Thực đơn các món ăn dặm cho bé 7 tháng tuổi 

Nuôi dạy con 15/09/2020 11:29

Dưới đây sẽ là thực đơn các món ăn dặm cho bé 7 tháng tuổi, giúp các mẹ có thể xây dựng cho bé yêu một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, từ đó bé có thể phát triển toàn diện nhất.

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Giai đoạn ăn dặm là thời gian đánh dấu sự phát triển quan trọng nhất của trẻ sơ sinh. Thời điểm thích hợp nhất để ăn dặm là từ 6 tháng tuổi trở lên, tuy nhiên cũng có một số bé đòi ăn sớm hơn. Chính vì vậy, các mẹ nên chuẩn bị sẵn sàng kiến thức và tinh thần để giúp mỗi bữa ăn là niềm vui của trẻ chứ không phải là cuộc chiến. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn đọc thực đơn các món ăn dặm cho bé 7 tháng tuổi lớn nhanh như thổi.

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Thực đơn các món ăn dặm cho bé 7 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Những nguyên tắc trong thực đơn ăn dặm cho bé 7 tháng

Các mẹ nên nhớ rằng bé 7 tháng tuổi vẫn cần được duy trì nguồn dinh dưỡng chủ yếu là sữa mẹ và nên cho bé bú theo nhu cầu. Bên cạnh đó, các mẹ nên chuẩn bị các món ăn dặm đảm bảo đầy đủ dưỡng chất nhất cho sự phát triển của trẻ.

Thực đơn ăn dặm cho bé 7 tháng tuổi tốt nhất là kết hợp 1 bữa ăn bột mặn và 1 bữa ăn bột ngọt, điều này sẽ giúp bé được thay đổi khẩu vị, không bị chán ăn. Đặc biệt, mẹ nên bổ sung thêm các loại thực phẩm khác như thịt, trứng, cá, rau xanh, trái cây,… nhằm cung cấp các chất dinh dưỡng, khoáng chất và vitamin cần thiết cho bé.

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Các mẹ nên bổ sung thêm nhiều loại thực phẩm trong chế độ ăn dặm cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những nguyên tắc cho bé ăn dặm là thời gian bữa ăn không kéo dài quá 30 phút dù bé ăn nhiều hay ăn ít bởi điều này sẽ tạo thói quen không tốt cho các bé. 

Thực đơn ăn dặm cho bé 7 tháng tuổi của Viện dinh dưỡng

Hiện nay, các mẹ thường cho bé ăn dặm theo một kiểu thực đơn nhất định nào đó, phổ biến nhất là: 

Ở đây, Phunuvagiadinh sẽ giới thiệu đến bạn đọc chi tiết về thực đơn ăn dặm cho bé 7 tháng tuổi của Viện dinh dưỡng. Theo đó, tổng khối lượng ăn/ngày của 1 bé 7 tháng tuổi cần đạt khoảng 1200ml, gồm 600ml sữa và 400-600ml bột (tương đương 2-3 bữa). 

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Thực đơn ăn dặm cho bé 7 tháng tuổi của Viện dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Buổi sáng

  • 5 giờ: Cho bé bú sữa mẹ.
  • 7 giờ: Cho bé ăn dặm 1 trong những món sau:

+ Bột trứng: được nấu từ 1 lòng đỏ trứng gà, 20g bột gạo, 1 thìa cafe dầu ăn, 2 thìa cafe bột lá rau ngót.

+ Bột thịt lợn: được nấu từ 20g thịt nạc vai, 20g bột gạo, 1 thìa cafe dầu ăn, 2 thìa cafe bột rau xanh (như rau ngót, cải bó xôi, mồng tơi,…).

+ Bột thịt gà: được nấu từ 20g thịt gà, 20g bột gạo, 1 thìa cafe dầu ăn, 2 thìa cafe lá rau xanh.

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Các loại cháo bột cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

+ Bột thịt bò: 20g thịt bò, 20g bột gạo, 1 thìa cafe dầu ăn, 2 thìa cafe lá rau xanh.

  • 8 giờ: Cho bé bú mẹ hoặc ăn 50g đu đủ chín hoặc ½ quả chuối tiêu.
  • 9 giờ: Cho bé bú mẹ.

Lưu ý: Khi bé 7 tháng tuổi, các mẹ thường quay trở lại với công việc nên hãy dùng máy hút sữa hoặc bình hút sữa để trữ sẵn trong tủ đông. Chỉ việc hâm nóng lại với máy hâm sữa khi sắp đến giờ cho bé uống sữa là được.

Buổi trưa

  • 11 giờ: Cho bé ăn dặm 1 trong những món: bột trứng, bột thịt lớn, bột thịt gà hoặc bột thịt bò.

Buổi chiều

  • 14 giờ: Cho bé bú sữa mẹ hoặc uống sữa công thức.
  • 15 giờ: Cho bé uống nước cam (1 quả cam ngọt vắt lấy nước, thêm 5ml nước lọc).
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Bổ sung nước cam vào thực đơn ăn dặm cho bé 7 tháng buổi chiều - Ảnh minh họa: Internet
  • 17 giờ: Cho bé ăn 1 trong những loại bột:

+ Bột cua: 20g bột gạo, 50ml nước lọc cua, 1 thìa cafe dầu ăn, 2 thìa cafe lá rau xanh.

+ Bột bí đỏ, đậu xanh: 20g bột gạo, 10g bí đỏ, 10g bột đậu xanh, 1 thìa cafe dầu ăn.

Buổi tối

  • 20 giờ: Cho bé bú sữa mẹ.

Lưu ý: Tùy theo thể trạng cũng như sở thích của từng bé, các mẹ hãy thay đổi nguyên liệu và liều lượng cho phù hợp. Cần đảm bảo tổng lượng ăn trong ngày của bé đạt khoảng 1200ml.

Các món ăn dặm cho bé 7 tháng tuổi không bị ngán

Dưới đây là cách chế biến một số món ăn dặm cho bé 7 tháng tuổi vô cùng bổ dưỡng mà lại rất ngon miệng:

Bột trứng

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Món cháo bột trứng cho bé 7 tháng ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet
  • Hòa 20g bột gạo với nước lã, khuấy đều cho tan rồi đun trên lửa vừa, khuấy đều tay.
  • Để bột sôi khoảng 5 phút đến khi chín đều thì cho 1 lòng đỏ trứng gà vào. Lưu ý đổ từ từ trứng vào và khuấy đều tay để trứng không bị vón cục.
  • Chờ bột sôi khoảng 1 phút thì thêm vào 1 thìa dầu ăn, khuấy đều rồi nhấc nhanh nồi ra khỏi bếp.

Bột thịt lợn + Rau chùm ngây

  • Rửa sạch rau chùm ngây, cắt nhỏ rồi xay nhuyễn, thu được 15ml nước xay.
  • Xào chín 20g thịt nạc xay với 1 thìa dầu ăn.
  • Hòa 20g bột gạo cùng nước lã, khuấy đều đến khi bột tan hết, sau đó đun trên bếp với lửa vừa, khuấy đều tay.
  • Chờ bột sôi 1 phút rồi cho thịt và rau chùm ngây vào, khuấy đều, ninh nhừ thêm 10 phút là xong.

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Cháo gà + cà rốt

  • Rửa sạch 20g thịt gà rồi xay nhuyễn.
  • Cà rốt cạo vỏ, rửa sạch rồi thái nhỏ khoảng 10g.
  • Xào gà cùng 1 thìa cafe dầu ăn. Đến khi thịt gà chín thì cho cà rốt vào đảo đều cho chín hoàn toàn.
  • Hòa 20g bột gạo với nước lã, khuấy đều cho bột tan hết rồi đun trên lửa vừa, khuấy đều tay.
  • Cho hỗn hợp gà, cà rốt chín vào cháo, ninh đến khi nhừ cà rốt là được.

Trên đây là thực đơn các món ăn dặm cho bé 7 tháng mà chúng tôi muốn chia sẻ với các mẹ. Mong rằng bài viết hữu ích với các mẹ trong việc chăm con. 

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