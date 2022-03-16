Tẩy tế bào chết là một loại sản phẩm chăm sóc da được thiết kế để tẩy tế bào chết trên da. Tẩy tế bào chết có chứa một số loại thành phần mài mòn để loại bỏ tế bào da chết theo cách thủ công khi sản phẩm được mát xa trên da.

Tẩy tế bào chết có thể mang lại cho làn da của bạn cảm giác mềm mại và mịn màng hơn và có thể làm cho làn da của bạn trông tươi sáng hơn. Nhưng chúng không phải là lựa chọn chăm sóc da tốt cho tất cả mọi người.

Bất cứ thứ gì từ quả óc chó xay hoặc vỏ hạnh nhân, bột hạt mơ xay, hạt jojoba hoặc sáp, muối, đường và đá bọt tồn tại trong sản phẩm tẩy tế bào chết. Hạt nhựa vi sinh cũng được sử dụng làm thành phần tẩy tế bào chết trong mỹ phẩm tuy nhiên chúng tác động xấu đến môi trường nên bị cấm.

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Tẩy tế bào chết có làm sạch mụn không?

Mặc dù làn da của bạn có cảm giác sạch sẽ sau khi tẩy tế bào chết kỹ lưỡng, nhưng đây không phải là cách hiệu quả để điều trị mụn trứng cá.

Mặc dù có vẻ như việc tẩy tế bào chết sẽ giúp lỗ chân lông thông thoáng và do đó làm giảm mụn đầu đen và mụn nhọt, nhưng sự tắc nghẽn gây ra mụn lại nằm sâu hơn nhiều trong nang lông. Tẩy tế bào chết có thể giúp cải thiện các vết sưng và mụn nhỏ, nhưng chúng sẽ không hiệu quả đối với trường hợp mụn trứng cá cứng đầu.

Tẩy tế bào chết chỉ hoạt động trên bề mặt da. Chúng không thể xâm nhập sâu hơn vào lỗ chân lông , nơi mụn nhọt phát triển .

Tẩy tế bào chết không phải là phương pháp điều trị mụn và chỉ tẩy tế bào chết sẽ không làm sạch da của bạn.

Tẩy tế bào chết có thể gây hại nhiều hơn tốt

Khi bị nổi mụn, bạn có thể cảm thấy mình nên rửa mặt thường xuyên, vì nghĩ rằng điều đó sẽ giúp làn da của bạn thực sự sạch. Trên thực tế, chà xát mạnh có thể làm tăng kích ứng và mẩn đỏ, làm trầm trọng thêm làn da đã bị viêm và làm trầm trọng thêm hoạt động nổi mụn.

Đây là nơi bạn phải lắng nghe làn da của mình. Nếu bạn yêu thích sản phẩm tẩy tế bào chết của mình và làn da của bạn cảm thấy tốt sau khi sử dụng (nó không đỏ, châm chích, bỏng rát hoặc kích ứng) thì bạn có thể tiếp tục sử dụng nó.

Nhưng nếu tẩy tế bào chết, ngay cả khi được sử dụng nhẹ nhàng, gây kích ứng da thì tốt nhất bạn nên loại bỏ chúng khỏi quy trình chăm sóc da của mình. Nếu bạn bị mụn viêm , đặc biệt là nếu mụn bị viêm, đóng vảy, chảy mủ hoặc vết loét hở, hãy tránh tẩy tế bào chết hoàn toàn.

Điều này không có nghĩa là da bị mụn không nên tẩy tế bào chết thường xuyên. Có nhiều cách khác để tẩy tế bào chết cho da mà không cần dùng đến sản phẩm có khả năng gây kích ứng và bào mòn.

Cách tẩy tế bào chết cho da mà không cần tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết không phải là lựa chọn tẩy tế bào chết duy nhất của bạn. Có rất nhiều sản phẩm tẩy tế bào chết khác mà không có các hạt mài mòn.

Được những người trong giới làm đẹp gọi là tẩy tế bào chết hóa học , những sản phẩm này chứa các thành phần giúp hòa tan các liên kết giữ tế bào chết trên bề mặt da. Bạn có thể tìm thấy những sản phẩm này không cần kê đơn, từ cửa hàng thuốc cho đến thẩm mỹ viện. Các sản phẩm mạnh hơn có thể được mua tại phòng khám da liễu và có sẵn theo đơn.

Sản phẩm tẩy da chết hóa học có thể được tìm thấy ở nhiều dạng khác nhau - từ chất tẩy rửa hàng ngày, toner và kem dưỡng ẩm, đến mặt nạ mạnh hơn và lột da hóa học chuyên nghiệp .

Một lời từ rất tốt

Tẩy da chết thường xuyên là một thành phần của quá trình chăm sóc da tốt và theo mặc định, cũng là cách chăm sóc da mụn tốt. Nếu các phương pháp điều trị không kê đơn không có tác dụng hoặc nếu tình trạng mụn nghiêm trọng, bạn có thể thử dùng nhiều phương pháp điều trị mụn theo toa . Vì vậy, thay vì chà xát da mà không có nhiều cải thiện, hãy gọi bác sĩ da liễu để được giúp làm sạch mụn. Bạn cũng có thể tìm hiểu về sữa rửa mặt trị mụn như là một giải pháp điều trị mụn đơn giản hiệu quả và làm sạch sâu với các hoạt chất trong đó.