Tẩy tế bào chết có tốt cho da mụn không ? 

Làm đẹp 16/03/2022 10:45

Bạn đang sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết để làm sạch và thông thoáng làn da của mình. Nhưng liệu tẩy tế bào chết có phải là cách tốt nhất để điều trị mụn trứng cá?

Tẩy tế bào chết là gì?

Tẩy tế bào chết là một loại sản phẩm chăm sóc da được thiết kế để tẩy tế bào chết trên da. Tẩy tế bào chết có chứa một số loại thành phần mài mòn để loại bỏ tế bào da chết theo cách thủ công khi sản phẩm được mát xa trên da. 

Tẩy tế bào chết có tốt cho da mụn không ?  - Ảnh 1

 

Bất cứ thứ gì từ quả óc chó xay hoặc vỏ hạnh nhân, bột hạt mơ xay, hạt jojoba hoặc sáp, muối, đường và đá bọt tồn tại trong sản phẩm tẩy tế bào chết. Hạt nhựa vi sinh cũng được sử dụng làm thành phần tẩy tế bào chết trong mỹ phẩm tuy nhiên chúng tác động xấu đến môi trường nên bị cấm.

Tẩy tế bào chết có thể mang lại cho làn da của bạn cảm giác mềm mại và mịn màng hơn và có thể làm cho làn da của bạn trông tươi sáng hơn. Nhưng chúng không phải là lựa chọn chăm sóc da tốt cho tất cả mọi người.

Xem: Top 10 cách tẩy tế bào chết hiệu quả tại nhà nên biết.

Tẩy tế bào chết có tốt cho da mụn không ?  - Ảnh 2

 

Tẩy tế bào chết có làm sạch mụn không?

Mặc dù làn da của bạn có cảm giác sạch sẽ sau khi tẩy tế bào chết kỹ lưỡng, nhưng đây không phải là cách hiệu quả để điều trị mụn trứng cá. 

Mặc dù có vẻ như việc tẩy tế bào chết sẽ giúp lỗ chân lông thông thoáng và do đó làm giảm mụn đầu đen và mụn nhọt, nhưng sự tắc nghẽn gây ra mụn lại nằm sâu hơn nhiều trong nang lông. Tẩy tế bào chết có thể giúp cải thiện các vết sưng và mụn nhỏ, nhưng chúng sẽ không hiệu quả đối với trường hợp mụn trứng cá cứng đầu.

Tẩy tế bào chết chỉ hoạt động trên bề mặt da. Chúng không thể xâm nhập sâu hơn vào lỗ chân lông , nơi mụn nhọt phát triển .

Tẩy tế bào chết không phải là phương pháp điều trị mụn và chỉ tẩy tế bào chết sẽ không làm sạch da của bạn. 

Tẩy tế bào chết có tốt cho da mụn không ?  - Ảnh 3

 

Tẩy tế bào chết có thể gây hại nhiều hơn tốt

Khi bị nổi mụn, bạn có thể cảm thấy mình nên rửa mặt thường xuyên, vì nghĩ rằng điều đó sẽ giúp làn da của bạn thực sự sạch. Trên thực tế, chà xát mạnh có thể làm tăng kích ứng và mẩn đỏ, làm trầm trọng thêm làn da đã bị viêm và làm trầm trọng thêm hoạt động nổi mụn.

Đây là nơi bạn phải lắng nghe làn da của mình. Nếu bạn yêu thích sản phẩm tẩy tế bào chết của mình và làn da của bạn cảm thấy tốt sau khi sử dụng (nó không đỏ, châm chích, bỏng rát hoặc kích ứng) thì bạn có thể tiếp tục sử dụng nó.

Nhưng nếu tẩy tế bào chết, ngay cả khi được sử dụng nhẹ nhàng, gây kích ứng da thì tốt nhất bạn nên loại bỏ chúng khỏi quy trình chăm sóc da của mình. Nếu bạn bị mụn viêm , đặc biệt là nếu mụn bị viêm, đóng vảy, chảy mủ hoặc vết loét hở, hãy tránh tẩy tế bào chết hoàn toàn.

Điều này không có nghĩa là da bị mụn không nên tẩy tế bào chết thường xuyên. Có nhiều cách khác để tẩy tế bào chết cho da mà không cần dùng đến sản phẩm có khả năng gây kích ứng và bào mòn.

Cách tẩy tế bào chết cho da mà không cần tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết không phải là lựa chọn tẩy tế bào chết duy nhất của bạn. Có rất nhiều sản phẩm tẩy tế bào chết khác mà không có các hạt mài mòn.

Được những người trong giới làm đẹp gọi là tẩy tế bào chết hóa học , những sản phẩm này chứa các thành phần giúp hòa tan các liên kết giữ tế bào chết trên bề mặt da. Bạn có thể tìm thấy những sản phẩm này không cần kê đơn, từ cửa hàng thuốc cho đến thẩm mỹ viện. Các sản phẩm mạnh hơn có thể được mua tại phòng khám da liễu và có sẵn theo đơn.

Sản phẩm tẩy da chết hóa học có thể được tìm thấy ở nhiều dạng khác nhau - từ chất tẩy rửa hàng ngày, toner và kem dưỡng ẩm, đến mặt nạ mạnh hơn và lột da hóa học chuyên nghiệp .

Một lời từ rất tốt

Tẩy da chết thường xuyên là một thành phần của quá trình chăm sóc da tốt và theo mặc định, cũng là cách chăm sóc da mụn tốt. Nếu các phương pháp điều trị không kê đơn không có tác dụng hoặc nếu tình trạng mụn nghiêm trọng, bạn có thể thử dùng nhiều phương pháp điều trị mụn theo toa . Vì vậy, thay vì chà xát da mà không có nhiều cải thiện, hãy gọi bác sĩ da liễu để được giúp làm sạch mụn. Bạn cũng có thể tìm hiểu về sữa rửa mặt trị mụn như là một giải pháp điều trị mụn đơn giản hiệu quả và làm sạch sâu với các hoạt chất trong đó. 

Từ khóa:   làm đẹp chăm sóc da da mụn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới