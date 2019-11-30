Bé mọc răng sốt mấy ngày, mẹ phải làm sao trong cột mốc quan trọng này?

Nuôi dạy con 30/11/2019 12:06

Hành trình bé mọc răng sốt mấy ngày khiến các bé bị hành sốt và quấy khóc, chán ăn làm sụt cân nhanh chóng. Vậy phải làm thế nào để hỗ trợ cho bé giảm bớt khó chịu tốt nhất?

Bé mọc răng sốt mấy ngày bị hành sốt khiến các mẹ đứng ngồi không yên. Đây là hiện tượng bình thường cho giai đoạn phát triển của trẻ. Để xử lý đúng cách cho bé giảm thiểu sự mệt mỏi thì bổ sung kiến thức là điều cần thiết.

Thông thường trẻ sơ sinh mọc răng chỉ bị sốt nhẹ và kéo dài trong khoảng 3 – 4 ngày. Tuy nhiên một số trường hợp bé sốt có thể kéo dài lâu hơn nhưng chỉ là sốt nhẹ, kèm theo một số biểu hiện như: hay cáu kỉnh khó ăn ngủ hơn bình thường.

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Nhận biết bé mọc răng sốt mấy ngày

  1. Giai đoạn trẻ mọc răng

Khi có dấu hiệu trẻ mọc răng sốt mấy ngày thì chị em không cần lo lắng vì đó là một giai đoạn đẹp đầu đời của trẻ. Giai đoạn này bắt đầu khi trẻ bước vào 4 đến 7 tháng tuổi.

Đầu tiên là xuất hiện 2 răng cửa dưới, đến 2 răng cửa trên dần đến hai răng cửa bên hàm trên và cuối cùng là hai răng cửa bên hàm dưới. Răng của bé sẽ được hoàn thiện với 20 cái răng sữa trước 3 tuổi.

Trẻ sốt mọc răng đầu tiên được giải thích là khi nướu sưng căng để chuẩn bị cho những chiếc răng lú nhú lên thì nhiệt độ cơ thể sẽ tăng cao nhưng thường không cao quá 30 độ. Khi nhiệt độ vượt hơn mức đó thì có thể bé đang bị sốt do một bệnh lý khác, cần đến bác sĩ để kiểm tra.

Một vài trường hợp bé chào đời đã có sẵn 1 đến 2 chiếc răng sơ sinh hoặc nhanh chóng xuất hiện răng sau đó vài tuần. Nếu những chiếc răng đó làm ảnh hưởng đến việc bú mẹ của bé thì mẹ nên gặp bác sĩ để có hướng giải quyết đúng đắn.

  1. Dấu hiệu bé sốt mọc răng?

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    Dấu hiệu bé sốt mọc răng mấy ngày

Dấu hiệu nhận biết rất quan trọng để mẹ phân biệt trẻ bị sốt thông thường hay sốt do mọc răng để yên tâm phần nào và có hướng xử lý đúng nhất. Một vài dấu hiệu mẹ dễ dàng nhìn thấy qua biểu hiện của trẻ như:

- Nước dãi chảy nhiều, thích ngậm vật cứng

- Ngứa ngáy phần nú răng

- Chảy nước mũi hay nghẹt mũi

- Hay cáu kỉnh

- Hay quấy khóc, bứt rứt trong người

- Hay cắn

- Thích nhai

- Nướu sưng đỏ và to

- Bỏ bú

- Lăn qua lăn lại, khó ngủ

- Chán ăn hay bỏ ăn (đối với trẻ ăn dặm)

- Bị tiêu chảy (tướt mọc răng)

- Bị hành sốt kéo dài hơn 24 giờ

- Nhiễm trùng răng miệng do nướu nứt ra

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Trẻ mọc răng sốt bao lâu thì khỏi?

Câu hỏi các mẹ quan tâm nhiều nhất là khi bé mọc răng trẻ sốt mọc răng bao lâu thì khỏi? Hầu như các bé bắt đầu giai đoạn mọc răng vào khoảng tháng thứ 6, có trẻ muộn hơn đến 14 tháng tuổi mới mọc răng, hầu như rơi vào trẻ thiếu tháng sinh non.  

Trẻ sốt mọc răng có nên tắm cũng là một thắc mắc của nhiều mẹ trẻ vì sợ nước sẽ làm cơn sốt tăng cao. Trường hợp cơ thể bé quá nóng thì chỉ nên lau người cho cơ thể hạ nhiệt, giảm sốt.

Tuy nhiên, lời khuyên dành cho bạn là cơ thể bé cần được giữ vệ sinh sạch sẽ, vì vậy mẹ cần cho trẻ tắm bằng nước ấm vì nước ấm sẽ giúp trẻ bình tĩnh, thư giãn tinh thần và quên đi cảm giác đau nhức, nhưng không nên tắm quá lâu như bình thường, tắm nhanh và chuẩn bị sẵn khăn lau khô, quấn người bé sau khi tắm xong.

  1. Mẹo trị sốt mọc răng cho bé

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    Mách mẹ mẹo trị sốt mọc răng cho bé

Bên cạnh việc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ thì bạn có thể thử một vài mẹo trị sốt mọc răng cho bé để giảm đau và hỗ trợ răng mọc thuận lợi hơn bằng cách cho bé ngậm nhai vòng silicon chuyên dụng đã được bỏ vào ngăn mát tủ lạnh trước đó, không để quá lâu trong tủ lạnh hoặc dùng một chiếc khăn sạch, ướt để thay thế vòng ngậm.

Hoặc bạn có thể rửa tay thật sạch, dùng đầu ngón tay chà nhẹ lên nướu bé yêu, cho bé đeo yếm hoặc lau miệng cho bé để giữ vệ sinh khi nước dãi chảy.

Một mẹo nhỏ nữa là cho bé ăn bánh ăn dặm nếu bé đang ở giai đoạn ăn dặm vì lúc này nướu bé rất ngứa cần được ma sát và thỏa mãn nhu cầu nhai, cắn. Thông thường, đó là loại bánh ít đường, rất mềm khi cho vào miệng gặp nước bọt sẽ tan ra giúp bé giảm cơn đau.

Tuy nhiên, không vì quá xót con mà thực hiện các hành động như cho bé uống ibuprofen hoặc acetaminophen, aspirin giúp giảm đau răng mà không thông qua chỉ định liều lượng của bác sĩ.

Không dùng bất kỳ loại gel hay cồn chà xát vào nướu của bé vì chúng chứa các thành phần có hại. Không cho bé tiếp xúc với đồ chơi cứng, nhọn vì khả năng làm tổn thương nướu bé rất cao.

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Mẹ hỗ trợ bé vượt qua giai đoạn mọc răng nhẹ nhàng nhất

Bên cạnh đó mẹ có thể giảm đau cho bé mọc răng sốt mấy ngày bằng cách lau người bằng nước ấm để thoát nhiệt, mặc trang phục mỏng nhẹ, thoát mồ hôi và tăng cử bú cho trẻ thành nhiều lần hơn bình thường, cho trẻ uống nhiều nước để tránh mất nước và chuối là một loại thực phẩm giúp xoa dịu vùng nướu rất hiệu quả bằng cách xắt lát lạnh.

Chế độ dinh dưỡng phù hợp cũng hỗ trợ rất nhiều trong suốt thời gian trẻ bị sốt mọc răng để bé không bị sụt cân do bị hành sốt và giữ được sức khỏe phục hồi nhanh hơn. Bé đã biết ăn thì mẹ nên sử dụng thức ăn nguội, mềm và ít gia vị như cháo, canh và bổ sung chất chống oxy hóa, kẽm, selen, canxi có trong tôm, cá, cam, kiwi, hải sản và rau xanh, nước ép trái cây, sữa.

  1. Trẻ 6 tuổi mọc răng hàm bị sốt

Trẻ 6 tuổi mọc răng hàm bị sốt diễn ra khi bé bước vào thời kỳ thay răng sữa tức giai đoạn từ 6 -12 tuổi. Chiếc răng hàm số 6 sẽ mọc lên đầu tiên, đánh dấu giai đoạn bé có những chiếc răng vĩnh viễn.

Bé mọc răng hàm trong bao lâu? Thời gian thay răng còn phụ thuộc vào đặc điểm và trị trí của từng loại răng và khiến trẻ bị sốt cao lên đến 38 hoặc 39 độ.

Khi trẻ sốt mọc răng hàm thì ba mẹ cần làm gì để hỗ trợ con vượt qua giai đoạn hoàn thiện bộ răng một cách nhẹ nhàng nhất?

Đầu tiên, mẹ cần áp dụng các biện pháp hạ sốt cho bé như làm mát cơ thể bằng cách dùng khăn ấm lau nách, bẹn, chườm trán và cho bé mặc các loại quần áo có chất liệu thoáng, nhẹ, thấm hút mồ hôi và rộng rãi, thoải mái.

Cho bé uống thêm thuốc hạ sốt hoặc dùng miếng dán hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ, cho trẻ uống nhiều nước để hạn chế mất nước và nếu bé còn đang bú mẹ thì chia thành nhiều cử bú hơn, cho trẻ uống thêm Oresol theo hướng dẫn của bác sĩ, theo dõi nhiệt độ cơ thể bé khoảng 20 phút/ lần, chú ý môi trường của bé phải là phòng thoáng khí.

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Theo dõi nhiệt độ thường xuyên khi trẻ sốt mọc răng hàm

Việc vệ sinh răng miệng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn này vì nước dãi chảy ra nhiều hơn sẽ dễ bị nhiễm khuẩn. Vì vậy, sau khi ăn nên cho trẻ dùng khăn mềm hoặc bông gạc để làm sạch răng miệng hoặc dùng khăn bọc lấy ngón tay để vệ sinh răng miệng cho trẻ dễ dàng hơn.

Cuối cùng là chế độ ăn uống, một bữa ăn nên được chia nhỏ ra thành 6 – 8 bữa thay vì 3 – 4 bữa, ăn mỗi lần một ít do hành sốt bé sẽ sinh ra chán ăn, không nên bắt ép bé hấp thụ thức ăn quá nhiều một lúc.

Lưu ý thức ăn không quá nóng, ở nhiệt độ vừa phải và được làm mềm, nhuyễn như cháo loãng, súp, nước ép hoa quả, để bé dễ nuốt, hạn chế hoạt động răng và nướu gây đau đớn. Bổ sung chất dinh dưỡng trong thực đơn và tăng lượng nước uống cho bé khi bị sốt.

Hy vọng bài viết về bé mọc răng sốt mấy ngày sẽ cung cấp đủ thông tin cần thiết cho các bậc phụ huynh để giúp bé giảm đau và vượt qua thời kỳ mọc răng một cách dễ dàng và thoải mái nhất.

Trẻ 5 tuổi mọc răng hàm: Mẹ cần chú ý để chăm sóc con đúng cách

Trẻ 5 tuổi mọc răng hàm: Mẹ cần chú ý để chăm sóc con đúng cách

Trẻ 5 tuổi mọc răng hàm là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của trẻ sau khi các răng sữa bắt đầu rụng dần, thay vào đó là những chiếc răng vĩnh viễn cứng cáp. Do đó, bố mẹ cần chú ý để có cách chăm sóc tốt, giúp con sở hữu một hàm răng xinh.

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