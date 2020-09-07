Cách nấu bột cho trẻ ăn dặm đúng cách, bổ dưỡng và hấp dẫn nhất

Những sai lầm trong cách nấu bột cho bé cũng là một vấn đề nhiều mẹ mắc phải. Nếu mẹ còn băn khoăn về vấn đề này, hãy tham khảo cách nấu bột ăn dặm được nhiều mẹ áp dụng thành công nhất nha!

Cách nấu bột cho trẻ ăn dặm có rất nhiều cách khác nhau, đa dạng và hấp dẫn. Nhưng để đầy đủ chất dinh dưỡng và hợp với tuổi của bé đúng cách nhất thì không phải ai cũng nắm rõ.

Các loại thức ăn mẹ có thể cho bé ăn một cách từ từ thường là bột ăn dặm, cháo loãng, sau đó là cháo hạt, tiếp theo có thể đa dạng như cháo đậu, cháo gạo lứt, cơm nghiền nát, cuối cùng là đến cơm nguyên hạt.

Ăn dặm là một giai đoạn quan trọng, đánh dấu sự phát triển của bé. Đây là thời gian bé bắt đầu tiếp xúc với những loại thực phẩm khác, hỗ trợ và cung cấp thêm nhiều chất dinh dưỡng giúp bé có thể phát triển toàn diện ngoài sữa mẹ.

Bé có thể ăn dặm khi được 4 - 6 tháng tuổi

Khi trẻ bước vào tháng thứ 4 – 6, mẹ đã có thể cho bé tập ăn dặm. Nhưng theo các chuyên gia, thời điểm tốt nhất là khi bước vào tháng thứ 6, lúc này hệ tiêu hoá của bé đã hoàn thiện có thể hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt ngoài sữa mẹ.

Tuy nhiên, trong cách nấu bột cho trẻ ăn dặm mẹ cũng cần lưu ý cân đối dinh dưỡng cho bé một cách hợp lý, chia đều những khẩu phần ăn trong một ngày. Nhóm chất nên bổ sung đủ cho bé là chất béo, chất đạm, tinh bột, rau và cả hoa quả, giúp bé có thể phát triển toàn diện và khỏe mạnh.

Cách nấu bột ăn dặm cho bé đúng chuẩn

Cách làm bột cho trẻ ăn dặm, mỗi mẹ sẽ có một phương pháp chế biến riêng, nhưng nhìn chung mẹ bỉm cần tuân theo những nguyên tắc dưới đây giúp bé có thể hấp thụ tốt và khỏe mạnh như sau:

Ăn dặm từ ít đến nhiều: Việc thay đổi đột ngột từ sữa mẹ sang thức ăn dặm sẽ khiến nhiều bé không kịp thích ứng. Vì vậy, trong lần đầu tiên, mẹ chỉ nên cho bé ăn với lượng thức ăn ít hơn bình thường, nên bắt đầu với ½ chén nước và tăng dần lên vào những lần sau, giúp bé có thể dung nạp một cách từ từ.

Ăn dặm từ ngọt đến mặn: Việc cho bé ăn bột ngọt trước rồi mới ăn bột mặn giúp hệ tiêu hoá của bé có thể đáp ứng và thích nghi dần với từng loại thức ăn, tránh cảm giác sợ thức ăn, không hợp tác.

Cách nấu bột cho trẻ ăn dặm mẹ cần lưu ý một số vấn đề quan trọng

Ăn dặm từ bột loãng đến đặc: Do thời gian đầu bé vẫn còn quen thuộc với sữa mẹ, nên mẹ cần cho bé ăn thức ăn loãng trước để bé thích nghi từ từ rồi mới chuyển sang dạng đặc.

Thời gian đầu không nên cho bé ăn quá nhiều chất đạm: Mẹ nên cân bằng tất cả nhóm thực phẩm, không nên cho bé ăn quá nhiều thực phẩm chứa chất đạm sẽ khiến bé dễ bị rối loạn tiêu hoá.

Bổ sung dầu cá: Việc thêm dầu cá với mức hợp lý vào thức ăn dặm, sẽ rất tốt cho sự phát triển trí não của bé.

Gợi ý những món ăn dặm ngon, đúng chuẩn cho bé

Món ăn dặm ngọt

Hướng dẫn cách nấu bột cho trẻ ăn dặm, đối với ăn dặm ngọt mặc dù giúp tiết kiệm nhiều thời gian, công thức dễ làm nhưng mẹ bỉm sữa cần lưu ý khi sử dụng các nguyên liệu là gạo, trái cây, rau củ quả, bột ăn dặm ngọt như:

Nên nấu chín rau củ trước rồi mới nghiền nát bằng tay hoặc máy xay rồi mới trộn chung với bột gạo.

Không nên nêm gia vị cho bé, hoặc có thể sử dụng gia vị dành riêng cho trẻ em nhưng ở lượng hạn chế vì gia vị không tốt cho thận của bé.

Đối với bột gạo, nên khuấy bột bằng nước lạnh, rồi tiếp tục bắc lên bếp khuấy đều tay cho đến khi bột sôi mới trộn thêm rau củ xay nhuyễn đã chuẩn bị sẵn vào.

Công thức nấu bột ăn dặm ngọt cùng bí đỏ thơm ngon

Mẹ cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Bột gạo khoảng 20gr

- Bí đỏ 30 – 35gr

- Dầu ăn dành cho trẻ em 15ml

- Sữa mẹ hoặc sữa công thức với một lượng nhỏ

Cách nấu bột ăn dặm bí đỏ như sau:

Bột ăn dặm với bí đỏ thơm ngon cho bé

Bí đỏ gọt vỏ, đem rửa sạch, thái nhỏ. Sau đó đem bí đỏ chưng cách thuỷ hoặc đem luộc đến khi bí chín mềm thì bỏ vào cối xay nhuyễn hoặc nghiền nát.

Đem bột gạo đã chuẩn bị sẵn hoà tan cùng 200ml nước lọc đun sôi để nguội, rồi bắc lên bếp đun chín, nên khuấy đều tay. Đợi đến khi bột sôi thì cho bí đỏ nghiền nát vào.

Đợi khi bột chín tới, mẹ cho thêm dầu ăn khuấy đều, tắt bếp. Mẹ cũng có thể cho thêm ít sữa đã chuẩn bị sẵn vào giúp tăng thêm hương vị của món ăn giúp bé ăn ngon và có thêm chất dinh dưỡng.

Bột ăn dặm ngọt cùng ngô và sữa

Mẹ cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Ngô khoảng 2 bắp non mềm

- Nước lọc khoảng 1 chén con

- Sữa mẹ hoặc sữa công thức khoảng 2 muỗng

- Dầu ăn khoảng 1 muỗng canh

Cách nấu bột ăn dặm ngô ngọt đơn giản, hấp dẫn

Cách làm bột ăn dặm ngô sữa:

Ngô mua về mẹ cần tách hạt, đem rửa sạch rồi cho vào máy xay cùng 1 chén nước sau đó xay nhuyễn, lọc qua rây để thu được tinh bột ngô.

Tinh bột ngô đổ vào nồi, bắc lên bếp cho thêm một muỗng canh sữa công thức hoặc sữa mẹ vào khuấy đều tay tránh bột ngô bị khét và để nhỏ lửa cho đến khi bột sữa sôi và sánh lại.

Khi bột đã sôi, mẹ nên đảo thêm một lát nữa để đảm bảo cho bột chín hẳn. Cuối cùng là cho thêm dầu ăn dành cho bé vào, đợi bột sôi lên sau đó tắt bếp.

Món ăn dặm mặn

Đối với bột ăn dặm mặn, mẹ nên lưu ý bổ sung đủ các nhóm chất giúp cho sự phát triển toàn diện của bé từ các loại thực phẩm như:

- Chất đạm: Có nhiều trong các loại thịt cá, ngoài ra có thể kết hợp cùng các loại đậu cũng rất giàu đạm như đậu hũ, đậu xanh...

- Vitamin và khoáng chất: Có trong các loại rau, nhất là rau có màu xanh đậm. Nhưng trong quá trình chế biến mẹ không nên nấu quá lâu sẽ làm mất chất.

- Chất béo: Có nhiều trong các loại hạt, dầu hạt, cá giàu omega 3 và dầu ăn dành cho trẻ.

Cách nấu bột ăn dặm mặn cùng rau ngót

Cách nấu bột rau ngót cho trẻ ăn dặm mẹ cần chuẩn bị các nguyên liệu:

- Rau ngót khoảng 25gr

- Bột gạo hoặc bột ăn dặm cho bé khoảng 20gr

- Thịt heo nạc khoảng 30gr

- Dầu ăn 1 thìa cà phê khoảng 5ml

Mách mẹ cách nấu bột cho trẻ ăn dặm cùng rau ngót giàu dinh dưỡng

Cách nấu:

Rau ngót đem rửa sạch, luộc chín rồi cho thêm một ít nước lọc vào xay nhuyễn. Sau đó rây lại để lấy phần nước và bỏ bã.

Thịt heo rửa sạch, băm nhuyễn hoặc xay nhuyễn. Trong lúc xay có thể cho thêm một ít nước để thịt không bị vón thành cục.

Bột gạo hoà cùng 300ml nước lọc, bắc lên bếp nấu đến khi sôi rồi cho thịt vào khuấy đều tay, tiếp tục cho rau ngót vào đun sôi đến khi bột rau ngót chín, cuối cùng là cho thêm dầu ăn chuẩn bị sẵn vào và tắt bếp.

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Cách nấu bột ăn dặm gạo lứt và thịt gà

Cách nấu bột gạo lứt cho bé ăn dặm cùng thịt gà mẹ cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Bột gạo lứt khoảng 10 – 15gr

- Nước lọc 200ml

- Rau cải 10gr

- Thịt ức gà 10gr

- Dầu ăn 1 muỗng cà phê

Bột ăn dặm gạo lứt thịt gà là món ăn có giá trị dinh dưỡng cao, dễ thực hiện

Cách nấu:

Thịt ức gà đem rửa sạch, băm hoặc xay thật nhuyễn. Rau cải cắt nhỏ đem luộc chín, rồi xay hoặc nghiền nát.

Hoà bột gạo lứt cùng nước, bắc lên bếp khuấy đều tay cho đến khi bột sôi, không bị vón cục.

Tiếp theo cho thịt gà vào khuấy đều, nấu chín khoảng 10 phút, rồi cho thêm rau đã chuẩn bị sẵn vào trộn đều, nấu đến khi bột sôi thêm một lần nữa thì tắt bếp cho thêm dầu ăn vào.

Hy vọng thông qua bài viết này bạn đã biết thêm những cách nấu bột cho trẻ ăn dặm đúng cách, để đảm bảo giữ được giá trị dinh dưỡng của món ăn từ những nguyên liệu dễ làm và tiết kiệm thời gian, giúp bé có bữa ăn ngon và đủ chất.