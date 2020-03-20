Tổng hợp những thực phẩm kỵ nhau khi nấu cháo cho bé

Sau 6 tháng hoàn toàn bú sữa mẹ, bé yêu sẽ bước vào giai đoạn ăn dặm để cung cấp thêm dưỡng chất cho sự phát triển của cơ thể. Những món cháo sẽ gắn liền với bé từ thời điểm này trở về sau. Chính vì thế để tránh sự nhàm chán cho bé, các mẹ thường kết hợp nhiều loại thực phẩm với nhau. Thế nhưng, không phải sự kết nào cũng khoa học và an toàn. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp kiến thức về những thực phẩm kỵ nhau khi nấu cháo cho bé để các mẹ ghi nhớ.

Sự kết hợp giữa nhóm chất xơ và nhóm chất đạm là một thói quen cực kỳ quen thuộc của các mẹ. Tuy nhiên, không phải sự kết hợp nào cũng đúng, điển hình như nấu cải bó xôi cùng với tôm. Trong cải bó xôi chứa nhiều axit phytic, chất này sẽ liên kết với canxi có trong tôm để tạo thành muối. Chính vì thế khi kết hợp 2 loại thực phẩm này với nhau, chẳng những cơ thể sẽ không hấp thụ được gì, ngược lại hàm lượng canxi còn bị đào thải ra khỏi cơ thể.

Theo Đông y, thịt lợn có đặc tính hàn còn thịt bò có đặc tính ôn. Chính vì thế khi nấu cháo cho con, mẹ không nên kết hợp 2 loại thịt này với nhau sẽ làm mất đi hàm lượng dinh dưỡng ban đầu.

Cải bó xôi và tôm là những thực phẩm kỵ nhau khi nấu cháo cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò và lươn

Thịt bò và lươn là 2 thực phẩm giàu chất đạm. Chính vì thế, khi kết hợp 2 loại này với nhau sẽ khiến cho món cháo của bé quá nhiều năng lượng. Điều này khiến bé khó hấp thu các chất dinh dưỡng, đặc biệt là ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé, dễ dẫn đến táo bón. Chính vì vậy, mẹ chỉ nên dùng 1 loại thịt để nấu cháo cho bé mà thôi.

Cà rốt và củ cải

Cà rốt và củ cải là 2 loại thực vật mẹ thường sử dụng để nấu cháo cho bé. Tuy nhiên, khi gộp chung cả 2 loại này với nhau thì sẽ khiến cho cấu trúc dưỡng chất trong đó bị phá vỡ hoàn toàn. Trong củ cải chứa hàm lượng vitamin C khá cao. Tuy nhiên, lượng enzyme có trong cà rốt sẽ phá vỡ cấu trúc của những vitamin này, khiến các dưỡng chất không thể hấp thụ được.

Củ cải và cà rốt không nên dùng chung để nấu cháo cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò và hải sản

Thịt bò chứa nhiều photpho trong khi hải sản chứa nhiều canxi. Khi 2 chất này kết hợp với nhau sẽ tạo nên kết tủa. Chính vì thế, để cơ thể bé hấp thu dưỡng chất tốt hơn và không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa thì tốt nhất mẹ không nên kết hợp 2 thành phần này vào chung trong một bát cháo.

Khoai tây, khoai lang với cà chua

Khoai lang và khoai tây là 2 loại thực phẩm giàu tinh bột và giúp no lâu. Cà chua lại giàu hàm lượng vitamin C. 2 loại thực phẩm này kết hợp với nhau sẽ dẫn đến hiện tượng khó tiêu hóa, đầy bụng và ảnh hưởng đến dạ dày của bé. Chính vì thế, tốt nhất mẹ không nên kết hợp những thực phẩm này với nhau để nấu cháo.

Khoai tây khoai lang với cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Thịt và đậu nành

Đậu nành là một loại thực vật, tuy nhiên hàm lượng đạm trong nó khá là cao. Chính vì thế, mẹ không nên kết hợp đậu nành và thịt với nhau để bé dễ dàng hấp thụ dưỡng chất hơn. Thay vào đó, hãy kết hợp thịt và rau mồng tơi, rau ngót hoặc rau dền.

Thịt và đậu nành không nên kết hợp khi nấu cháo cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi nấu cháo cho bé

Để con yêu có thể phát triển toàn diện một cách tốt nhất, chế độ ăn uống là một phần cực kỳ quan trọng. Chính vì vậy, mẹ nên ghi nhớ một số lưu ý dưới đây để chế biến được những món cháo thơm ngon, bổ dưỡng nhất.

Đảm bảo khâu chọn lựa nguyên liệu: Hệ tiêu hóa cũng như miễn dịch của bé chưa được hoàn thiện. Chính vì thế khi lựa chọn nguyên liệu nấu cháo, mẹ nên tìm hiểu và chọn những thực phẩm tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng.

Tiếp đến, không kết hợp những món ăn kỵ nhau, gây nguy hiểm cho sức khỏe và hệ tiêu hóa của bé.

Xây dựng thực đơn đầy đủ các chất dinh dưỡng mỗi ngày. Đặc biệt, các món ăn phải có đầy đủ chất đạm, chất xơ cũng như cân bằng các chất này vừa đủ. Không nên kết hợp quá nhiều các chất đạm và canxi trong 1 bữa ăn của con.

Một số lưu ý khác khi nấu cháo cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số kiến thức về những thực phẩm kỵ nhau khi nấu cháo cho bé mà các mẹ nên lưu ý để đảm bảo có một bữa ăn đầy đủ các chất và bổ dưỡng. Các mẹ hãy lưu vào sổ tay để chăm sóc con thật đúng cách. Chúc các bé yêu luôn khỏe mạnh, ăn nhanh chóng lớn!