phở - Bún - Món ăn đêm ấm bụng

Phở, bún là món ăn khá quen thuộc với hầu hết người dân Hà Nội và là món ăn khuya vô cùng phổ biến.

Nếu các bạn đang ý tưởng kinh doanh quán ăn phở, bún thì có thể mở quán gần khu những nơi nhiều bạn trẻ lui tới như công viên, bờ hồ, bar, quán cafe. Hoặc khu lao động như nhà máy, công trường, khu chợ buôn bán hoa quả, quần áo nhé.

Đồ ăn vặt đêm - Bánh tráng nướng, nem nướng, xúc xích…

Đồ ăn vặt luôn làm món ăn thu hút giới trẻ dù ngày hay đêm. Bởi còn gì bằng việc nhâm nhi món đồ ăn vặt cùng với bạn bè. Các món ăn vặt thường sẽ không quá no nên phù hợp ăn đêm, không gây mệt bụng và mất ngủ.

Bánh cuốn - Gà hầm - Ốc hầm

Đây là combo vô cùng quen thuộc với nhiều người bởi món ăn này vừa giàu dinh chất dinh dưỡng lại cực kỳ thích hợp để ăn vào ban đêm hay rạng sáng. Phù hợp để giữ cho bụng no đến sáng kể cả có đi chơi suốt đêm.

Bánh cuốn - Gà hầm - Ốc hầm

Nếu các bạn kinh doanh món ăn khuya này thì chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng đến thưởng thức.

Các món ốc

Có thể bạn chưa biết, sở thích của rất nhiều bạn trẻ là nhâm nhi một bát ốc nóng vào ban đêm vào những dịp thời tiết se lạnh đó. Chính vì thế, đây sẽ là món ăn khuya mang lại doanh thu khủng cho quán ăn của bạn.

Những món ốc thường được nhiều người yếu thích là: Ốc nhỏ luộc, ốc hương xào, ngao hấp sả dứa, ốc móng tay xào me ... Bạn có thể bán thêm một số loại bánh xèo, nem lụi để menu thêm phong phú nhé.

Lẩu - Nướng - Món ăn khuya hấp dẫn

Cảm giác được nhâm nhi nồi lẩu và các món thịt nướng xèo xèo vào ban đêm vô cùng đáng nhớ và thú vị. Chính vì thế, các bạn có thể hoàn toàn đầu tư kinh doanh vào mô hình.

Thông thường, thực khách ăn khuya sẽ ngồi tại quán khá lâu, thậm chí là 1,5 - 2 tiếng để trò chuyện, tán gẫu. Chính vì thế quán cần có diện tích rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo tốc độ phục vụ nhanh nhé.

Những món lẩu, nướng phù hợp dễ ăn vào ban đêm đó là: Lẩu thái, lẩu bò, lẩu riêu cua, nướng hải sản, nướng bò.

Xôi - Món ăn khuya chắc dạ

Xôi là món ăn sáng vô cùng quen thuộc nhưng cũng được nhiều người lựa chọn là để ăn đêm chắc dạ.

Xôi dễ dàng gói mang đi hoặc lôi ra ăn nên khách hàng có thể cất trong túi, xách theo cùng khi đói bụng. Bạn có thể bán thêm các nước uống như: sữa đậu, sữa ngô để khách uống cùng khi khát nhé.

Những món xôi phù hợp để ăn đêm đó là: Xôi ngô, xôi xéo, xôi lạc…

Chè - Tào phớ - Món ăn khuya mát lạnh

Nhiều người đi chơi đêm sau khi đã ăn bữa tối nên không quá cần dùng thêm bữa khuya chắc dạ. Lúc này họ sẽ tìm đến các quán chè, tào phớ để ngồi trò chuyện với bạn bè hoặc đơn giản “ chuyển ca” trước khi tới một điểm vui chơi mới. Những món chè được nhiều người yêu thích khi ăn đêm là chè thái, chè thập cẩm, chè bưởi, chè huế….

Chè - Tào phớ - Món ăn khuya mát lạnh

Vì đa số khách hàng ăn tại quán, đi đông người nên diện tích mặt bằng cần rộng rãi, phục vụ nhanh, đảm bảo khách có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ

Bánh mì - Món ăn khuya ưa thích của nhiều người

Trong bánh mì có chứa carbohydrat và hàm lượng calories không nhiều, tuy nhiên những năng lượng này chỉ được đốt cháy khi bạn hoạt động. Vì thế, bạn có thể ăn sau khi khoảng thời gian dạo chơi mệt mỏi. Tuy nhiên đừng ăn nhiều bánh mì vào buổi tối sẽ tạo ra năng lượng dư thừa tích tụ thành mỡ trắng ở các vùng như: eo, bụng, đùi,.. khiến cho cơ thể bạn dễ béo.

Mì tôm sốt vang

Mì tôm sốt vang là một trong những ăn được các chủ hàng ăn đêm biến tấu từ món mì tôm truyền thống.

Mì tôm thay vì được nấu bằng nước sôi thì sẽ được nấu bằng nước dùng sốt vang. Món ăn này mang lại hương vị thơm ngon, mới lạ khiến các bạn trẻ hết sức thích thú. Nếu các bạn là một tín đồ của các món ăn khuya thì chắc chắn đừng nên bỏ qua món ăn khuya ngon này.

Nộm bò khô Nộm

Nộm bò khô là món ăn đã không còn xa lạ đối với nhiều người dân Hà Nội. Đơn giản chỉ là đu đủ nạo sợi trộn cùng với rau sống, thịt bò khô rồi trộn đều lên với nước sốt chua ngọt. Để ngon hơn, món ăn này còn được rắc lạc rang lên trên. Vì vậy các bạn sẽ phải ngất ngây với hương vị của món ăn này ngay từ lần thưởng thức đầu tiên.

Cánh gà chiên sốt BBQ

Cánh gà chiên sốt BBQ là món ăn khuya ngon dành cho đối với nhiều bạn trẻ và là một sự lựa chọn nóng sốt, thơm ngon rất tuyệt vời.

Những chiếc cánh gà được chiên giòn rụm vài trộn cùng với nước sốt BBQ sền sệt mang đến một món ăn hấp dẫn khiến ai cũng phải thèm thuồng.

Bánh đúc

Bánh đúc là một trong những món ăn dân dã đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam. Đặc biệt là ở những vùng thôn quê. Giờ đây, các bạn cũng có thể thưởng thức món ăn khuya ngon này ngay tại mảnh đất thủ đô.

Bánh đúc

Những hàng quán, gánh hàng rong bán bánh đúc về đêm càng nhiều hơn bởi món ăn này luôn chiếm được cảm tình của nhiều thực khách. Một bát bánh đúc nóng nổi, đậm đà hương vị của thịt xay và nước dùng, những miếng đậu phụ rán kết hợp cùng hương thơm của rau mùi, mộc nhĩ, hành phi… tạo nên một món ăn đêm dân dã mà cũng cầu kỳ đến lạ.

Yến mạch

Yến mạch không chỉ sử dụng để làm món ăn sáng mà còn có thể là món ăn khuya bổ dưỡng chứa hàm lượng calo rất ít. Bạn có thể chế biến yến mạch thành cháo rất thơm và bùi, hoặc ngâm với sữa tươi, nước trái cây để cảm nhận được vị ngọt nhẹ tự nhiên nhé.

Hơn nữa, theo nghiên cứu của Đại học Columbia (Mỹ), các dưỡng chất có trong yến mạch kích thích não giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh serotonin, giúp cho cơ thể của bạn vào trạng thái yên tĩnh và có một đêm ngon giấc.

Hạt dẻ rang

Hạt dẻ rang có vị ngọt bùi, beo béo. Đây là món ăn yêu thích của nhiều tín đồ ăn vặt. Đặc biệt, chúng còn là nguồn cung cấp năng lượng lớn bởi có chứa hành lượng tinh bột cao.

Thưởng thức một chút hạt dẻ rang vào ban đêm là một cách lý tưởng vừa giúp tiết kiệm thời gian vừa phần nào cứu rỗi chiếc bụng đói mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho mình.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là thực phẩm cung cấp protein dồi dào nhưng lại có lượng calo thấp. Vì vậy, sẽ giúp bạn cảm giác no lâu và còn hỗ trợ giảm cân. Rắc bên trên một hút hạt hoặc hoa quả ăn kèm thì quả là 1 lựa chọn tuyệt vời vừa thơm ngon lại vừa bổ dưỡng.

Ngoài ra, nghiên cứu, sữa chua Hy Lạp còn cho thấy rằng lượng canxi trong sữa chua Hy Lạp thúc đẩy não tiết ra nhiều hormone giúp cho bạn có được giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Bánh mì nguyên cám

Bánh mì nguyên cám được chế biến từ lúa mì nguyên cám và không chứa nhiều đường, có độ giòn cứng, vị đậm đà và ít ngọt so với bánh mì trắng.

Bánh mì nguyên cám

Nhờ thành phần gồm 100% hạt lúa mì nguyên cám nên bánh mì nguyên cám giữ được rất nhiều chất dinh dưỡng và lượng chất xơ rất cao hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Ngoài ra bánh mì nguyên cám còn được rất nhiều người ăn kiêng lựa chọn ăn trong quá trình giảm cân.

Khoai tây nướng

Chắc hẳn ai cũng biết rằng khoai tây là thực phẩm có hàm lượng tinh bột cao. Nhờ đó có thể cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể. Ngoài ra, ăn khoai tây dễ tiêu hóa giúp bạn nhanh no và tạo cảm giác no lâu.

Miếng khoai ướp đậm vị lại nướng mà không chiên, hạn chế dầu mỡ để đảm bảo sức khỏe cho bạn mà vẫn rất thơm ngon. Chỉ cần ăn một chút khoai tây nướng vào ban đêm là đã cảm thấy ấm bụng, ngủ ngon hơn rồi nhé!

Bánh tortilla

Bánh tortilla là loại bánh truyền thống của đất nước Mexico, được ứng dụng để chế biến rất nhiều món ăn ngon như: tacos, tortilla chips hay nacho rất cuốn miệng. Tùy thuộc vào nguyên liệu làm nên mà các loại tortilla sẽ mang hương vị và thành phần dinh dưỡng khác nhau.

Tortilla được làm từ lúa mì nguyên cám hoặc làm từ các loại rau củ, ăn kèm với bơ lạt hoặc sốt cà chua chính là lựa chọn tuyệt vời giúp bạn bổ dưỡng dinh dưỡng, giàu năng lượng lại không gây tăng cân cho bạn đấy

Hỗn hợp hạt và trái cây khô

Hạt và trái cây khô là bộ đôi hoàn hảo đối với sức khỏe bởi chúng rất giàu chất dinh dưỡng, giàu calo và giàu năng lượng. Đây không chỉ là món ăn vặt thông thường, chúng còn được dùng để chế biến nhiều món ăn kiêng.

Bạn có thể kết hợp nhiều loại hạt và trái cây khô với nhau để tạo nên những thanh ngũ cốc granola vừa thơm bùi, giòn giòn nhai vui miệng mà lại rất tốt cho sức khỏe. Một số loại hỗn hợp và trái cây khô có thể giúp bạn ngủ ngon nữa đó.

Ngũ cốc nóng

Ngũ cốc không chỉ dành là lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng, chúng cũng rất phù hợp để làm 1 món ăn nhẹ vào ban đêm vừa thơm lại vừa bùi béo.

Các hạt ngũ cốc mang đi nấu chín hoặc ngâm cùng với sữa nóng sẽ có tác dụng tốt cho sức khỏe hơn là ăn nguội thông thường. Đây còn là hỗn hợp giàu năng lượng cho bạn bữa ăn khuya thật ấm bụng.

Trên đây là top 22 món ăn khuya bổ dưỡng đã được chúng tôi tổng hợp và biên soạn. Đây đều là những món ăn nhiều người yêu thích và lựa chọn. Hy vọng rằng qua bài viết này, các tín đồ ăn đêm sẽ có không còn băn khoăn phải ăn gì vào mỗi buổi tối nữa.