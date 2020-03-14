Chi tiết thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 7 tháng tuổi

Ăn dặm kiểu Nhật là phương pháp ăn dặm khoa học, giúp bé ăn ngon, tiêu hóa tốt và hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng . Khi bé được 7 - 8 tháng tuổi, đây là giai đoạn nhu cầu ăn dặm của bé tăng cao. Vì vậy nhiều mẹ quan tâm không biết xây dựng thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 7 tháng tuổi như thế nào để giúp bé bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây để giúp mẹ xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý cho bé trong giai đoạn ăn dặm.

Ăn dặm kiểu Nhật giúp các mẹ xây dựng được thực đơn phong phú, tập cho bé tính tự lập và chủ động ngay từ bé. Vì được tập luyện từng bước với cách ăn khoa học nên bé có thể ăn được nhiều loại thực phẩm từ cá, heo, trứng, gà, bò, tôm cho đến các loại rau, củ, quả.

Ăn dặm kiểu Nhật là phương pháp ăn dặm hiện đại, với ưu điểm giúp bé cảm nhận được từng món ăn riêng biệt, biết được bé thích hoặc không thích ăn món nào. Đặc biệt, lợi ích của ăn dặm kiểu Nhật là ngoài việc giúp bé tập ăn, còn giúp bé học được học kỹ năng nhai. Đây là kỹ năng quan trọng và cần thiết giúp bé ăn được thực phẩm thô sớm và hệ tiêu hóa cũng có thể làm quen với các thực phẩm thô tốt hơn.

Kiến thức cơ bản về ăn dặm

Cho bé ăn dặm kiểu nhật giai đoạn 7-8 tháng cần lưu ý những gì? Xây dựng thực đơn ăn dặm cho bé 7 tháng tăng cân như thế nào? Là một trong những câu hỏi được nhiều mẹ thắc mắc. Dưới đây là một số kiến thức cơ bản khi cho bé ăn dặm mà mẹ cần lưu ý.

Kiến thức cơ bản về ăn dặm cho bé mẹ cần lưu ý - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian thích hợp cho bé ăn là 10h sáng và 5h chiều.

Số lượng bữa ăn: 2 bữa/ngày.

Lượng cháo: Cháo cần được pha theo tỷ lệ 1:7 (70ml nước sẽ pha với 10gr gạo).

Bổ sung các thực phẩm có chứa chất đạm như: trứng (1 quả), 40 -50gr đậu phụ, 80 - 100gr các sản phẩm từ sữa bò, thịt cá trắng, thịt gà, gan gà (sau 8 tháng có thể cho bé ăn thịt cá đỏ).

Rau: 25g (dưa chuột, nấm, xà lách...).

Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 7 tháng tuổi

Ở giai đoạn này, các bé có thể nuốt thức ăn thành thục và ăn được thức ăn thô. Các mẹ lưu ý nên nấu mềm thức ăn, nghiền sơ để bé có thể dễ dàng nghiền nát thức ăn bằng lưỡi và nướu.

Lượng sữa: Mẹ cần cho bé bú theo nhu cầu. Ngoài ra, có thể cho bé uống sữa 4 cữ/ngày (lượng sữa tùy theo nhu cầu của bé).

Số bữa ăn/ngày: Mẹ nên cho bé ăn 2 bữa/ngày (sáng - chiều).

Lưu ý: Khi nấu cháo cho bé 7 – 8 tháng tuổi nên nấu theo tỷ lệ 1 gạo : 7 nước, 1 cơm : 3 nước hoặc cho bé ăn bún, miến, mì…

Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 7 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, ngoài các loại rau củ như trong thực đơn cho bé 5 – 6 tháng, mẹ có thể thêm cà chua, nấm, cải bó xôi, rau bắp cải, rau cải dền… thái nhuyễn. Khi bé được 7 – 8 tháng, bạn có thể cho bé ăn thịt nạc (bò, heo), cá thịt đỏ (hồi), gan.

Đối với các loại trái cây, các mẹ nên cắt thành dạng dài để tập cho bé cầm và cắn ăn. Điều này sẽ giúp bé dần biết cách tự điều chỉnh cắn thức ăn như thế nào để có thể nhai và nuốt dễ dàng.

Gợi ý thực đơn ăn dặm kiểu nhật cho bé 6-7 tháng tuổi

Dưới đây là một số thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 7 tháng tuổi các mẹ có thể tham khảo để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng cho bé.

Thực đơn ăn dặm lúc 10h sáng

Súp bí đỏ thịt gà + sữa chua

Súp khoai tây đậu hà lan + sữa chua

Cháo thịt đậu bắp + bí đỏ + cải bó xôi + sữa chua dâu

Cháo khoai lang gan gà + dâu tây nghiền + súp bí đỏ

Một số thực đơn ăn dặm lúc 10 giờ sáng cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Cháo bánh mì khoai lang + súp cá rau cải + sữa chua

Cháo đậu bắp rong biển + xoài miếng nhỏ + súp đậu thịt hành

Cháo gà bắp cải + đu đủ thái miếng nhỏ

Cháo thịt bò rau dền + chuối thái lát

Thực đơn ăn dặm lúc 5h chiều

Canh gà viên + súp bí đỏ hạt sen

Súp khoai tây bí đỏ + nước hầm vỏ tôm

Súp cà chua cá + mì trứng gà

Cháo trắng + rau ngót + cá hồi

Thực đơn ăn dặm lúc 5 giờ chiều cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Cháo đậu bắp rong biển + xoài miếng nhỏ + súp đậu thịt hành

Súp khoai tây cá hồi + su su luộc

Cháo gà bắp cải + đu đủ thái miếng nhỏ

Cháo khoai lang gan gà + dâu tây nghiền + súp bí đỏ

Ngoài hai giờ ăn chính trên, các mẹ có thể cho bé ăn tráng miệng với: đu đủ nghiền, chuối nạo, na dầm, nước cam loãng, xoài nạo,… để bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho bé.

Hy vọng qua bài viết trên, sẽ giúp các mẹ có thêm những thông tin hữu ích về xây dựng thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 7 tháng tuổi. Ngoài ra, tùy theo từng thời điểm phát triển của bé mà các mẹ cần lưu ý một số điều để có chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp bé hấp thụ và phát triển tốt hơn.