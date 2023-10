Chia sẻ 8 cách làm hột gà nướng thơm ngon, không bị tanh tại nhà 

Năng lượng: 166 kcal

Protein: 14.8 gam

Chất béo: 11.6 gam

Glucid: 0.5 gam

Chất xơ: 0 gam

Vitamin: folate (47 mcg), vitamin B12 (1.29 mcg), vitamin A (700 mcg), vitamin D (0.88 mcg), vitamin K (0.3 mcg)...

Chất khoáng: Canxi (55 mg), sắt (2.7 mg), kali (176 mg), Kẽm (0.9 mg), magie (11 mg)...

8 cách làm hột gà nướng tại nhà

1. Cách làm hột gà nướng bằng lò nướng

Nguyên liệu làm Trứng gà nướng bằng lò nướng

Trứng gà 12 quả

Mật ong 1 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Tiêu 1 muỗng cà phê

Đường ½ muỗng cà phê

Dụng cụ thực hiện: Nồi xửng hấp, rây lọc, bếp nướng điện/vỉ nướng, tô,...

Cách chế biến Trứng gà nướng bằng lò nướng

Bước 1: Tạo lỗ nhỏ trên đầu trứng

Trứng gà các bạn mang đi rửa sạch vỏ, dùng kéo đâm thủng một lỗ nhỏ trên đầu của quả trứng. Sau đó lấy một que nhỏ khuấy đều phần lòng trứng rồi đổ ra tô.

Lưu ý: Bạn nên thực hiện nhẹ nhàng, tránh làm đổ vỡ vỏ trứng, giữ vỏ trứng còn nguyên vẹn để dùng vỏ nướng trứng.

Bước 2: Nêm nếm gia vị

Bạn thêm vào tô trứng các gia vị gồm: 1 muỗng cà phê tiêu, ½ muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh mật ong. Sau đó khuấy đều lên để gia vị hòa tan hết vào trứng.

Cách làm hột gà nướng bằng lò nướng

Bước 3: Rây hỗn hợp trứng

Dùng một cái rây lọc, lọc hỗn hợp trứng, khuấy đều trên rây để lọc hết phần trứng còn sót lại.

Tiếp theo, các bạn cho trứng vào một cái ca có vòi rót nhỏ, rồi rót hỗn hợp trứng vào từng vỏ trứng đã được chuẩn bị phía trên.

Mẹo: Bạn nên sử dụng ca có vòi càng nhỏ thì rót trứng càng dễ nhé!

Bước 4: Hấp và nướng trứng

Bắc một xửng hấp lên bếp, cho nước vào đun sôi. Cho tiếp trứng lên những cái ly nhỏ, đặt vào xửng hấp, đậy nắp và hấp trong vòng 10 phút.

Bạn bật bếp nướng với mức nhiệt khoảng 200 độ C, cho trứng lên nướng. Trong lúc nướng trứng, bạn nhớ trở mặt trứng để trứng chín đều.

Mẹo: Bạn có thể hấp trứng trước và khi nào ăn hãy nướng, ăn nóng sẽ giúp món trứng gà nướng không bị tanh.

Bước 5: Thành phẩm

Trứng gà nướng sở hữu hương vị thơm ngon, đậm đà. Trứng gà nóng hổi chấm cùng muối tiêu chanh, ớt rim chua ngọt cay. Bạn nên ăn trứng kèm với một ít rau răm nữa sẽ rất ngon đấy nhé!

2. Cách làm hột gà nướng Sapa

Nguyên liệu

5 quả trứng gà (khẩu phần cho 3-4 người ăn)

Muối

Tiêu

Giấy bạc nướng

Cách làm hột gà nướng Sapa

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trứng gà sau khi mùa về mang đi rửa sạch hết bụi bẩn. Bạn có thể luộc sơ qua trứng gà trong vòng 3 phút để khi nướng trứng không bị vỡ.

Cách làm hột gà nướng Sapa

Bước 2: Nướng trứng

Để nướng trứng, bạ chuẩn bị bếp than hoa hoặc bếp nướng rồi xếp hột gà lên vỉ nướng, quạt than để duy trì lửa và nhiệt độ. Cứ 5 phút thì đảo trứng gà 1 lần để trứng chín đều. Khi hột gà nướng chín bạn sẽ thấy lớp vỏ có toát hơi và đọng lại một ít nước bên ngoài vỏ.

Nếu sử dụng nồi chiên không dầu hoặc lò nướng thì bạn cần giấy bạc bọc xung quanh quả trứng. Sau đó cho vào nồi chiên nướng với nhiệt độ khoảng 180 độ C trong vòng 30-45 phút là chín.

3. Cách làm hột gà nướng kiểu Campuchia

Nguyên liệu

12 quả trứng gà nguyên

1 thìa cà phê nước mắm ngon

1 muỗng canh đường nâu

1/4 thìa cà phê tiêu xay

Dụng cụ: 1 cây kim lớn

Cách làm món trứng gà nướng nổi tiếng của Campuchia

Bước 1: Sơ chế và ướp gia vị

Dùng một cây kim nhỏ cẩn thận tạo lỗ nhỏ có đường kính khoảng 5mm trên mỗi quả trứng.

Lấy kim đẩy những mảnh vỏ vỡ ra, tránh để rơi vào bên trong lòng trứng.

Tiếp tục châm thêm một lỗ nhỏ ở đầu bên kia quả trứng.

Đưa miệng vào lỗ trứng nhỏ hơn, thổi thật mạnh để đẩy lòng trứng ra khỏi vỏ, đựng bên dưới bằng một cái chén sạch.

Cách làm hột gà nướng kiểu Campuchia

Nêm gia vị gồm: đường, nước mắm, tiêu và đánh cùng với lòng trứng trong chén để có vị mặn ngọt, cay nhẹ.

Với vỏ trứng, các bạn xếp đều vào nồi hấp, đặt phần lỗ trên vỏ lớn hơn nằm ngửa lên trên.

Dùng phễu, đổ hỗn hợp lòng trứng đã được khuấy cùng gia vị vào từng vỏ trứng.

Bước 2: Nướng trứng

Đầu tiên, bạn bắc nồi trứng lên bếp, bật lửa rất thấp, hấp trứng trong vòng 20 phút. Với chế độ nhiệt nhỏ, trứng nướng sẽ chín dần mà không bị rơi vãi ra bên ngoài. Hơn nữa, nếu các bạn để lửa lớn, trứng có thể phát nổ!

Sau thời gian trên, quan sát sẽ thấy một ít lòng trứng trào ra ngoài và săn lại. Dùng que xiên qua từng quả trứng, đặt lên vỉ và tiến hành nướng tương tự

Nếu chưa dùng ngay, sau khi hấp, các bạn có thể bảo quản trứng trong hộp thủy tinh, rồi để vào ngăn mát tủ lạnh. Hôm sau, khi nào ăn thì lấy trứng ra, xiên vào que, cho vào lò vi sóng quay hoặc nướng bếp than cho ấm nóng lên nhé

4. Cách làm trứng gà nướng bằng bếp than

Nguyên liệu làm Trứng gà nướng bằng bếp than

Trứng gà 10 quả

Bột rau câu 2 muỗng cà phê (loại nào cũng được)

Nước mắm 2 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng 1 ít (Đường/ hạt nêm/ bột ngọt/ tiêu xay)

Dụng cụ thực hiện: Nồi xửng hấp, rây lọc, vỉ nướng, bếp, chén,...

Cách chế biến Trứng gà nướng bằng bếp than

Bước 1: Tạo lỗ trên vỏ và lấy trứng ra

Bạn dùng mũi dao đục lỗ nhỏ trên đầu quả trứng, sau đó lấy que nhỏ khuấy đều lòng trứng bên trong và cho trứng ra tô.

Tiếp theo, các bạn lấy mang vỏ trứng đi rửa sạch bằng cách rót nước vào bên trong rồi lắc đều, làm như vậy 2 - 3 lần là được.

Bước 2: Nêm gia vị cho trứng

Chuẩn bị một cái chén nhỏ, cho vào chén 2 muỗng cà phê bột rau câu và 1 muỗng canh nước ngâm khoảng 20 phút để bột rau câu nở hoàn toàn.

Cách làm trứng gà nướng bằng bếp than

Tiếp theo, bạn thêm vào chén rau câu 2 muỗng cà phê nước mắm, ½ muỗng cà phê bột ngọt, ½ muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng canh hạt nêm.

Sau đó, bạn cho hỗn hợp rau câu và gia vị vào rồi khuấy đều cùng với trứng. Lưu ý nên khuấy nhẹ nhàng tránh làm nổi bọt và khuấy đến khi gia vị hòa tan hết vào trứng.

Bước 3: Rót trứng vào vỏ

Bạn sử dụng rây lọc hỗn hợp trứng, khuấy đều để trứng dễ dàng chảy qua rây.

Tiếp theo, bạn cho toàn hỗn hợp trứng vào một ca có vòi rót rồi rót hỗn hợp này vào từng vỏ trứng đã chuẩn bị phía trên.

Bước 4: Hấp và nướng trứng gà

Bắc bộ nồi xửng hấp lên bếp, cho nước vào nồi đun sôi. Tiếp theo, bạn cho trứng lên những ly nhỏ, đặt vào xửng hấp, đậy nắp và hấp trong vòng 20 phút với lửa nhỏ.

Bạn lấy trứng ra, dùng xiên, xiên 2 trứng lại với nhau để trong quá trình nướng sẽ dễ dàng trở mặt!

Để nướng trứng, bạn tiến hành nhóm bếp than rồi cho trứng lên vỉ nướng, nướng trứng trong khoảng 10 phút là hoàn thành.

Bước 5: Thành phẩm

Vậy là chúng ta đã hoàn thành cách làm hột gà nướng bằng bếp than rồi. Trứng gà nướng sau khi hoàn thành thơm lừng, mịn màng ngon như ngoài hàng lại an toàn vệ sinh thực phẩm, an tâm cho cả gia đình cùng thưởng thức.

Bạn có thể ăn trứng gà nướng cùng với một ít rau răm, chấm muối tiêu pha cùng với tắc và ớt xay nhuyễn là hết xảy nhé!

5. Cách làm hột gà nướng Thái Lan

Nguyên liệu

8 – 10 quả trứng gà (tùy vào số người ăn)

Hạt tiêu, muối, mật ong

Bột rau câu (Agar)

Gia vị ăn kèm: rau răm, ớt xay, gừng, chanh, đường, nước mắm.

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế trứng gà

Trứng gà sau khi mua về bạn rửa sạch, rồi đục một lỗ nhỏ trên đỉnh trứng. Khéo léo đục nhẹ nhàng để vỏ trứng không bị vỡ hoặc nứt. Cho vào trong trứng một chút mật ong, hạt tiêu, muối, bột rau câu và lắc nhẹ, cho đến khi thấy bọt trào ra từ trong lỗ thủng thì dừng lại.

Cách làm hột gà nướng Thái Lan

Bước 2: Nướng trứng gà

Đối với lò than, các bạn nên để lửa cực nhỏ và nướng đến khi trứng chín đều là được

Đối với lò vi sóng ta cũng cho trứng vào lò và quay chín trứng. Bạn có thể cho trứng vào hấp chín trước khi nướng sẽ tiết kiệm thời gian nướng hơn rất nhiều.

Bước 3: Pha nước chấm hột gà nướng

Chuẩn bị một bát nước mắm ngon, cho vào báp ớt thái lát, gừng giã nhuyễn, đường, chanh rồi khuấy đều. Vậy là bạn đã có nước chấm hột gà nướng chuẩn vị Thái Lan.

Khi trứng đã chín, bạn dọn ra ăn kèm cùng với rau răm và nước chấm vừa pha.

6. Cách làm hột gà nướng mật ong

Chuẩn bị nguyên liệu

Trứng gà 1 vỉ 10 cái hoặc phụ thuộc vào số lượng người ăn

Nước mắm ngon

Đường

Mật ong nguyên chất

Muối iot

Mì chính

Tiêu bột, ớt bột

Rau răm : 1 bó nhỏ

1 cái tô lớn

Bếp nướng, hoặc lò nướng, nồi hấp

Các bước tiến hành làm trứng gà nướng

Bước 1: Sơ chế trứng

Đầu tiên, bạn rửa trứng cho sạch, để ráo nước. Tiếp đó, dùng một cái kéo cắt 1 lỗ nhỏ ở 1 đầu trứng, đổ hết lòng đỏ và lòng trắng trứng vào cái tô lớn mà bạn đã chuẩn bị, rồi dùng máy đánh trứng đánh cho đều tay. Bạn lọc trứng qua rây một lần nữa nhé.

Bước 2: Ướp gia vị vào trứng

Sau khi bạn đã đánh bông lòng trứng lên, bạn thì tiến hành nêm nếm gia vị.

Cách làm hột gà nướng mật ong

Cho vào tô trứng các gia vị: 2 muỗng canh nước mắm, 1 ít muối, 2 muỗng mật ong, 1 muỗng đường, 1 muỗng nhỏ mì chính, tiêu. Tiếp đó, dùng đũa đánh cho gia vị tan ra ngấm vào trứng. Bạn để yên như vậy trong khoảng 15-20 phút rồi mang đi hấp nhá.

Bước 3: Hấp trứng

Bạn cho hỗn hợp trứng được ướp gia vị vào vỏ trứng. Bạn có thể sử dụng xilanh để hút trứng, không bị đỏ ra ngoài. Cuối cùng, bạn mang trứng đi hấp trong khoảng 10 phút cho chín nhé. Nhớ để mức lửa nhỏ.

Bước 4: Nướng trứng

Bây giờ, các bạn mang trứng xếp lên vỉ nướng rồi bỏ lên bếp nướng để nướng. Nướng đến khi vỏ trứng chuyển sang màu vàng nâu và dậy mùi thơm thì trứng đã chín rồi đó.

Vậy là bạn đã thực hiện xong cách làm hột gà nướng mật ong rồi đấy. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu thưởng thức món ăn này kèm rau răm, xíu muối tiêu chanh nữa thì hết sẩy con bà bảy luôn.

7. Món trứng gà nướng phô mai thơm ngon hết sẩy

Chuẩn bị nguyên liệu

Chọn 5 quả trứng gà

Phô mai bò cười 3 miếng

Hành lá xắt nhỏ

Lò nướng hoặc bếp nướng than

Gia vị để ướp trứng, mì chính, hạt nêm, và tiêu xay.

Các bước tiến hành làm trứng gà nướng phô mai

Bước 1. Bạn cắt nhỏ hành lá rồi cho vào chén. Trứng gà đục 1 lỗ nhỏ ở đầu trứng và đổ toàn bộ lòng trứng ra 1 cái tô lớn. Nêm vào trứng các gia vị: mì chính, nước mắm, tiêu.

Bước 2. Lấy 3 cái chén sứ nhỏ để múc trứng. Bạn có thể rắc thêm hành lá, bỏ vào 1 viên phô mai.

Món trứng gà nướng phô mai thơm ngon hết sẩy

Bước 3. Chuẩn bị bếp than, bỏ chén trứng lên để nướng. Bạn nướng trứng đến khi trứng chín chuyển màu vàng là được.

Bạn cũng có thể sử dụng có thể sử dụng lò nướng điện để nướng cũng rất ngon và nhanh gọn nữa

Bước 4. Bạn lấy trứng ra và thưởng thức, có thể ăn cùng với nước mắm hoặc muối tiêu cho ngon.

8. Cách làm trứng gà nướng kiểu Hàn Quốc

Nguyên liệu

6 quả trứng gà

½ chén nước

¼ thìa cà phê muối biển

Cách làm trứng gà xông hơi Hàn Quốc

Bước 1: Trứng gà mang đi rửa sạch. Nếu là trứng gà được bảo quản trong tủ lạnh thì lấy ra ngoài để 2 tiếng rồi rửa sạch.

Bước 2: Xếp trứng gà vào nồi cơm điện. Tiếp đó, bạn cho ½ chén nước và ¼ thìa cà phê muối biển vào. Bật nút cook và nấu trong khoảng 25 phút (thời gian tương đương với nút hấp trong nồi cơm điện).

Cách làm trứng gà nướng kiểu Hàn Quốc

Bước 3: Sau 25 phút, khi trứng đã chín, bạn lấy trứng ra và thưởng thức. Lúc này trứng gà hấp chín sẽ có phần lòng trắng đã chuyển màu nâu, trứng chắc, ăn thơm.

Bước 4: Thưởng thức

Trứng gà nướng hơi kiểu Hàn Quốc ăn khi còn nóng, trứng có lớp lòng trắng màu nâu, lòng đỏ chín kỹ. Trứng rất thơm, có thể ăn không hoặc ăn cùng với một ít muối tiêu cũng rất ngon.

Mẹo làm trứng gà nướng không bị trào và bể

1. Nướng trứng gà không bị bể

Để có được món hột gà nướng không bị bể, các bạn nên cho trứng vào vỏ với một lượng vừa phải, không nên cho quá nhiều. Bởi nếu bạn cho quá nhiều có thể khiến trứng bị tràn lên, dễ nổ và bể vỏ.

2. Cách làm trứng gà nướng không bị trào

Để trứng không bị trào, các bạn cần lưu ý về nhiệt độ hấp hoặc nướng trứng không quá cao. Tốt nhất nên để mức nhiệt thấp để trứng chín đều bên trong lẫn bên ngoài.

3. Cách nướng trứng không bị rỗ

Để nướng trứng gà không bị rỗ, trước khi đổ trứng gà ngược lại vào vỏ, bạn nên vớt hết bọt hoặc lọc trứng qua rây để bề mặt trứng được mịn hơn.

4. Làm trứng gà nướng mịn, không bị rỗ

Bạn nên cho trứng vào hấp từ lúc nước lạnh, phần nước hấp trứng nên cho thêm một ít giấm và muối ăn giúp trứng không bị dính vỏ, dễ bóc hơn.

Ăn trứng gà nướng có tốt cho sức khỏe không?

Câu hỏi ăn trứng (hột) gà nướng có tốt không được rất nhiều bạn quan tâm. Trứng gà có rất nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và là món ăn thường ngày của nhiều người. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ăn quá nhiều trứng trong một tuần nhé!

Trên đây là 8 cách làm hột gà nướng siêu đơn giản nhưng vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon như ngoài hàng. Công thức làm món ăn này cực kỳ đơn giản, bạn có thể thực hiện tại nhà để chiêu đãi gia đình nhé. Chúc các bạn thành công với món ăn này!