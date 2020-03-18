Cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm thơm ngon và bổ dưỡng

Nuôi dạy con 18/03/2020 16:43

Cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm khoa học sẽ giúp trẻ hấp thụ đầy đủ dưỡng chất từ món ăn đồng thời sự thơm ngon của món ăn sẽ kích thích trẻ ăn nhiều hơn.

Nội dung bài viết

Cháo thịt bò là món ăn nhiều dưỡng chất, rất tốt cho người ăn. Với trẻ nhỏ khi ăn cháo thịt bò sẽ giúp kích thích phát triển trí não và ổn định hệ tiêu hóa. Bài viết dưới đây xin hướng dẫn đến các mẹ một số cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm thơm ngon, giúp bé ăn ngon miệng hơn.

Cach nau chao thit bo cho be an dam
Cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm thơm ngon, bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của cháo thịt bò với trẻ nhỏ

Trong thành phần của thịt bò chứa nhiều các chất dinh dưỡng như: protein, calo, các loại vitamin như B6, B12 cung cấp năng lượng, kích thích sự phát triển não của trẻ nhỏ. Ngoài ra, trong thịt bò còn chứa các nguyên tố vi lượng như canxi, kali, sắt giúp tăng cường sản sinh tế bào hồng cầu, đưa máu nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể.

Các mẹ có thể sử dụng thêm một số loại rau củ như: bí đỏ, mồng tơi, cần tây,…để nấu cùng cháo thịt bò giúp bổ sung vitamin và các chất dinh dưỡng khác cho trẻ. Khi bé được 6 tháng tuổi, bạn có thể nấu cháo thịt bò để cho bé ăn dặm nhưng lưu ý thịt bò cần được xay nhuyễn để không làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa còn non nớt của bé.

Một số cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm

Dựa vào số tháng tuổi của trẻ giúp bạn đưa ra cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm một cách hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp với nhiều loại rau củ khác nhau để tạo ra các món cháo thịt bò thơm ngon, bổ dưỡng, tạo sự ngon miệng cho bé.

Cháo thịt bò cho bé 6 tháng tuổi

Khi nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm 6 tháng, các mẹ không nên cho các gia vị như hành, tỏi, gừng bởi nó làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ. Các mẹ có thể sử dụng bí đỏ để kết hợp nấu cháo thịt bò giúp bé ăn ngon miệng, dễ tiêu và hấp thụ đầy đủ dưỡng chất.

Cach nau chao thit bo cho be an dam 1
Cháo thịt bò bí đỏ cho bé 6 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

  • Chuẩn bị nguyên liệu khoảng 20g thịt bò, 15g bí đỏ, 100g cháo đã nấu sẵn, xương lợn hoặc xương chân gà.
  • Ninh xương lợn hoặc xương chân gà để lấy nước. Sau đó, cho bí đỏ thái hạt lựu vào nồi nước đun sôi. Đổ cháo đã nấu sẵn vào đun cùng, lưu ý đun sôi nhỏ lửa đến khi chín thì tắt bếp.
  • Xay nhỏ thịt bò và xay nhỏ thức ăn trong nồi. Sau đó, đun sôi cháo thịt bò đến khi thịt bò chín rồi tắt bếp, đổ ra bát và đợi cháo nguội đút cho bé ăn.

Cháo thịt bò cho bé 7 tháng tuổi

Bạn có thể sử dụng cải bó xôi làm nguyên liệu trong chế biến món cháo thịt bò cho bé ăn dặm 7 tháng tuổi.

Cách thực hiện:

  • Chuẩn bị nguyên liệu bao gồm: cháo trắng, thịt bò, cải bó xôi, dầu ăn.
  • Thịt bò rửa sạch, xay nhuyễn. Cải bó xôi rửa sạch, thái nhỏ và xay nhuyễn.
  • Cho cháo trắng vào nồi đun sôi, tiếp theo cho thịt bò vào đảo cùng với cháo. 
  • Khi thịt bò chín, cho cải bó xôi vào đun cùng. Chờ đến khi cải chín thì tắt bếp.
  • Đổ cháo ra bát và đút cho trẻ ăn khi cháo còn ấm.
Cach nau chao thit bo cho be an dam 2
Cháo thịt bò cải bó xôi cho bé 7 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cháo thịt bò khoai tây

Đây cũng là món ăn rất thích hợp cho các bé đang trong giai đoạn ăn dặm. Cách thực hiện cháo thịt bò khoai tây như sau:

  • Chuẩn bị các nguyên liệu: cháo trắng đã nấu chín, 100gr thịt bò, 1 củ khoai tây, mắm, đường.
  • Thịt bò thái mỏng, xay nhuyễn, khoai tây bóc vỏ hấp chín rồi xay nhuyễn.
  • Cho cháo vào nồi đun sôi. Tiếp theo, bạn cho thịt bò và khoai tây vào đảo đều, thêm chút nước mắm, đường rồi tiếp tục đun đến khi khoai tây chín thì tắt bếp.
  • Đổ cháo ra bát và đút cho bé ăn khi còn ấm.
Cach nau chao thit bo cho be an dam 3
Cháo thịt bò khoai tây - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi trẻ dưới 12 tháng tuổi bạn có thể nấu cháo thịt bò nấm hương cho bé ăn dặm hàng ngày.

Cach nau chao thit bo cho be an dam 4
Cháo thịt bò nấm hương - Ảnh minh họa: Internet

Cháo thịt bò cho trẻ 2 tuổi

Để nấu cháo thịt bò cho bé 2 tuổi, bạn có thể sử dụng thêm cà rốt để nấu cùng. Trong giai đoạn bé 2 tuổi thì hệ tiêu hóa của trẻ đã ổn định hơn giai đoạn chỉ mới mấy tháng tuổi. Ngoài ra, bé cũng có thể tập nhai được các đồ ăn nhỏ, mềm. Vì vậy, bạn cũng không cần phải xay thức ăn quá nhuyễn.

Cách thực hiện: 

  • Bạn chuẩn bị cháo trắng đã nấu chín khoảng 200gr, 100gr thịt bò, 1 củ cà rốt, mắm, dầu oliu.
  • Thịt bò rửa sạch, thái từng miếng rồi băm nhỏ. Cà rốt bỏ vỏ, rửa sạch, thái miếng băm nhỏ như thịt bò.
  • Cho cháo vào nồi đun sôi, tiếp tục cho thịt bò và cà rốt vào đun cùng cháo. Lưu ý đảo đều cháo lẫn thịt bò và cà rốt. Đun đến khi chín cà rốt thì tắt bếp, múc cháo ra bát và đút cho trẻ ăn.

Cháo thịt bò cho trẻ 3 tuổi

Bạn cũng có thể nấu cháo thịt bò cho bé 3 tuổi bằng việc sử dụng thêm cà rốt như khi nấu cho trẻ 2 tuổi. 

Cach nau chao thit bo cho be an dam 5
Cháo thịt bò cà rốt cho trẻ từ 2, 3 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là hướng dẫn một số cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để các mẹ có thể nấu hàng ngày cho các con, giúp bé ăn ngon miệng và hấp thụ được nhiều dưỡng chất thiết yếu.

Cho trẻ 4 tháng tuổi ăn dặm như thế nào mới là chuẩn khoa học?

Cho trẻ 4 tháng tuổi ăn dặm như thế nào mới là chuẩn khoa học?

Mỗi một đứa trẻ đều có sự phát triển khác nhau, có những bé mới chỉ được 4 tháng tuổi đã có khả năng ăn dặm. Biết cách cho trẻ 4 tháng tuổi ăn dặm như thế nào mới đúng chuẩn khoa học sẽ giúp bạn bảo vệ được hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ

Xem thêm
Từ khóa:   hướng dẫn cách nấu cháo thịt bò cho bé ăn dặm nấu cháo thịt bò cho bé 1 tuổi cách nấu cháo thịt bò cho bé 3 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?