Cách nấu cháo cho bé 7 tháng tuổi mà mẹ bỉm sữa không thể bỏ qua

Cháo xay nhuyễn mềm mịn là món ăn tốt nhất dành cho bé ở giai đoạn 7 tháng tuổi. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nấu được cháo đúng cách vừa đảm bảo an toàn vệ sinh vừa đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu cho quá trình phát triển của bé. Vậy cách nấu cháo cho bé 7 tháng tuổi như thế nào? Mời bố mẹ cùng tham khảo qua bài viết hôm nay.

Trong giai đoạn này, cha mẹ nên dành thời gian để chăm chút bữa ăn cho bé. Việc tự nấu các món cháo ở nhà cho bé là hết sức cần thiết, đảm bảo an toàn vệ sinh cũng như đầy đủ dinh dưỡng nhất cho sự phát triển của bé. Tránh lạm dụng cháo dinh dưỡng mua về bởi hệ tiêu hóa của bé vẫn còn nhạy cảm, dễ mắc bệnh khi ăn những thực phẩm không được đảm bảo.

Khi được 7 tháng tuổi, bé sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn ăn dặm. Lúc này, hệ tiêu hóa của bé đã có đủ thời gian để bắt đầu thích nghi với việc ăn những món mềm nhuyễn. Theo khuyến cáo của dinh dưỡng học, cháo là thực phẩm tốt nhất dành cho thời kỳ ăn dặm của bé. Bên cạnh đó, các loại bột dinh dưỡng pha chế cũng là lựa chọn bổ dưỡng dành cho bé.

Trẻ 7 tháng tuổi có thể ăn nhiều thực phẩm khác nhau như: thịt nạc, cá, trứng, đậu,… Do đó, cha mẹ có thể hoàn toàn đa dạng hóa thực đơn cho bé. Tuy nhiên, nên hạn chế cho bé ăn sớm các thực phẩm có nguồn gốc từ hải sản bởi chúng chứa nhiều khoáng chất khiến hệ tiêu hóa của trẻ khó hấp thu.

Trẻ 7 tháng tuổi có thể ăn nhiều thực phẩm khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên tắc nấu cháo cho trẻ ở giai đoạn này là phải xay thật nhuyễn và mềm mịn để đảm bảo bé tiêu hóa và hấp thụ chất tốt nhất. Lượng cháo cho bé 7 tháng là từ ít rồi tập tăng dần theo thời gian, tránh cho bé ăn quá nhiều ngay lúc đầu. Về sau có thể đa dạng thêm những nguyên liệu chế biến lẫn độ đặc của cháo.

Lưu ý: Nhiều cha mẹ luôn thắc mắc nấu cháo cho bé 7 tháng có nêm gia vị không? Theo cách chuyên gia dinh dưỡng học, câu trả lời là cần hạn chế nêm khi nấu cho bé 7 tháng tuổi để tốt cho thận của trẻ.

Thực đơn hàng ngày cho bé 7 tháng tuổi

Bước đầu cho bé 7 tháng tuổi ăn dặm, cha mẹ nên chú ý chọn những thực phẩm đơn giản giúp bé dễ ăn và dễ hấp thụ khi tiêu hóa. Từ 8 tháng tuổi đến 1 tuổi, bé bắt đầu quen dần với chế độ ăn, cha mẹ hãy đa dạng hóa thức ăn nhiều hơn. Dưới đây là thực đơn hàng ngày cho bé 7 tuổi, hãy cùng tham khảo.

Buổi sáng của bé

- Cháo trắng trứng:

+ Nguyên liệu: 20g gạo xay, 250ml nước sạch, 1 quả trứng gà.

+ Cách làm: Vo gạo, cho vào nồi và thêm 250ml nước rồi đem đun sôi khoảng 10 phút cho cháo nhừ ra. Trứng tách lấy tròng đỏ, cho vào nồi cháo đang sôi, khuấy đều tay liên tục để không bị vón cục. Khi trứng gà tan đều trong cháo thành hỗn hợp vàng, nêm thêm chút ít gia vị rồi tắt bếp. Cuối cùng, múc ra chén để nguội bớt.

Cháo trắng trứng cho buổi sáng của bé - Ảnh minh họa: Internet

+ Cha mẹ có thể thay đổi khẩu vị cho bé mỗi bữa bằng cách luân phiên nấu cháo trứng kết hợp với một số loại rau củ quả phù hợp được xay nhuyễn. Việc thay đổi cách chế biến này có thể giúp bé ngon miệng và đầy đủ dưỡng chất thiết yếu hơn.

- Cháo trắng sữa:

+ Nguyên liệu: 20g gạo xay, 250ml nước sạch, 7 muỗng sữa bột.

+ Cách làm: Cho gạo đã vo vào 250ml nước rồi đem đun sôi. Khi sôi, lấy phần nước cháo bỏ sữa vào để pha.Tiếp đến, cho lại vào phần cháo đặc và đun sôi tiếp thêm ít phút, khuấy đều tay để hoàn tan. Khi cháo vừa sôi tới thì tắt bếp và múc ra chén để nguội bớt.

+ Cháo sữa béo ngon dinh dưỡng sẽ giúp bé thay đổi khẩu vị rất tốt.

Cháo trắng sữa cho bé buổi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Buổi trưa và tối của bé

Đây là hai bữa ăn chính của bé. Do đó, để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho bé trong một ngày thì cha mẹ nên bổ sung thêm những thực phẩm có hàm lượng chất dinh dưỡng cao như: thịt nạc, rau, củ quả…

- Cháo thịt bằm bí đỏ

+ Nguyên liệu: 100g gạo, 80g bí đỏ, 50g thịt heo nạc.

+ Cách làm:

Gạo đã vo cho vào nước đun sôi. Bí đỏ gọt vỏ rửa sạch, băm nhỏ để khi nấu nhanh mềm. Thịt nạc rửa sạch băm nhuyễn rồi ướp kèm chút ít gia vị.

Cho ít dầu vào nồi rồi bỏ thịt bằm vào xào cho săn lại. Tiếp đến cho nước dùng vừa đủ cùng với bí đỏ vào rồi ninh nhừ.

Cuối cùng cho cháo đã nấu vào, nêm chút gia vị. Đun thêm vài phút rồi múc ra chén để nguội bớt.

Cháo thịt bằm bí đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thay đổi các loại thịt khác theo ngày như: gà, tôm, cá… hoặc thêm vào các loại rau củ quả tùy chọn. Đối với các loại thịt có xương thì nên đảm bảo loại bỏ hết phần xương và xay nhuyễn. Chủ động thay đổi nguyên liệu để giúp món ăn của bé đa dạng cũng như đầy đủ dinh dưỡng hơn.

Thay đổi nguyên liệu giúp bé ngon miệng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Với cách nấu cháo cho bé 7 tháng tuổi mà bài viết vừa chia sẻ, hy vọng sẽ góp phần vào kinh nghiệm của cha mẹ để giúp bé ăn dặm đầy đủ dinh dưỡng trong ngày. Việc đảm bảo bữa ăn đủ chất sẽ giúp bé khỏe mạnh cũng như quá trình phát triển diễn ra suôn sẻ.