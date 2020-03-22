Cách nấu cháo cho bé 1 tuổi giúp bé ăn ngon và chóng lớn

Trẻ 1 tuổi là giai đoạn chuyển chính thức từ chế độ ăn dặm bột thành cháo. Lúc này, các mẹ nên học cách nấu cháo cho bé 1 tuổi giúp trẻ ngon miệng và lớn nhanh.

Cách nấu cháo cho bé 1 tuổi giúp bé ăn nhanh chóng lớn - Ảnh minh họa: Internet Mẹo nấu cháo cho bé 1 tuổi Nước, gạo và thời gian để nấu cháo là 3 yếu tố quan trọng nhất của một nồi cháo ngon, bên cạnh là một số loại nguyên liệu đi kèm như thịt lợn, thịt bò, tôm,... Mẹ có thể dùng nước hầm thịt gà để tăng hương vị đậm đà cho cháo. Nếu không có thời gian hoặc quá bận rộn, nước dashi rau củ cũng là một gợi ý tuyệt vời.

Để cháo sánh và ngon hơn, mẹ nên cho thêm một ít gạo nếp vào. Không chỉ tạo độ sánh mà gạo nếp còn giúp bát cháo thơm hơn. Gạo nếp sẽ giúp cháo sánh và ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet Để cháo nhanh nhừ, các mẹ hãy hạ lửa khi thấy nồi cháo bắt đầu sôi. Để sôi lăn tăn như vậy một lúc rồi đậy vung thật kín, tắt bếp. Đợi một lúc, mẹ lại bật bếp lên để nồi cháo sôi lại, hạ lửa và nhẹ nhàng khuấy liên tục. Điều này sẽ giúp gạo ra nhựa và sánh lại, không bị vữa.

Nếu vội quá, mẹ có thể dùng cơm nát để nấu cháo cho bé. Để có cơm nát, bạn hãy vo gạo rồi cho vào bát, thêm nước nhiều một chút. Sau đó, cho bát cơm vào nồi cơm điện. Đến khi cơm chín thì cơm nát của bé cũng hoàn thành. Nếu không có thời gian, mẹ có thể dùng cơm nát để nấu cháo cho bé - Ảnh minh họa: Internet Cách nấu cháo cho bé 1 tuổi chóng lớn Làm sao để nấu cháo đúng cách cho bé 1 tuổi không phải là điều đơn giản. Dưới đây là những cách nấu cháo cho bé 1 tuổi tăng cân hiệu quả không tốn nhiều thời gian của các mẹ.

Cháo bí đỏ cá hồi giúp bé thông minh Bí đỏ và cá hồi là thực phẩm giàu chất béo có lợi, nhiều dinh dưỡng đối với sự phát triển của bé đồng thời kích thích trí não thông minh hơn. Các nguyên liệu để nấu món cháo này bao gồm: gạo tẻ 2 nắm, gạo nếp 2 nắm, cá hồi 500g, bí đỏ 300g, hành khô 1 củ, dầu olive, các loại gia vị. Cháo bí đỏ cá hồi giúp bé thông minh, tăng cường trí nhớ - Ảnh minh họa: Internet Cách làm như sau: Sơ chế cá hồi: Rửa sạch cá hồi rồi tách riêng thịt khỏi xương. Sau đó, dùng giấm ăn để rửa sạch thịt cá. Pha vài lát gừng với nước sôi, sau đó cho cá hồi vào chần qua để giảm mùi tanh của cá.

Tiếp theo, dùng phần xương cá hồi đã tách riêng để hầm nước vừa đủ. Đến khi sôi, bạn vặn nhỏ lửa, để liu riu cho đến khi sơ chế xong nguyên liệu khác.

Bí đỏ gọt, rửa sạch và thái miếng sao cho vừa ăn. Tiếp theo, bạn hãy vớt xương cá hồi trong nồi nước ra, đổ phần gạo đã chuẩn bị vào và đun cho mềm. Đến khi gạo nở đều, hạ lửa rồi đậy vung kín lại.

Thái cá hồi thành từng miếng vừa bé ăn. Phi hành lên cho thơm rồi đổ thịt cá vào đảo đều tay. Khi cá đã chín tái thì nêm cho vừa ăn, chờ chín hẳn thì tắt bếp.

Sau đó, ninh chung bí đỏ với cháo cho thật mềm. Khuấy đều cho bí đỏ với cháo quyện vào nhau rồi nêm gia vị một lần nữa và tắt bếp.

Múc cháo ra bát và để phần thịt cá hồi vừa xào lên trên, thêm 1 muỗng dầu olive là bé có thể thưởng thức được. Cháo cá lóc bổ dưỡng Các nguyên liệu để nấu món cháo này gồm có: cá quả (cá lóc) 1 khúc vừa ăn, gạo nếp 2 nắm, gạo tẻ 2 nắm, rau củ tùy thích, gừng vài lát, hành tím, hành lá vài nhánh và gia vị. Cháo cá lóc thơm ngon bổ dưỡng cho bé 1 tuổi - Ảnh minh họa: Internet Cách làm như sau: Rửa sạch cá rồi luộc chín với vài lát gừng cho hết tanh. Rau củ gọt vỏ, rửa sạch và thái miếng vừa ăn.

Ninh sẵn nồi cháo cho chín rồi cho rau củ vào đun mềm. Liên tục khuấy để giúp cháo sánh lại, đồng thời để rau củ quyện vào gạo.

Cá quả sau khi luộc chín thì bóc da và gỡ sạch xương. Rửa sạch hành tím rồi phi thơm, sau đó cho cá vào xào qua.

Khi nào cháo chín thì múc ra bát, cho cá quả đã xào thơm lên trên. Và mẹ đã có thể bắt đầu cho bé ăn. Cháo ếch ngon đã miệng Nguyên liệu để nấu món cháo này gồm có: ếch, gạo nếp 2 nắm, gạo tẻ 2 nắm, bột nêm, nước dashi rau củ hoặc nước hầm gà, cà rốt, hành tím, hành lá, rau mùi. Cháo ếch và cà rốt ngon đã miệng cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet Cách làm như sau: Cho gạo và nước dashi rau củ vào nồi và ninh nhừ.

Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt hạt lựu, sau đó cho vào nồi cháo đun nhừ.

Rửa sạch ếch, thái miếng vừa ăn rồi ướp thêm chút bột nêm trong khoảng 20 phút cho ngấm gia vị.

Phi hành khô thơm lên, cho ếch vào đảo đều cho chín.

Múc cháo ra bát rồi cho thịt ếch lên trên, rắc thêm một ít hành khô đã phi thơm, hành lá và rau mùi thái nhỏ. Thực đơn nấu cháo cho bé 1 tuổi Các món cháo cho bé 1 tuổi tăng cân nên được thay đổi qua các bữa ăn hàng ngày. Thực đơn cho bé 1 tuổi ăn cháo mà các mẹ có thể tham khảo như: Cháo lươn và cà rốt.

Cháo thịt cóc và củ mài.

Cháo thịt gà và bí đỏ.

Cháo thịt lợn và đậu cô ve.

Cháo tôm và cải xanh.

Cháo cá quả và cà rốt.

Cháo thịt bò và khoai tây. Trên đây là cách nấu cháo cho bé 1 tuổi cực kỳ đơn giản. Mẹ chỉ cần khéo léo một chút là có thể chuẩn bị cho bé những món cháo ăn dặm bổ dưỡng. Mong rằng với những thông tin trên, mẹ sẽ có thêm những kinh nghiệm chăm sóc trẻ tốt hơn.

Cách nấu cháo cho bé 8 tháng giúp bé phát triển toàn diện Bé 8 tháng tuổi là giai đoạn đang bước lên “nấc thang” mới về mặt thể chất. Dưới đây là cách nấu cháo cho bé 8 tháng tuổi phù hợp với sự phát triển của bé.

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