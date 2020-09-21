Cách làm bánh flan phô mai cho bé ăn dặm béo ngon nhưng không ngán

Hơn nữa, cách làm bánh flan phô mai cho bé ăn dặm cũng khá đơn giản. Được biến tấu từ công thức làm bánh flan truyền thống, vì vậy không quá ngọt và đặc. Hương vị thơm ngon, hấp dẫn với vị ngọt vừa hòa quyện độ béo nhẹ không gây cảm giác ngán, bé sẽ ăn nhiều, tăng cân đều và phát triển tốt.

Những chiếc bánh flan với chút béo béo, ngọt ngọt hòa quyện cùng với hương vị sữa tươi, phô mai thanh nhẹ là bữa ăn dặm tuyệt vời cho bé. Chỉ một miếng nhỏ đưa vào miệng đã cảm nhận được vị mịn, nhẹ, thơm, ngọt ngào như dòng sữa mẹ. Không những chỉ thơm ngon, hấp dẫn bởi mùi vị mà bánh flan còn giúp bé bổ sung nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể.

Với thành phần chính là trứng gà, sữa đặc, phô mai, bánh flan có vị béo từ sữa, thơm từ phô mai và giàu dinh dưỡng từ trứng. Nhiều bé không thích ăn trứng gà, nhưng một hũ bánh flan chỉ chứa khoảng 1/5 quả trứng, mềm xốp, thơm ngon khó cưỡng khiến bé không thể khước từ. Cộng với sữa và phô mai có nhiều lợi ích cho sức khỏe , đặc biệt trong việc phát triển trí não và chiều cao. Vì thế, mỗi ngày cho bé ăn một hũ flan sẽ rất tốt cho việc phát triển toàn diện của cơ thể.

Bánh flan không đặc và sóng sánh như thạch rau câu. Nó cũng không lỏng như sữa hay không xốp mềm như kem tươi. Nhưng loại bánh này có một nét đặc trưng riêng mềm mịn và chỉ hơi đặc, rất khác biệt so với tất cả các loại đồ ăn dặm khác của bé.

Bánh flan phô mai xốp, mềm mịn, kích thích vị giác cho bé

Đặc biệt, việc cho trẻ ăn dặm bằng bánh flan cũng cải thiện hiệu quả chứng làm biếng uống sữa tươi hay sữa công thức. Từ hai đến ba cái bánh flan sẽ tương đương một ly sữa nóng, cung cấp đủ những chất dinh dưỡng cần thiết cho bé.

Bánh flan khi cho vào miệng sẽ nhẹ nhàng như tan trên đầu lưỡi. Hơn nữa, mẹ có thể thay đổi hương vị cho bánh một cách đơn giản. Sử dụng đa dạng các nguyên liệu như thạch rau câu, kem, nước ép hoa quả, dâu tây, thanh long... Những sự kết hợp này mang lại một khẩu vị mới cho bé thưởng thức. Tùy theo ý thích mà mẹ có thể chế tạo ra công thức làm bánh flan cho bé ăn dặm. Như vậy sẽ bổ sung đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng cho bé.

Cách làm bánh flan phô mai cho bé

Bánh flan là một món ăn bổ dưỡng cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Loại bánh mang sự tinh tế nhẹ nhàng và rất nghệ thuật, được yêu chuộng trên toàn thế giới.

Để làm món bánh này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây:

4 lòng đỏ trứng.

400ml sữa tươi không đường

100ml kem tươi

80g kem phô mai

70g đường cát trắng

½ thìa tinh chất vani hoặc 1 ống bột vani

Ăn dặm bằng bánh flan giúp bé bổ sung đầy đủ dinh dưỡng

Cách làm:

Đầu tiên, cho đường, sữa tươi không đường, kem và phô mai vào nồi. Khuấy đều sau đó, đun lửa nhỏ. Trong quá trình đun thì khuấy đều cho hỗn hợp đồng nhất. Khi nào hỗn hợp ấm nóng trên bề mặt thì tắt bếp.

Tiếp theo cho trứng vào tô dùng máy đánh tan hoặc dùng phới lồng khuấy tan. Sau đó từ từ cho hỗn hợp sữa vào tô trứng, vừa đun vừa khuấy đều tay. Cho thêm vani vào và tiếp tục khuấy đến khi hỗn hợp hòa quyện đồng nhất. Dùng lọc hỗn hợp qua rây lọc khoảng 2 - 3 lần cho mịn. Tiếp theo cho hỗn hợp đã lọc vào cốc nhỏ, đặt vào khay rồi mang đi nướng cách thủy.

Bạn hãy đặt các cốc hỗn hợp vào khay, đổ nước nóng vào khay ngập ½ cốc. Nếu sợ mặt bánh bị cháy thì bạn hãy bịt kín miệng cốc bằng giấy bạc. Đây là cách đơn giản nhất để hấp cách thủy khi không có nồi hấp.

Nếu bạn có nồi hấp thì hấp cách thủy 40 phút ở lửa nhỏ nhất. Trước đó hãy đợi cho nước sôi, bịt kín các miệng cốc bằng giấy bạc và đặt cốc vào xửng hấp. Khoảng 10 phút mở nắp lau nước một lần.

Khi bánh flan chín thì hãy lấy ra, để nguội và bảo quản trong tủ lạnh, sau đó lấy ra dùng dần. Bánh flan phô mai thơm ngọt, mềm mịn, béo ngậy của trứng, sữa kết hợp cùng phô mai, đảm bảo bé ăn vào là mê.

Bánh flan trái dừa cũng là món ăn dặm tuyệt vời cho bé

Ngoài cách làm kem flan cho bé ăn dặm thì bạn có thể làm bánh flan trái dừa. Đây là món bánh được sự kết hợp hoàn hảo giữa trứng, đường, sữa cùng thạch lá dứa, làm cho hương vị món bánh flan trái dừa trở nên ngon lành, thơm mát. Đặc biệt, món bánh này có vị béo rất đặc trưng hương vị Việt Nam, hương thơm sữa dừa.

Bánh flan trái dừa không chỉ thu hút bé thức bởi hương vị mà màu sắc cũng rất hấp dẫn. Vào ngày hè, món bánh flan là món giải nhiệt tuyệt vời, tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Vì thế, bạn hãy làm nhiều lên, bảo quản trong tủ lạnh cho mọi người thưởng thức nhé.

Nguyên liệu và dụng cụ để làm món bánh flan trái dừa gồm:

Dừa xiêm

Trứng gà: 4 quả

Kem sữa tươi: 150 ml

Sữa tươi: 400 ml

Lá dứa: 10 gram

Đường cát kính : 200 gram

Bột rau câu Agar: 10 gram

Dụng cụ: Máy xay sinh tố, lò nướng, nồi, chén bát…

Lưu ý: Bạn nên chọn quả dừa xiêm có phần cơm mềm, không cứng. Phần bánh flan sẽ mềm và béo hơn. Nếu không có kem sữa tươi whipping cream, bạn cũng có thể thay thế bằng sữa tươi nguyên kem cũng được.

Cách làm:

Bước 1: Xay nước lá dứa

Lá dứa rửa sạch, cắt khúc ngắn, cho vào máy xay sinh tố cùng 1 lít nước lọc. Xay thật nhuyễn. Sau đó, lọc bỏ sạch cặn của lá.

Bước 2: Làm thạch rau câu

Để làm thạch dâu câu, bạn lấy 100g đường,10 gram bột rau câu trộn đều, sau đó cho hỗn hợp cùng nước lá dứa vào nồi, khuấy đều. Tiếp theo bắc lên bếp đun trong vòng 5 phút thì cho thêm 100 gram đường vào. Tiếp tục đun và khuấy đều đến khi hỗn hợp đặc lại, tắt bếp, bắc ra, đổ vào khuôn và chờ nguội. Khi hỗn hợp nguội, đông lại thì cắt thành các thanh dài.

Bước 3: Làm Flan

Bạn chặt bỏ vỏ cứng quả dừa, gọt sạch vỏ lụa, tiếp theo rửa lại cho dừa được trắng. Khoét một lỗ nhỏ trên đầu quả dừa, đổ hết nước dừa ra. Sau đó lấy 4 quả trứng gà đã chuẩn bị sẵn cùng kem sữa tươi, sữa tươi vào một tô lớn và khuấy đều. Tiếp theo bạn cho hỗn hợp cùng thạch rau câu đã làm trước đó vào bên trong trái dừa.

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Bánh flan dừa - Món ăn thơm ngon đậm hương vị quê nhà

Bước 4: Hấp Flan rau câu

Dùng nồi hấp đun sôi nước rồi cho quả dừa vào hấp cách thủy. Để biết bánh chín hay chưa bạn dùng tăm xiên vào chính giữa quả dừa, nếu bột bánh không dính là bánh chín.

Sau đó, đợi cho bánh thật nguội rồi hãy cho vào tủ lạnh. Khoảng 2-3 tiếng sau là có thể lấy cho bé thưởng thức. Với cách làm bánh flan cho trẻ ăn dặm này sẽ mềm mịn, béo ngọt hấp dẫn, mang lại cảm giác lạ miệng khi thưởng thức. Bé sẽ ăn nhiều, giải quyết được tình trạng biếng ăn ở trẻ nhỏ. Mẹ sẽ nuôi con nhỏ một cách nhàn tênh.

Hy vọng với những hướng dẫn trên đây đã giúp các mẹ nắm rõ cách làm bánh flan phô mai cho bé ăn dặm. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian thực hiện, mẹ sẽ có được món bánh flan ngon như ngoài tiệm, giàu dưỡng chất, vitamin lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hỗ trợ sự phát triển toàn diện cho bé.