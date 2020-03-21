Chia sẻ bí quyết cho trẻ ăn dặm đúng cách và phát triển tốt 

Ăn dặm là giai đoạn vô cùng quan trọng đánh dấu sự phát triển mới của bé. Vì vậy, các mẹ cần có chế độ ăn dặm đúng cách để giúp bé hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng và phát triển tốt hơn. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây, để giúp mẹ hiểu rõ hơn về giai đoạn ăn dặm cũng như cách cho bé ăn dặm hiệu quả và phát triển tốt.

Sữa mẹ cung cấp nhiều yếu tố kháng khuẩn giúp trẻ tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ mắc bệnh. Chính vì vậy mẹ vẫn cần cho bé bú đầy đủ, tiến hành giảm lượng sữa và tăng lượng thức ăn dần theo quá trình phát triển của bé.

Ăn dặm là giai đoạn cho bé tập làm quen với thức ăn thô hơn sữa mẹ. Ăn dặm giúp trẻ bổ sung các thực phẩm dinh dưỡng khác ngoài sữa mẹ như vitamin từ rau, thịt, cá, trứng, hoa quả, sữa... Các thực phẩm này chỉ có tác dụng bổ sung chất dinh dưỡng giúp trẻ phát triển một cách toàn diện chứ không thay thế hoàn toàn được sữa mẹ.

Khi nào bé bắt đầu ăn dặm?

Ở giai đoạn tròn 6 tháng tuổi, cơ thể bé đã có thể bắt đầu đón nhận dinh dưỡng từ các thực phẩm khác ngoài sữa mẹ để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Mẹ nên bắt đầu cho bé ăn dặm đúng cách với chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo bổ sung đầy đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng cần thiết: nhóm chất đạm, nhóm rau củ và trái cây, nhóm chất bột đường và nhóm chất béo. Chế độ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu sẽ giúp cho sự hình thành và phát triển não bộ của bé được tốt hơn.

Mẹ nên bắt đầu cho bé ăn dặm khi tròn 6 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cho bé ăn dặm đúng cách

Giai đoạn ăn dặm là thời kỳ đánh dấu bước phát triển mới của bé, vì vậy mẹ cần chú ý để giúp bé quen dần với giai đoạn này. Dưới đây là một số nguyên tắc cho con ăn dặm đúng cách mà mẹ nên lưu ý để quá trình cho bé ăn dặm được dễ dàng và hiệu quả hơn.

Ăn dặm đúng cách giúp bé hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Cần cho bé ăn dặm đúng thời điểm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo rằng, các mẹ chỉ nên cho bé bắt đầu ăn dặm khi bé được tròn 6 tháng tuổi. Vì lúc này, hệ tiêu hóa của bé mới phát triển tương đối hoàn chỉnh để có thể hấp thụ những thực phẩm đặc và phức tạp hơn.

Tuy nhiên, không ít mẹ lại nôn nóng không biết nên cho bé ăn dặm bột gì để mau tăng cân khi bé chỉ mới được 4 tháng tuổi. Thực tế, việc ăn dặm quá sớm là không tốt và sẽ gây ra một số ảnh hưởng cho bé như:

Khiến bé dễ chán sữa mẹ và bú ít đi, từ đó lượng chất dinh dưỡng thiết yếu để cung cấp cho bé từ sữa mẹ bị giảm. Điều này sẽ làm giảm sức đề kháng và tăng nguy cơ suy dinh dưỡng ở bé.

Tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì ở bé vì ăn quá nhiều hoặc bồi bổ quá mức.

Khi chưa đủ 6 tháng tuổi, các cơ hàm, hầu, lưỡi và họng của bé chưa hoạt động phối hợp nhuần nhuyễn, lưỡi chưa đẩy được thức ăn vào đúng đường tiêu hóa nên khiến bé dễ bị sặc và nghẹn.

Các mẹ nên cho bé ăn dặm đúng thời điểm - Ảnh minh họa: Internet

Cho bé ăn dặm từ ít đến nhiều

Trong giai đoạn ăn dặm, hẳn là các mẹ sẽ rất mong muốn nhìn thấy bé ăn thật ngon và nhiều. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý rằng việc cho bé ăn dặm đúng cách là nên cho bé ăn một cách khoa học và có lịch trình ăn dặm cụ thể. Mẹ nên cho bé ăn từ ít đến nhiều để giúp cho bộ máy tiêu hóa còn non của bé hấp thụ chất dinh dưỡng được tốt hơn.

Mẹ có thể bắt đầu cho bé ăn từ 1 đến 2 muỗng bột loãng, sau đó tăng lên 1/3 chén, rồi đến nửa chén…Bên cạnh đó, có nhiều mẹ thắc mắc nên cho trẻ ăn dặm ngày mấy bữa sẽ tốt? Theo các chuyên gia khuyên rằng, mẹ nên cho bé ăn dặm 1 bữa/ngày. Khi bé đã quen dần thì tăng lên 2 bữa/ngày và thêm bữa phụ như sữa chua, váng sữa, hoa quả...

Cách ăn dặm như thế này sẽ nhẹ nhàng với hệ tiêu hóa còn non và giúp bé dễ hấp thụ mà vẫn cung cấp đầy đủ các dưỡng chất.

Cho bé ăn dặm đầy đủ các nhóm dinh dưỡng

Để cho bé ăn dặm đúng cách, mẹ cần chú ý bổ sung các nhóm dinh dưỡng sau đây để giúp bé hấp thụ đầy đủ chất và phát triển tốt.

Nhóm đạm: Chất đạm đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của bé, đạm cung cấp lượng lớn axit amin cần thiết giúp thúc đẩy sự tăng trưởng và phục hồi của tế bào. Mẹ nên bổ sung nguồn đạm động vật như thịt, sữa, cá, trứng, tôm tép, lươn…và nguồn đạm thực vật như đậu nành, các loại đậu đỗ khác.

Cho bé ăn dặm đầy đủ các nhóm dinh dưỡng để phát triển tốt - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm béo: Nhóm béo ngoài việc cung cấp năng lượng còn có vai trò quan trọng là dung môi giúp các vitamin A,D,E,K… hòa tan và hấp thụ vào cơ thể.

Nhóm bột đường: Mẹ có thể bổ sung cho bé một số thực phẩm cung cấp bột đường như: gạo tẻ/gạo nếp, nui, bột mì, bánh mì, phở, hủ tiếu, khoai, bắp...

Nhóm vitamin và chất khoáng: Rau củ và các loại trái cây là một trong những thực phẩm giúp cung cấp lượng lớn vitamin và chất khoáng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa của bé hoạt động tốt hơn.

Như vậy, để cho bé ăn dặm đúng cách mẹ cần lưu ý các nguyên tắc trên sẽ giúp bé quen dần và hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng trong giai đoạn ăn dặm. Chúc mẹ có nhiều sức khỏe và nuôi dạy con thật tốt.