Cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm thơm ngon và bổ dưỡng

Cháo thịt bò là món ăn nhiều dưỡng chất, rất tốt cho người ăn. Với trẻ nhỏ khi ăn cháo thịt bò sẽ giúp kích thích phát triển trí não và ổn định hệ tiêu hóa. Bài viết dưới đây xin hướng dẫn đến các mẹ một số cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm thơm ngon, giúp bé ăn ngon miệng hơn.

Các mẹ có thể sử dụng thêm một số loại rau củ như: bí đỏ, mồng tơi, cần tây,…để nấu cùng cháo thịt bò giúp bổ sung vitamin và các chất dinh dưỡng khác cho trẻ. Khi bé được 6 tháng tuổi, bạn có thể nấu cháo thịt bò để cho bé ăn dặm nhưng lưu ý thịt bò cần được xay nhuyễn để không làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa còn non nớt của bé.

Trong thành phần của thịt bò chứa nhiều các chất dinh dưỡng như: protein, calo, các loại vitamin như B6, B12 cung cấp năng lượng, kích thích sự phát triển não của trẻ nhỏ. Ngoài ra, trong thịt bò còn chứa các nguyên tố vi lượng như canxi, kali, sắt giúp tăng cường sản sinh tế bào hồng cầu, đưa máu nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể.

Một số cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm

Dựa vào số tháng tuổi của trẻ giúp bạn đưa ra cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm một cách hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp với nhiều loại rau củ khác nhau để tạo ra các món cháo thịt bò thơm ngon, bổ dưỡng, tạo sự ngon miệng cho bé.

Cháo thịt bò cho bé 6 tháng tuổi

Khi nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm 6 tháng, các mẹ không nên cho các gia vị như hành, tỏi, gừng bởi nó làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ. Các mẹ có thể sử dụng bí đỏ để kết hợp nấu cháo thịt bò giúp bé ăn ngon miệng, dễ tiêu và hấp thụ đầy đủ dưỡng chất.

Cháo thịt bò bí đỏ cho bé 6 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Chuẩn bị nguyên liệu khoảng 20g thịt bò, 15g bí đỏ, 100g cháo đã nấu sẵn, xương lợn hoặc xương chân gà.

Ninh xương lợn hoặc xương chân gà để lấy nước. Sau đó, cho bí đỏ thái hạt lựu vào nồi nước đun sôi. Đổ cháo đã nấu sẵn vào đun cùng, lưu ý đun sôi nhỏ lửa đến khi chín thì tắt bếp.

Xay nhỏ thịt bò và xay nhỏ thức ăn trong nồi. Sau đó, đun sôi cháo thịt bò đến khi thịt bò chín rồi tắt bếp, đổ ra bát và đợi cháo nguội đút cho bé ăn.

Cháo thịt bò cho bé 7 tháng tuổi

Bạn có thể sử dụng cải bó xôi làm nguyên liệu trong chế biến món cháo thịt bò cho bé ăn dặm 7 tháng tuổi.

Cách thực hiện:

Chuẩn bị nguyên liệu bao gồm: cháo trắng, thịt bò, cải bó xôi, dầu ăn.

Thịt bò rửa sạch, xay nhuyễn. Cải bó xôi rửa sạch, thái nhỏ và xay nhuyễn.

Cho cháo trắng vào nồi đun sôi, tiếp theo cho thịt bò vào đảo cùng với cháo.

Khi thịt bò chín, cho cải bó xôi vào đun cùng. Chờ đến khi cải chín thì tắt bếp.

Đổ cháo ra bát và đút cho trẻ ăn khi cháo còn ấm.

Cháo thịt bò cải bó xôi cho bé 7 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cháo thịt bò khoai tây

Đây cũng là món ăn rất thích hợp cho các bé đang trong giai đoạn ăn dặm. Cách thực hiện cháo thịt bò khoai tây như sau:

Chuẩn bị các nguyên liệu: cháo trắng đã nấu chín, 100gr thịt bò, 1 củ khoai tây, mắm, đường.

Thịt bò thái mỏng, xay nhuyễn, khoai tây bóc vỏ hấp chín rồi xay nhuyễn.

Cho cháo vào nồi đun sôi. Tiếp theo, bạn cho thịt bò và khoai tây vào đảo đều, thêm chút nước mắm, đường rồi tiếp tục đun đến khi khoai tây chín thì tắt bếp.

Đổ cháo ra bát và đút cho bé ăn khi còn ấm.

Cháo thịt bò khoai tây - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi trẻ dưới 12 tháng tuổi bạn có thể nấu cháo thịt bò nấm hương cho bé ăn dặm hàng ngày.

Cháo thịt bò nấm hương - Ảnh minh họa: Internet

Cháo thịt bò cho trẻ 2 tuổi

Để nấu cháo thịt bò cho bé 2 tuổi, bạn có thể sử dụng thêm cà rốt để nấu cùng. Trong giai đoạn bé 2 tuổi thì hệ tiêu hóa của trẻ đã ổn định hơn giai đoạn chỉ mới mấy tháng tuổi. Ngoài ra, bé cũng có thể tập nhai được các đồ ăn nhỏ, mềm. Vì vậy, bạn cũng không cần phải xay thức ăn quá nhuyễn.

Cách thực hiện:

Bạn chuẩn bị cháo trắng đã nấu chín khoảng 200gr, 100gr thịt bò, 1 củ cà rốt, mắm, dầu oliu.

Thịt bò rửa sạch, thái từng miếng rồi băm nhỏ. Cà rốt bỏ vỏ, rửa sạch, thái miếng băm nhỏ như thịt bò.

Cho cháo vào nồi đun sôi, tiếp tục cho thịt bò và cà rốt vào đun cùng cháo. Lưu ý đảo đều cháo lẫn thịt bò và cà rốt. Đun đến khi chín cà rốt thì tắt bếp, múc cháo ra bát và đút cho trẻ ăn.

Cháo thịt bò cho trẻ 3 tuổi

Bạn cũng có thể nấu cháo thịt bò cho bé 3 tuổi bằng việc sử dụng thêm cà rốt như khi nấu cho trẻ 2 tuổi.

Cháo thịt bò cà rốt cho trẻ từ 2, 3 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là hướng dẫn một số cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để các mẹ có thể nấu hàng ngày cho các con, giúp bé ăn ngon miệng và hấp thụ được nhiều dưỡng chất thiết yếu.