Mẹ cần biết: dấu hiệu trẻ mọc răng hàm

Trong quy trình mọc răng của trẻ, chiếc răng hàm đầu tiên thường sẽ mọc trong khoảng thời gian từ 13 tháng - 19 tháng đối với hàm trên và trong khoảng 14 tháng - 18 tháng đối với răng hàm dưới. Trẻ mọc răng hàm thứ 2 trong khoảng 25 - 33 tháng tuổi đối với hàm trên và 23 - 31 tháng tuổi đối với răng hàm dưới.

Thông thường, trẻ khi bước sang tháng thứ 6 sẽ bắt đầu nhú chiếc răng đầu tiên và trong 12 tháng đầu đời trẻ sẽ có khoảng 6 chiếc răng. Đến khi 2 tuổi sẽ có đủ 20 chiếc răng chia đều hàm trên và dưới. Dĩ nhiên trình tự mọc răng này không phải đúng với bất cứ đứa trẻ nào, có bé mọc sớm có bé mọc muộn tùy vào việc bổ sung canxi cho trẻ trong quá trình mang thai có đủ hay không. Vậy dấu hiệu trẻ mọc răng hàm của bé là gì?

Dấu hiệu bé mọc răng hàm đặc trưng nhất cho thấy những chiếc răng đầu tiên chuẩn bị mọc là sốt, kèm theo đó là một số dấu hiệu khác như ho nhiều, quấy khóc, biếng ăn… Trẻ mọc răng có thể sốt hoặc không sốt. Nếu sốt trong quá trình mọc răng là do viêm lợi.

Răng hàm của bé là răng hàm sữa vì vậy chiếc răng này sẽ tồn tại cùng với quá trình lớn lên của trẻ đến năm 6 tuổi. Sau 6 tuổi răng hàm cũng như răng sữa sẽ bắt đầu rụng dần và chuyển sang giai đoạn thay răng vĩnh viễn.

Sốt cao là một trong những dấu hiệu trẻ mọc răng hàm - Ảnh minh họa: Internet

Biểu hiện mọc răng hàm ở trẻ thường có 3 triệu chứng như sau:

Chảy nước miếng: Bất kỳ chiếc răng nào sắp mọc cũng khiến bé cảm thấy khó chịu và chảy nước miếng thường xuyên do tuyến nước bọt trong khoang miệng bị kích thích. Nếu kèm theo hiện tượng sốt, mẹ có thể nghĩ đến chiếc răng xinh sắp mọc.

Tiêu chảy: Dân gian hay gọi hiện tượng này là “tướt mọc răng”. Điều này được lý giải do cơ thể bé dồn năng lượng cho việc mọc răng, sức đề kháng yếu đi nên trẻ dễ bị rối loạn tiêu hóa. Vào thời kỳ này hoặc sớm hơn, trẻ thường bị sốt nhẹ và đôi khi kèm đi tiêu phân lỏng, nhão, sệt 3-4 lần/ngày.

Nướu tấy đỏ: Trước khi nhú răng từ 3-5 ngày trẻ luôn có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu tại chỗ răng nhú lên. Đó là lý do mẹ thường thấy trẻ cho ngón tay, đồ chơi hoặc bất kỳ đồ vật gì có trong tay vào miệng để cắn.

Nếu trong thời gian mọc răng sữa, trẻ sốt cao 38,5 độ C trở lên và đau nhiều, có thể dùng Paracetamol để hạ sốt và giảm đau, liều lượng 10-15 mg/kg cân nặng, cứ 4-6 giờ cho uống một lần. Không nên để trẻ sốt cao co giật và nguy hiểm tính mạng. Nếu bé sốt nhẹ hơn chỉ cần lau ấm cho trẻ và cho uống thêm nước.

3. Biện pháp khắc phục những dấu hiệu trẻ mọc răng hàm

Khi những biểu hiện mọc răng hàm ở trẻ bắt đầu, bạn có thể giúp con giảm bớt cơn đau và sự khó chịu bằng cách kết hợp nhiều biện pháp khác nhau. Thuốc giảm đau vẫn được sử dụng như phương án cuối cùng, tuy nhiên, bạn vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Bạn hãy thử một trong những cách sau:

Đặt một miếng băng gạc mát đã thấm ướt lên nướu của bé

Đặt một cái muỗng lạnh giữa hai hàm răng (nhưng đừng để con cắn muỗng)

Thoa kem dưỡng ẩm thường xuyên lên vùng da quanh miệng để ngăn ngừa nứt và khô do chảy nước dãi

Cha mẹ và người chăm sóc phải luôn quan sát khi sử dụng đồ chơi cho trẻ mọc răng, thìa hoặc thiết bị khác để giảm đau cho trẻ mọc răng hàm. Các biện pháp phân tán sự chú ý như tô màu, hát và nhảy múa cũng có thể giúp bé ít nghĩ tới các cơn đau.

Những cơn sốt khiến bé khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn cho bé mọc răng hàm

Thực phẩm cứng, giòn cũng có thể hỗ trợ con yêu vượt qua giai đoạn này. Không giống như các bé mới mọc răng, trẻ mới biết đi có thể nhai thức ăn kỹ hơn trước khi nuốt, nhưng bé vẫn phải luôn được giám sát.

Bạn hãy thử cho con ăn cà rốt, táo hoặc dưa chuột gọt vỏ và khuyến khích bé nhai phía đang cảm thấy khó chịu. Khi cho trẻ ăn, bạn nhớ cắt nhỏ để hạn chế hóc dị vật. Trái cây ướp lạnh cũng đem lại hiệu quả trong việc giảm đau khi trẻ mọc răng hàm.

Đồ vật cần tránh sử dụng khi trẻ mọc răng hàm

Vòng ngậm cho bé mọc răng có thể không hữu ích vì chúng được thiết kế chủ yếu cho trẻ mới bắt đầu mọc răng cửa. Ngoài ra, bố mẹ cũng không nên cho con đeo bất kỳ đồ vật nào quanh cổ, chẳng hạn như vòng hổ phách mọc răng. Đây là loại vòng khá được ưa chuộng bởi các bố mẹ cho rằng cơ thể bé sẽ làm nóng hổ phách, khiến nó tiết ra dầu có chứa axit succinic.

Theo lý thuyết, axit succinic được hấp thụ vào máu, giúp bé dễ dàng giảm đau khi mọc răng hàm. Tuy nhiên, đó chỉ là lời quảng cáo, bởi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã đưa ra lời cảnh báo rằng sản phẩm này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ khiến con yêu ngạt thở nếu chẳng may nuốt phải mà còn chẳng đem lại hiệu quả thực sự.

Sốt cao khi mọc răng khiến trẻ khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng nên tránh để trẻ nhai đồ chơi bằng nhựa cứng. Những thứ này có thể làm tổn thương răng của trẻ và tăng nguy cơ trẻ nhiễm phải các chất nhựa có hại, thay vào đó, hãy chọn các sản phẩm từ mủ cao su hoặc silicone.

Thuốc giảm đau cho bé mọc răng hàm

Acetaminophen (Tylenol) vẫn là thuốc giảm đau được khuyên dùng nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi. Thuốc kháng viêm không chứa steroid (NSAIDs) như aspirin (Bufferin), ibuprofen (Advil) hoặc naproxen (Aleve) không nên dùng cho trẻ bị hen suyễn. Trước khi cho con sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, bạn phải kiểm tra lại liều lượng chính xác với dược sĩ, chủ yếu dựa trên cân nặng của trẻ.

4. Cách chăm sóc khi những dấu hiệu trẻ mọc răng hàm bắt đầu

Trẻ mọc răng có cảm giác giống như người lớn chúng ta vậy. Tình trạng đau nhức, sốt khi mọc răng dẫn đến hiện tượng bỏ bữa, chán ăn là điều hết sức bình thường dễ hiểu. Chính vì vậy các mẹ hãy nhẹ nhàng quan tâm đến con em mình bằng cách:

Đừng bắt ép trẻ phải ăn, hãy chia bữa của trẻ thành 6 - 8 bữa thay vì 3 - 4 bữa như bình thường. Mỗi lần con chỉ cần ăn từng chút ít.

Đồ ăn của con hãy hầm nhừ, mềm nhuyễn, tốt nhất là cháo loãng, súp, con chỉ cần nuốt mà không phải nhai. Với hoa quả bạn nên ép lấy nước để hơi mát, như vậy tình trạng đau nhức sẽ giảm thiểu, với đồ uống hơi mát sẽ làm nướu của bé đỡ sưng đau hơn rất nhiều.

Cháo loãng, súp là những món ăn mẹ nên nấu cho bé trong thời gian mọc răng - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng sốt khi trẻ mọc răng hàm cũng là điều hết sức bình thường. Nếu bé sốt 38 độ, 38,5 độ mẹ hãy lấy một chiếc khăn hơi âm ấm và đặt lên trán trẻ hoặc lau người cho trẻ. Nếu dùng thuốc hạ sốt hãy xin phép ý kiến của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý kê đơn.

Với trẻ sơ sinh không được uống nước lọc hay nước ép rau củ quả, mẹ hãy cho bé bú nhiều hơn, nếu không bú hãy vắt sữa và cho con ăn bằng thìa.

Giai đoạn trẻ mọc răng hàm, cả 2 mẹ con sẽ khá mệt và vất vả tuy nhiên hãy cố gắng.

dấu hiệu trẻ mọc răng hàm . Nhưng đây cũng là dấu hiệu của nhiều bệnh khác do đó các bậc phụ huynh nên theo dõi phân của trẻ cũng như Tiêu chảy cũng là một trong những. Nhưng đây cũng là dấu hiệu của nhiều bệnh khác do đó các bậc phụ huynh nên theo dõi phân của trẻ cũng như sức khỏe của trẻ để kịp thời xử lý khi cần. Nếu trẻ đi ngoài liên tục, mất nước nhiều, hãy đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

Chú ý giữ gìn vệ sinh răng miệng cho bé bằng cách lấy khăn mềm lau miệng và lau răng khi bé vừa ăn.

Hãy cho bé dùng các loại đồ vật làm từ các chất liệu không làm hại sức khỏe, đồ vật mềm, có hình tròn bởi giai đoạn mọc răng bé thường bị ngứa lợi và có xu hướng cho mọi thứ trong tầm tay vào miệng nhai.

Đồ chơi mềm giúp bé bớt khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp trẻ sốt quá cao, tiêu chảy kéo dài, ngủ li bì hãy cho trẻ đến gặp bác sĩ để có hướng giải quyết kịp thời, ngăn ngừa trường hợp xấu xảy ra.

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Giai đoạn bắt đầu dấu hiệu trẻ mọc răng hàm là giai đoạn mà cả mẹ và bé đều sẽ rất vất vả. Tuy nhiên đây là biểu hiện tất yếu trong quá trình lớn lên của trẻ. Hy vọng những thông tin hữu ích vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp các mẹ biết cách chăm sóc con hợp lý hơn. Chúc mẹ và bé luôn khỏe mạnh!