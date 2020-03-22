Cách nấu cháo cho bé 1 tuổi giúp bé ăn ngon và chóng lớn

Nuôi dạy con 22/03/2020 05:00

Trẻ 1 tuổi là giai đoạn chuyển chính thức từ chế độ ăn dặm bột thành cháo. Lúc này, các mẹ nên học cách nấu cháo cho bé 1 tuổi giúp trẻ ngon miệng và lớn nhanh.

Nội dung bài viết

Bé 1 tuổi là giai đoạn cần được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng bằng các món cháo ăn dặm. Cách nấu cháo cho bé 1 tuổi tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự hiểu biết về thành phần dinh dưỡng của thực phẩm. Việc mẹ nắm trong tay được những mẹo nấu cháo ngon và hiểu về dinh dưỡng sẽ giúp bé ăn ngon hơn, tăng cân chóng lớn và khỏe mạnh.

Cach nau chao cho be 1 tuoi 1
Cách nấu cháo cho bé 1 tuổi giúp bé ăn nhanh chóng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo nấu cháo cho bé 1 tuổi

Nước, gạo và thời gian để nấu cháo là 3 yếu tố quan trọng nhất của một nồi cháo ngon, bên cạnh là một số loại nguyên liệu đi kèm như thịt lợn, thịt bò, tôm,...

  • Mẹ có thể dùng nước hầm thịt gà để tăng hương vị đậm đà cho cháo. Nếu không có thời gian hoặc quá bận rộn, nước dashi rau củ cũng là một gợi ý tuyệt vời.
  • Để cháo sánh và ngon hơn, mẹ nên cho thêm một ít gạo nếp vào. Không chỉ tạo độ sánh mà gạo nếp còn giúp bát cháo thơm hơn.
Cach nau chao cho be 1 tuoi 2
Gạo nếp sẽ giúp cháo sánh và ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet
  • Để cháo nhanh nhừ, các mẹ hãy hạ lửa khi thấy nồi cháo bắt đầu sôi. Để sôi lăn tăn như vậy một lúc rồi đậy vung thật kín, tắt bếp. Đợi một lúc, mẹ lại bật bếp lên để nồi cháo sôi lại, hạ lửa và nhẹ nhàng khuấy liên tục. Điều này sẽ giúp gạo ra nhựa và sánh lại, không bị vữa.
  • Nếu vội quá, mẹ có thể dùng cơm nát để nấu cháo cho bé. Để có cơm nát, bạn hãy vo gạo rồi cho vào bát, thêm nước nhiều một chút. Sau đó, cho bát cơm vào nồi cơm điện. Đến khi cơm chín thì cơm nát của bé cũng hoàn thành.
Cach nau chao cho be 1 tuoi 3
Nếu không có thời gian, mẹ có thể dùng cơm nát để nấu cháo cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo cho bé 1 tuổi chóng lớn

Làm sao để nấu cháo đúng cách cho bé 1 tuổi không phải là điều đơn giản. Dưới đây là những cách nấu cháo cho bé 1 tuổi tăng cân hiệu quả không tốn nhiều thời gian của các mẹ.

Cháo bí đỏ cá hồi giúp bé thông minh

Bí đỏ và cá hồi là thực phẩm giàu chất béo có lợi, nhiều dinh dưỡng đối với sự phát triển của bé đồng thời kích thích trí não thông minh hơn. Các nguyên liệu để nấu món cháo này bao gồm: gạo tẻ 2 nắm, gạo nếp 2 nắm, cá hồi 500g, bí đỏ 300g, hành khô 1 củ, dầu olive, các loại gia vị. 

Cach nau chao cho be 1 tuoi 4
Cháo bí đỏ cá hồi giúp bé thông minh, tăng cường trí nhớ - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm như sau:

  • Sơ chế cá hồi: Rửa sạch cá hồi rồi tách riêng thịt khỏi xương. Sau đó, dùng giấm ăn để rửa sạch thịt cá. Pha vài lát gừng với nước sôi, sau đó cho cá hồi vào chần qua để giảm mùi tanh của cá. 
  • Tiếp theo, dùng phần xương cá hồi đã tách riêng để hầm nước vừa đủ. Đến khi sôi, bạn vặn nhỏ lửa, để liu riu cho đến khi sơ chế xong nguyên liệu khác.
  • Bí đỏ gọt, rửa sạch và thái miếng sao cho vừa ăn. Tiếp theo, bạn hãy vớt xương cá hồi trong nồi nước ra, đổ phần gạo đã chuẩn bị vào và đun cho mềm. Đến khi gạo nở đều, hạ lửa rồi đậy vung kín lại.
  • Thái cá hồi thành từng miếng vừa bé ăn. Phi hành lên cho thơm rồi đổ thịt cá vào đảo đều tay. Khi cá đã chín tái thì nêm cho vừa ăn, chờ chín hẳn thì tắt bếp.
  • Sau đó, ninh chung bí đỏ với cháo cho thật mềm. Khuấy đều cho bí đỏ với cháo quyện vào nhau rồi nêm gia vị một lần nữa và tắt bếp.
  • Múc cháo ra bát và để phần thịt cá hồi vừa xào lên trên, thêm 1 muỗng dầu olive là bé có thể thưởng thức được.

Cháo cá lóc bổ dưỡng

Các nguyên liệu để nấu món cháo này gồm có: cá quả (cá lóc) 1 khúc vừa ăn, gạo nếp 2 nắm, gạo tẻ 2 nắm, rau củ tùy thích, gừng vài lát, hành tím, hành lá vài nhánh và gia vị.

Cach nau chao cho be 1 tuoi 5
Cháo cá lóc thơm ngon bổ dưỡng cho bé 1 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm như sau:

  • Rửa sạch cá rồi luộc chín với vài lát gừng cho hết tanh. Rau củ gọt vỏ, rửa sạch và thái miếng vừa ăn.
  • Ninh sẵn nồi cháo cho chín rồi cho rau củ vào đun mềm. Liên tục khuấy để giúp cháo sánh lại, đồng thời để rau củ quyện vào gạo.
  • Cá quả sau khi luộc chín thì bóc da và gỡ sạch xương. Rửa sạch hành tím rồi phi thơm, sau đó cho cá vào xào qua.
  • Khi nào cháo chín thì múc ra bát, cho cá quả đã xào thơm lên trên. Và mẹ đã có thể bắt đầu cho bé ăn.

Cháo ếch ngon đã miệng

Nguyên liệu để nấu món cháo này gồm có: ếch, gạo nếp 2 nắm, gạo tẻ 2 nắm, bột nêm, nước dashi rau củ hoặc nước hầm gà, cà rốt, hành tím, hành lá, rau mùi.

Cach nau chao cho be 1 tuoi 6
Cháo ếch và cà rốt ngon đã miệng cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm như sau:

  • Cho gạo và nước dashi rau củ vào nồi và ninh nhừ.
  • Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt hạt lựu, sau đó cho vào nồi cháo đun nhừ.
  • Rửa sạch ếch, thái miếng vừa ăn rồi ướp thêm chút bột nêm trong khoảng 20 phút cho ngấm gia vị.
  • Phi hành khô thơm lên, cho ếch vào đảo đều cho chín.
  • Múc cháo ra bát rồi cho thịt ếch lên trên, rắc thêm một ít hành khô đã phi thơm, hành lá và rau mùi thái nhỏ.

Thực đơn nấu cháo cho bé 1 tuổi

Các món cháo cho bé 1 tuổi tăng cân nên được thay đổi qua các bữa ăn hàng ngày. Thực đơn cho bé 1 tuổi ăn cháo mà các mẹ có thể tham khảo như:

  • Cháo lươn và cà rốt.
  • Cháo thịt cóc và củ mài.
  • Cháo thịt gà và bí đỏ.
  • Cháo thịt lợn và đậu cô ve.
  • Cháo tôm và cải xanh.
  • Cháo cá quả và cà rốt.
  • Cháo thịt bò và khoai tây.

Trên đây là cách nấu cháo cho bé 1 tuổi cực kỳ đơn giản. Mẹ chỉ cần khéo léo một chút là có thể chuẩn bị cho bé những món cháo ăn dặm bổ dưỡng. Mong rằng với những thông tin trên, mẹ sẽ có thêm những kinh nghiệm chăm sóc trẻ tốt hơn.

Cách nấu cháo cho bé 8 tháng giúp bé phát triển toàn diện

Cách nấu cháo cho bé 8 tháng giúp bé phát triển toàn diện

Bé 8 tháng tuổi là giai đoạn đang bước lên “nấc thang” mới về mặt thể chất. Dưới đây là cách nấu cháo cho bé 8 tháng tuổi phù hợp với sự phát triển của bé. 

Xem thêm
Từ khóa:   nấu cháo đúng cách cho bé 1 tuổi cách nấu cháo cho bé 1 tuổi tăng cân thực đơn nấu cháo cho bé 1 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?